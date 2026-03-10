Жоан Лапорта: «Месси – лучший игрок всех времен, он отдал все «Барсе», а «Барса» – ему. Сейчас Ямаль – гений и образец для команды»
Жоан Лапорта: Месси – лучший игрок всех времен, он отдал все «Барсе».
Последний президент «Барселоны» Жоан Лапорта не стал сравнивать Ламина Ямаля и Лионеля Месси.
– Кто лучше – Месси или Ламин?
– Ламин сейчас гений и образец для основной команды. Месси – лучший игрок всех времен, он отдал все «Барсе», а «Барса» – ему.
Теперь в «Барсе» Кубарси, Ламин, Рафинья, Гави, Берналь, Жоан Гарсия, – сказал Лапорта.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: COPE
23 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Я здесь людей воспитывал!
С Месси Ямаль и Рафинья бы так не расцвели