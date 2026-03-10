Мбаппе задел плечом Оксану Самойлову, выходя из отеля в Париже. Блогерша написала: «Почему я всегда встреваю в какую-то херню 😆😆😆»

Килиан Мбаппе задел Оксану Самойлову.

Килиан Мбаппе подтолкнул Оксану Самойлову.

В сети появилось видео, на котором нападающий «Реала » и сборной Франции задел плечом российскую модель и блогершу на выходе из отеля в Париже – в этот момент рядом находились фотографы.

Самойлова остановилась и улыбнулась им, а Мбаппе спешным шагом прошел к ожидавшему его автомобилю.

«Почему я всегда встреваю в какую-то херню 😆😆😆» – прокомментировала этот эпизод Самойлова в своем телеграм-канале.

Оксана Самойлова – жена рэпера Джигана. 9 октября прошлого года она подала на развод.