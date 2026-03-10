  • Спортс
  • Лапорта – журналисту, назвавшему выплаты Негрейре «стыдными»: «Бывшие директора и игроки «Реала» 72 года возглавляли CTA – это не стыдно? Действия «Барсы» абсолютно законны»
41

Жоан Лапорта заявил, что выплаты «Барселоны» Негрейре были законными.

Последний президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о деле Негрейры.

В 2023 году «Барселоне» и ее руководству были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре, работавшему в Королевской федерации футбола Испании (RFEF). Суд посчитал преступлением выплату нескольких миллионов евро Негрейре от «Барселоны» в период с 2001-го по 2018-й.

– Мне кажется стыдным платить вице-президенту судейского комитета. 

– А вы не считаете стыдным, что на протяжении 72 лет технический комитет судей возглавляли бывшие сосьос, бывшие директора или бывшие игроки «Реала»? Вам это не кажется стыдным? Вы считаете, что это совершенно нормально. Что вы хотите сказать? То, что делает «Барса», стыдно, но то, что делает «Мадрид», – нет?

То, что сделала «Барса», абсолютно законно. Выплаты были произведены компании, которая существовала, когда мы пришли в клуб в 2003 году. Нам сказали, что она принадлежала сыну Негрейры, который выполнял ту же работу для «Атлетико» и других команд. У «Реала» есть Мехия Давила, а его жена также связана с CTA. Нас считают виновными еще до вынесения приговора, – сказал Лапорта в эфире El Partidazo de COPE.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Eurosport
41 комментарий
По-моему, по таким ответам в принципе все понятно)) отчёты, которые до этого сам Лапорта не видел (как сказал в суде), и тренеры не видели тоже(факт из суда). Кто ж тогда видел эти филькины грамоты?
А еще переводы прекратились, как только Негрейра ушёл с должности. Видимо, его знания улётучились мигом. Но с должностью переводы не связаны, не подумайте))

А вообще, звучит как офигенная логика некоторых местных защитников каталонцев: "Барса подкупала, чтобы судили честно!!" 😂
Но одно дело, когда это говорят и переводят стрелки местные комментаторы, другое - когда на полном серьёзе президент клуба говорит. Сюр
Ответ King_X
Комментарий скрыт
Ответ nikolson adler
Комментарий скрыт
Скажи мне, почему рептилоиды построили пирамиды?
Ларвота играет на чувствах малолетних 😂
Бчк один в поле воин с системой и несправедливостью .
Она за ниших и ущемленых ,а на дворе 2026
🤦🏻‍♂️
Интересно что поле появления вар ни одной лч у них
Ответ TROYANom
Вар что это безошибочный вариант ? Что ж тогда так много претензий к нему ?
95% всего поступления финансовых средств фирмы Негрейры - это выплаты бчк. Этот лгун ещё и посмел приплести сюда АТМ вместе с другими клубами Ла Лиги, феерический.
Лапорта это аналог Реал Мадрид тв ?
Ответ Дени Сыч
Лапортыч начал наваливать кринжа задолго до Реал Мадрид ТВ.
Ответ Дени Сыч
Комментарий скрыт
Нет, это не стыдно. А вот то, что президенты Барселоны в 21 веке регулярно становятся фигурантами уголовных дел - это не просто стыдно, это позор.
Лапорта, конечно, просто восхитительный прохиндей)
Да при чём тут Реал? Совсем уже кукуха улетела. И ведь такое чудо будет продолжать руководить Барсой!
Обычно дети так стрелки переводят, когда хотят отвлечь от того что сами натворили. А он это сделал а он то сделал
Фантастический лицемер. 🙉
Может кто-то из тех, кто утверждает или тупо вторит президенту Барсы про 72 года, дать ссылку на информацию про связи с Реалом глав комитета?
Тут же не планктон сидит, который тупо верит всему, что говорят чиновники и с пеной у рта защищает тех, кто им с****т в ушы!
Я вот не нашел, но интересно почитать для личного развития.
