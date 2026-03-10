Лапорта – журналисту, назвавшему выплаты Негрейре «стыдными»: «Бывшие директора и игроки «Реала» 72 года возглавляли CTA – это не стыдно? Действия «Барсы» абсолютно законны»

Жоан Лапорта заявил, что выплаты «Барселоны» Негрейре были законными.

Последний президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о деле Негрейры.

В 2023 году «Барселоне» и ее руководству были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре , работавшему в Королевской федерации футбола Испании (RFEF). Суд посчитал преступлением выплату нескольких миллионов евро Негрейре от «Барселоны» в период с 2001-го по 2018-й.

– Мне кажется стыдным платить вице-президенту судейского комитета.

– А вы не считаете стыдным, что на протяжении 72 лет технический комитет судей возглавляли бывшие сосьос, бывшие директора или бывшие игроки «Реала»? Вам это не кажется стыдным? Вы считаете, что это совершенно нормально. Что вы хотите сказать? То, что делает «Барса», стыдно, но то, что делает «Мадрид », – нет?

То, что сделала «Барса», абсолютно законно. Выплаты были произведены компании, которая существовала, когда мы пришли в клуб в 2003 году. Нам сказали, что она принадлежала сыну Негрейры, который выполнял ту же работу для «Атлетико » и других команд. У «Реала» есть Мехия Давила, а его жена также связана с CTA. Нас считают виновными еще до вынесения приговора, – сказал Лапорта в эфире El Partidazo de COPE.