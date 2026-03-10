Умер экс-игрок «Динамо» Сергей Некрасов. Ему было 53 года

Умер бывший футболист «Динамо» Сергей Некрасов.

Ушел из жизни бывший игрок «Динамо » Сергей Некрасов.

Московский клуб сообщил, что экс-футболист скончался на 54-м году жизни после тяжелой болезни.

Некрасов – воспитанник «Динамо». За основную команду бело-голубых он провел 195 матчей и забил 16 голов, выиграв с ней Кубок России и получив серебряную и две бронзовые медали чемпионата.

В ноябре 1998 года Некрасов провел единственный матч в составе сборной России – против Бразилии (1:5).