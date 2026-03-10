Тимур Гурцкая: «Руководство «Краснодара» сыграло злую шутку с командой, добиваясь переноса игры любой ценой. Знаю, сколько звонков было. Они будто не долетели до «Рубина»

Тимур Гурцкая: «Краснодар» сыграл злую шутку с командой, добиваясь переноса игры.

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о поражении «Краснодара» от «Рубина» в 20-м туре Мир РПЛ (1:2).

Ранее сообщалось , что «быки» обращались в РПЛ с просьбой о переносе выездного матча из-за морозов в Казани.

– Я считаю, что руководство «Краснодара » сыграло большую злую шутку с командой тем, что двое суток добивалось переноса игры любой ценой. Это была плохая история.

Говорить после матча плохо, но «Краснодар» будто не долетел до «Рубина ». Я знаю, сколько было звонков из «Краснодара» с просьбой переноса этого матча.

– Куда?

– В РПЛ и везде, куда только можно было дозвониться.

Что значит «команда не хочет лететь на игру»? Зачем ее переносить, если по всем законам погоду замеряют за два часа до игры? Почему команда не должна была лететь? Сэкономить на билетах или как? Если бы было -25, а не пограничные 14-15 градусов, то не нужно было лететь.

– Для чего все это было сделано?

– Потому что Сергей Николаевич [Галицкий] – гениальный стратег. Он понимает, что команда сейчас не в очень хорошей форме. Чем играть в -15, лучше было перенести на 15 апреля, когда команда войдет в ритм и раскачается, – сказал Гурцкая в выпуске «Итогов» на ютуб-канале «Это футбол, брат!»