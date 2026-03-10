  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Тимур Гурцкая: «Руководство «Краснодара» сыграло злую шутку с командой, добиваясь переноса игры любой ценой. Знаю, сколько звонков было. Они будто не долетели до «Рубина»
6

Тимур Гурцкая: «Руководство «Краснодара» сыграло злую шутку с командой, добиваясь переноса игры любой ценой. Знаю, сколько звонков было. Они будто не долетели до «Рубина»

Тимур Гурцкая: «Краснодар» сыграл злую шутку с командой, добиваясь переноса игры.

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о поражении «Краснодара» от «Рубина» в 20-м туре Мир РПЛ (1:2).

Ранее сообщалось, что «быки» обращались в РПЛ с просьбой о переносе выездного матча из-за морозов в Казани.

– Я считаю, что руководство «Краснодара» сыграло большую злую шутку с командой тем, что двое суток добивалось переноса игры любой ценой. Это была плохая история.

Говорить после матча плохо, но «Краснодар» будто не долетел до «Рубина». Я знаю, сколько было звонков из «Краснодара» с просьбой переноса этого матча.

– Куда?

– В РПЛ и везде, куда только можно было дозвониться.

Что значит «команда не хочет лететь на игру»? Зачем ее переносить, если по всем законам погоду замеряют за два часа до игры? Почему команда не должна была лететь? Сэкономить на билетах или как? Если бы было -25, а не пограничные 14-15 градусов, то не нужно было лететь. 

– Для чего все это было сделано?

– Потому что Сергей Николаевич [Галицкий] – гениальный стратег. Он понимает, что команда сейчас не в очень хорошей форме. Чем играть в -15, лучше было перенести на 15 апреля, когда команда войдет в ритм и раскачается, – сказал Гурцкая в выпуске «Итогов» на ютуб-канале «Это футбол, брат!»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ютуб-канал «Это футбол, брат!»
Это футбол, брат!
logoРубин
logoКраснодар
Тимур Гурцкая
logoпремьер-лига Россия
logoСпорт-Экспресс
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Все же как правильно говорил Вася Уткин: «Чемпионат России не выигрывается, а проигрывается»
Ответ IlyaGrain
Все же как правильно говорил Вася Уткин: «Чемпионат России не выигрывается, а проигрывается»
Василий Вячеславович крылатых фраз на много лет вперёд наговорил 👍
Ответ IlyaGrain
Все же как правильно говорил Вася Уткин: «Чемпионат России не выигрывается, а проигрывается»
Абсолютная чушь где-то на одном уровне с "умными" панчами Оксимирона
Что-то в духе "Вода не вливается в стакан, а выливается из крана", "Грязь не приносится в дом, а уносится с улицы" и т.п.
Можно бесконечно генерировать подобное
Тяжёлый эфир для эксперта. И Рубин выиграл, и Пари НН.
эти дебилы заставляют играть при минус 17, а летом когда погода и поля в лучшем состояние сидят,нахрена такой футбол,РПЛ разогнать недоумков. Эти дебилы хоронят футбол в России.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Советник Лапорты Масип: «Ложь Хави о «Барсе» поражает – смешно говорить, что Жоан не главный. Его использовал кандидат, находящийся на втором плане»
4 минуты назад
Мостовой о том, почему не тренирует: «Я 20 лет жил за границей. А тут у всех уже связи, места заняты – родственник, друг. Я никуда не лез, и меня особо не подпускали, я в стороне от нашего бомонда»
31 минуту назад
Лапорта о судьях: «Они никогда не помогут нам. «Барсе» приходится сражаться против всего и всех в этой лиге»
51 минуту назад
Пети про Сафонова: «Можно ли выиграть ЛЧ с вратарем, демонстрирующим слабости в нескольких областях и проявляющим беспокойство? С Шевалье то же самое»
сегодня, 10:40
Мостовой про «Письмо четырнадцати»: «Все развалилось, мы в Европе понимали, как футбольная жизнь устроена, а здесь «совок» был – форму стираем сами, за свои деньги берем билеты»
сегодня, 10:25
Артем Дзюба: «Был во всех городах и ни разу не встречал агрессии. Меня обожали в Ростове, в Туле, в Тольятти тоже. Россия – моя страна!»
сегодня, 10:16
Тибо Куртуа: «Никто из игроков не подставлял Алонсо. Вы считаете «Реал» детским садом, но это не так. Мы уважаем всех тренеров – у нас был спад, так бывает»
сегодня, 10:09
Лизаразю о «ПСЖ»: «Сафонов не сможет выполнять работу, которую делал Доннарумма. Мне не нравится их конкуренция с Шевалье – вратарю нужна уверенность и четкая иерархия»
сегодня, 09:51
Вальверде о пенальти в игре с «Сити»: «Вини спросил, хочу ли я пробить. Он легенда «Реала», отличный друг. Я и другие игроки сказали ему бить самому»
сегодня, 09:48
Директор «Байера» Рольфес о пенальти «Арсенала»: «Кристально ясно, что его не было. До ВАР говорили: касания недостаточно – сегодня же мы просто смотрим, был ли вообще контакт»
сегодня, 09:34
Ко всем новостям
Последние новости
Постекоглу о «Тоттенхэме»: «Мне больно это видеть, игроки совершенно потеряны. Их отчаяние проявлялось в спешке против «Атлетико», начало было ужасным. Нужно снизить давление на них»
8 минут назад
Депутат Свищев о России вместо Ирана на ЧМ-2026: «Никто ничего нам не должен и не даст. Там есть регламент – думаю, вопрос, кто поедет на турнир, давно решен»
22 минуты назад
Юрий Жирков: «Лунев постоянно вступает со мной в исторические дискуссии. Говорили про нынешние реалии, о ситуации на Ближнем Востоке»
24 минуты назад
Алонзо о Сафонове против «Челси»: «Он сделал фантастический сэйв, после которого «ПСЖ» забил 2-й гол. Этот момент изменил ход игры»
37 минут назад
«Краснодар» принимает ЦСКА. Быки, команде нужна поддержка в домашней кубковой игре!
44 минуты назадРеклама
ФНЛ запустила приложение для Smart TV: «Пользователям доступны прямые эфиры матчей всех лиг, записи и обзоры игр, а также развлекательный контент»
46 минут назад
Лизаразю о «ПСЖ»: «Матч с «Челси» показал, что они сильны в атаке, но уязвимы в обороне. Слишком много подарков – к счастью, Пачо полностью закрыл Жоао Педро»
48 минут назад
Партнерша вратаря «Майнца» Баца отреагировала на обсуждение ее фигуры в соцсетях: «Нет, я не беременна. Для женщин тема веса очень деликатна – из-за таких комментариев и нереалистичных образов»
56 минут назадФото
Талалаев о «Балтике» после рестарта РПЛ: «Потеря очков в концовках матчей – расплата за мою несдержанность. Это вопрос уверенности в себе»
сегодня, 10:35
Юрий Жирков: «Если меня пригласит «Спартак», когда не будет работы, отказываться не вижу смыслу. У меня такого не было и во время карьеры игрока»
сегодня, 10:25
Рекомендуем