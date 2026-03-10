Умер экс-игрок «Динамо» Сергей Некрасов. Ему было 53 года
Умер бывший футболист «Динамо» Сергей Некрасов.
Московский клуб сообщил, что экс-футболист скончался на 54-м году жизни после тяжелой болезни.
Некрасов – воспитанник «Динамо». За основную команду бело-голубых он провел 195 матчей и забил 16 голов, выиграв с ней Кубок России и получив серебряную и две бронзовые медали чемпионата.
В ноябре 1998 года Некрасов провел единственный матч в составе сборной России – против Бразилии (1:5).
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал «Динамо»
Молодой совсем . Играл у Бескова в 90-х.
Жаль
Рано... Соболезнования.
Бесков его сразу заметил среди динамовских дублеров и тот оправдал доверие, командный игрок, но умел блеснуть острым пасом и хлестким ударом
Был вполне приличным игроком земля ему пухом рано ушел из жизни!
В той игре с Бразилией в 1998-м больше половины наших сыграли свой первый и последний матч за сборную.
и пару человек уже умерли бахарев, филипенков,вот теперь и некрасов
Он забил пенальти в 95 в Луже? Вроде он, насколько я помню. Рано ушел, земля пухом.
Очень жаль. Будем помнить.
Печально.
Соболезнования родным и близким.
