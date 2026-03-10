ФИФА сократила операционные расходы на ЧМ-2026 на 100+ млн долларов: «Мы пересматриваем бюджет, чтобы как можно больше доходов можно было инвестировать в развитие футбола»

ФИФА сократила расходы на ЧМ-2026.

ФИФА сократила бюджет чемпионата мира-2026.

В годовом отчете ФИФА за 2024 год был представлен прогнозируемый бюджет на период с 2023 по 2026 год, согласно которому операционные расходы на проведение чемпионата мира составят 1,12 миллиарда долларов, а общий бюджет, включая призовые выплаты и телевизионные операции, – 3,756 миллиарда долларов.

В качестве операционных расходов планировалось выделить 280 млн долларов на «техническое обслуживание», 159 млн долларов на транспорт, 145 млн долларов на охрану и 79 млн долларов на работу с гостями.

Однако, как сообщает The Athletic со ссылкой на четыре источника, расходы были сокращены более чем на 100 миллионов долларов. Соответствующее распоряжение поступило из штаб-квартиры ФИФА в Швейцарии.

«ФИФА постоянно пересматривает эффективность бюджета с целью обеспечения контроля над расходами, чтобы как можно больше доходов можно было инвестировать в развитие футбола по всему миру. Это никого не должно удивлять, поскольку перед всеми нашими турнирами и мероприятиями обычно проводится пересмотр бюджета.

Заявления о том, что повышение эффективности бюджета циничным образом связано с президентскими выборами в ФИФА, являются чистой воды вымыслом», – прокомментировал ситуацию представитель организации.

Инфантино о ЧМ-2026: «Это будет абсолютный праздник. На 7 млн билетов у нас 500 млн заявок – такого не было ни в истории ФИФА, ни в истории других организаций. Это нечто колоссальное»