  • Мбаппе задел плечом Оксану Самойлову, выходя из отеля в Париже. Блогерша написала: «Почему я всегда встреваю в какую-то херню 😆😆😆»
Килиан Мбаппе задел Оксану Самойлову.

Килиан Мбаппе подтолкнул Оксану Самойлову. 

В сети появилось видео, на котором нападающий «Реала» и сборной Франции задел плечом российскую модель и блогершу на выходе из отеля в Париже – в этот момент рядом находились фотографы.

Самойлова остановилась и улыбнулась им, а Мбаппе спешным шагом прошел к ожидавшему его автомобилю.

«Почему я всегда встреваю в какую-то херню 😆😆😆» – прокомментировала этот эпизод Самойлова в своем телеграм-канале. 

Оксана Самойлова – жена рэпера Джигана. 9 октября прошлого года она подала на развод.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал Оксаны Самойловой
"в этот момент рядом находились фотографы. Самойлова остановилась и улыбнулась им"

Думала это по её честь они там собрались?
Ответ Aleksey Yashin
100% с утра поджидала его у выхода, чтоб засветиться на камеры и сделать вид типа она вместе с Мбаппе из одного отеля выходит)
Ответ Папа Футбола
Так и есть
какие муки приняла
Ответ Добрый_Ээх
Теперь срочно нужно подавать заяву о физическом насилии. Глядишь, отсудит пару лимонов.
Ответ Добрый_Ээх
сколько она часов стояла его там ждала?)))
Килиан Мбаппе: дорогой дневник! Сегодня выходя из отеля вляпался в какое-то ..вно
Херня попала в какую-то херню
Ответ Алексей Шукалов
И написала об этой херни
Ответ великий Зе
И написала об этой херни
Какую-то херню
Держите в курсе
Новости , которые мы заслужили
Очередная дешёвка делает хайп👎
Очень важная новость, жду полного ведения и раскрытия ситуации вплоть до поста "Мбаппе сделал хет-трик Оксане Самойловой, Джиган ассистировал". Ну или че он там еще мог делать)))
Ответ Товарищ Бразаускас
Отразил 5 одиннадцатиметровых
Ответ Kranmeister
Пять одиннадцатиметровых - это к президенту Макрону, он любит быть в обществе негров)
Толкнул так толкнул ))
Ответ Виктор Войнов
Я бы даже сказал снёс как бульдозер
Интересно как долго она стояла в ресепшене 😁😁
