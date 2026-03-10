  • Спортс
  Артем Дзюба: «Зенит» очень плохо играет – прям безобразно. Покупают людей за 30-40 млн евро, а все в итоге сводится к навалам на Ерохина. Или выпускают 6 защитников. Мне было бы стыдно»
Артем Дзюба: «Зенит» очень плохо играет – прям безобразно. Покупают людей за 30-40 млн евро, а все в итоге сводится к навалам на Ерохина. Или выпускают 6 защитников. Мне было бы стыдно»

Артем Дзюба: «Зенит» очень плохо играет, прям безобразно. Мне было бы стыдно.

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба, ранее выступавший за «Зенит», раскритиковал игру петербургской команды. 

– «Зенит» станет чемпионом?

– Не знаю… «Зенит» очень плохо играет – прям безобразно. Все в России кулуарно говорят, что когда они выигрывают 2:1 и перестраиваются в восемь защитников, делают навалы – на это смотреть невыносимо.

Вы покупаете людей за 30-40 миллионов евро, а все в итоге сводится к навалам на Ерохина и компанию, которая выходит на 90-й минуте… Или когда они выпускают шесть защитников, как в прошлом году в Махачкале и сейчас с «Балтикой»…

Честно сказать, мне было бы стыдно за такое! – сказал Дзюба.

«Зенит» занимает 2-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 42 очка после 20 туров, и отстает от лидирующего «Краснодара» на 1 балл.

И возразил бы Артëмке, да нечего, он прав на 100%, увы...
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
И возразил бы Артëмке, да нечего, он прав на 100%, увы...
Да Дзюба в целом очень хорошо понимает футбол. Просто многие это пропускают за формой высказываний и скандальными заявлениями.
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
И возразил бы Артëмке, да нечего, он прав на 100%, увы...
Комментарий скрыт
Не поспоришь . Семак и команда не взаимодействуют , видимо надоел им уже Богданыч
Ответ Сибирский литовец
Не поспоришь . Семак и команда не взаимодействуют , видимо надоел им уже Богданыч
Там скорее всего богданичу все надоело
Ответ Сибирский литовец
Не поспоришь . Семак и команда не взаимодействуют , видимо надоел им уже Богданыч
Да как не было полузащиты со времен Спаллетти, так и нет до сих пор. Вся игра сводится к перекидыванию от защиты к нападению, а там может зацепятся или на индивидуальном мастерстве что-то соорудят. Мысли тренерской ноль.
От Дзюбы бы можно было не избавляться, не думал, что он в свои 63 года будет лучше Соболева!
Ответ artemuk
От Дзюбы бы можно было не избавляться, не думал, что он в свои 63 года будет лучше Соболева!
69 ему)
Ответ dunduc
69 ему)
Вроде вот только 65 юбилей отмечали, как быстро время летит...
Понятно, что это мелкая месть дзюбы Семаку, но он тут абсолютно же прав. И мы все в комментариях ровно тоже самое говорим про Зенит, это уже не смешно даже. Надо менять тренера, сейчас даже не стагнация, а деградация пошла
Ответ zer
Понятно, что это мелкая месть дзюбы Семаку, но он тут абсолютно же прав. И мы все в комментариях ровно тоже самое говорим про Зенит, это уже не смешно даже. Надо менять тренера, сейчас даже не стагнация, а деградация пошла
Почему же мелкая?
У Зенита к сожалению тренера нет
Ответ Kayato
У Зенита к сожалению тренера нет
Тренер - есть.
Игру поставить комбинационную не может.
Зенит уже третий год играет в лайтовом, пляжном режиме. Семаку объективно не хватает сил мотивировать сильный состав. Им нужен диктатор
Ответ Тренерские конспекты Бормана
Зенит уже третий год играет в лайтовом, пляжном режиме. Семаку объективно не хватает сил мотивировать сильный состав. Им нужен диктатор
Чем поможет тренер-диктатор в клубе с дорогими латиноамериканцами и отсутствием целей?
Тренер типа Газмяса? :)
Зениту нужен классный тренер-мотиватор, который найдет индивидуальные цели для игроков и способ убедить игроков выкладываться. Для этого не нужен диктатор.
Ответ Ludas
Чем поможет тренер-диктатор в клубе с дорогими латиноамериканцами и отсутствием целей? Тренер типа Газмяса? :) Зениту нужен классный тренер-мотиватор, который найдет индивидуальные цели для игроков и способ убедить игроков выкладываться. Для этого не нужен диктатор.
Чем поможет? Спроси у Вагнера/Карвальо в ЦСКА Газзаева, например.
А Семак, кстати, и есть "классный тренер- мотиватор", только тут уже мотиватор не поможет. Тут или команду разгонять или диктатора ставить
Соотношение цены и качества купленных футболистов Зенита стремится к плинтусу, к сожалению. Нет командного взаимодействия, самоотдачи на поле, играют как на тренировке не напрягаясь.
Тебе не бывает стыдно, не ври
Интересно, а кого в нынешнем составе Зенита брали за 30-40 млн евро? Много таких игроков?
Ответ Артем Л
Интересно, а кого в нынешнем составе Зенита брали за 30-40 млн евро? Много таких игроков?
Один
Луис Энрике
Но сути сказанного это не меняет, исполнители по большей части сильно лучше чем у других команд
Абсолютная правда. При всëм уважении к клубу - пора менять что то кардинально. Невыносимо смотреть на эти мучения. За последний год, максимум, что можно занести в актив - это игру в Краснодаре с годами Глушенкова и Энрике. Всë. Остальное было кошмаром. Даже выигранные матчи настолько блëклые и однообразные, что игра команды при Дзюбе и Азмуне, например, кажется Барселоной в лучшие годы. Этот Зенит похоже всë, как ни грустно
