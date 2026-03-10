  • Спортс
  Жоан Лапорта: «Месси – лучший игрок всех времен, он отдал все «Барсе», а «Барса» – ему. Сейчас Ямаль – гений и образец для команды»
Жоан Лапорта: «Месси – лучший игрок всех времен, он отдал все «Барсе», а «Барса» – ему. Сейчас Ямаль – гений и образец для команды»

Жоан Лапорта: Месси – лучший игрок всех времен, он отдал все «Барсе».

Последний президент «Барселоны» Жоан Лапорта не стал сравнивать Ламина Ямаля и Лионеля Месси.

– Кто лучше – Месси или Ламин?

– Ламин сейчас гений и образец для основной команды. Месси – лучший игрок всех времен, он отдал все «Барсе», а «Барса» – ему.

Теперь в «Барсе» Кубарси, Ламин, Рафинья, Гави, Берналь, Жоан Гарсия, – сказал Лапорта.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: COPE
Я все барсе Барса мне все
Месси - это гений в футболе, а Ямаль, пока ещё просто Ямаль.
ямаль конечно молодец, но как образец команды больше рафинья подходит.
Месси должен был закончить карьеру в Барсе. Как Гиггз, Мальдини и Тотти в своих клубах.
Ответ Iamliam
Месси должен был закончить карьеру в Барсе. Как Гиггз, Мальдини и Тотти в своих клубах.
При всем уважении к Гиггзу, Тотти и тем более Мальдини, Месси стал очень огромной звездой. Барса вырастила большой актив, который потом сама не смогла потянуть в плане финансов. Плюс бездарное управление Бертомеу привело к тому что Месси не доиграл в родном клубе(
Я здесь, за эту улицу стою! Пацаны мне всё и я всё пацанам! Кто меня знает тот в курсе!
Я здесь людей воспитывал!
Своими высказываниями Лапорта начал уже доставать.
Ответ Кино Музыка
Своими высказываниями Лапорта начал уже доставать.
Просто побоялся сказать , что лучший - Винни !
А сколько Барса нагрела на имени Месси?.. 🤔
Образцы команды это Рафинья, ну или Педри, никак не Ламин при всём уважении
Как-то за других топовых игроков Барсы обидно, тот же Педри, Рафинья...
Лучше всегда стремится к будущему

С Месси Ямаль и Рафинья бы так не расцвели
