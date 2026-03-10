  • Спортс
7

ФИФА сократила операционные расходы на ЧМ-2026 на 100+ млн долларов: «Мы пересматриваем бюджет, чтобы как можно больше доходов можно было инвестировать в развитие футбола»

ФИФА сократила расходы на ЧМ-2026.

ФИФА сократила бюджет чемпионата мира-2026. 

В годовом отчете ФИФА за 2024 год был представлен прогнозируемый бюджет на период с 2023 по 2026 год, согласно которому операционные расходы на проведение чемпионата мира составят 1,12 миллиарда долларов, а общий бюджет, включая призовые выплаты и телевизионные операции, – 3,756 миллиарда долларов.

В качестве операционных расходов планировалось выделить 280 млн долларов на «техническое обслуживание», 159 млн долларов на транспорт, 145 млн долларов на охрану и 79 млн долларов на работу с гостями.

Однако, как сообщает The Athletic со ссылкой на четыре источника, расходы были сокращены более чем на 100 миллионов долларов. Соответствующее распоряжение поступило из штаб-квартиры ФИФА в Швейцарии.

«ФИФА постоянно пересматривает эффективность бюджета с целью обеспечения контроля над расходами, чтобы как можно больше доходов можно было инвестировать в развитие футбола по всему миру. Это никого не должно удивлять, поскольку перед всеми нашими турнирами и мероприятиями обычно проводится пересмотр бюджета.

Заявления о том, что повышение эффективности бюджета циничным образом связано с президентскими выборами в ФИФА, являются чистой воды вымыслом», – прокомментировал ситуацию представитель организации. 

Инфантино о ЧМ-2026: «Это будет абсолютный праздник. На 7 млн билетов у нас 500 млн заявок – такого не было ни в истории ФИФА, ни в истории других организаций. Это нечто колоссальное»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Times
Блин, в этом году опять ЧМ! Вот время-то летит…
На 100 млн переложили на распил? Неплохо, неплохо
Просто перекладывание денег. Даже оптимизация расходов не может привести к экономии на более чем на 5-10% в краткосрочной перспективе, если это не было подуголовными растратами до. А с учетом инфляции в США и Европе, в лучшем случае ФИФА бы отчиталось о том, что расходы не выросли. Но тут явно литье росы в уши.
наверное поэтому Ифантино прилетев а Дубай ...поселился в Джумейра Бич Отель, причем в совершенно новый корпус отеля в виде белоснежного корабля и поселился в огромном пентхаусе , где окна всех комнат выходят прямо на залив...а по своим мелочам передвигался по Дубаю иногда на внедорожнике Ролс Ройс с водителем, иногда на вертолете с пилотом, когда совсем уж торопился сердешный....скорее всего за все платил ...к чему ФИФА лишние операционные расходы.....хотя наверное сокращение произошло после того как он вернулся из Дубая
