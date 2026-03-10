0

Танасиевич об РПЛ: «Не считаю, что судейство плохое. Есть ошибки с ВАР»

Танасиевич оценил качество судейства в РПЛ.

Экс-игрок «Динамо» Йован Танасиевич оценил качество судейства в РПЛ.

— Не считаю, что судейство плохое в России. Есть ошибки с ВАР и в простых ситуациях, эти пенальти, которые ставили или не ставили. Но это не плохое судейство. Я смотрю вживую игры в Европе, так что все не так плохо.

— Линии ВАР. Работающая в России китайская система — плоха?

— Я не скажу, что она плохая, но она дает ответ не на 100 процентов. Может, стоит увеличить количество камер и поставить 2-4 дополнительных. Но факт есть факт: некоторые ситуации не так хорошо разбирают, – сказал Танасиевич.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
видеоповторы
logoсудьи
logoЙован Танасиевич
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Гендиректор «Ахмата»: «Мы против ужесточения лимита, но его же не объявляют с кондачка. Если будет, то отсрочено. Поддерживаем улучшение офсайдных линий, но денег всегда не хватает»
9 марта, 21:52
Экс-судья Николаев о пенальти в ворота «Спартака»: «Сомнительный. Два игрока тянутся за мячом, контакт неизбежен. Никто не играет в мяч – не знаю, почему ВАР позвал Танашева»
9 марта, 18:51
Пенальти в ворота «Спартака» назначил Танашев после ВАР – Дмитриев ударил в голеностоп Беншимолу в штрафной. Жилсон забил за «Акрон» с точки
9 марта, 17:33Фото
Рекомендуем
Главные новости
Лапорта о судьях: «Они никогда не помогут нам. «Барсе» приходится сражаться против всего и всех в этой лиге»
12 минут назад
Пети про Сафонова: «Можно ли выиграть ЛЧ с вратарем, демонстрирующим слабости в нескольких областях и проявляющим беспокойство? С Шевалье то же самое»
25 минут назад
Мостовой про «Письмо четырнадцати»: «Все развалилось, мы в Европе понимали, как футбольная жизнь устроена, а здесь «совок» был – форму стираем сами, за свои деньги берем билеты»
40 минут назад
Артем Дзюба: «Был во всех городах и ни разу не встречал агрессии. Меня обожали в Ростове, в Туле, в Тольятти тоже. Россия – моя страна!»
49 минут назад
Тибо Куртуа: «Никто из игроков не подставлял Алонсо. Вы считаете «Реал» детским садом, но это не так. Мы уважаем всех тренеров – у нас был спад, так бывает»
56 минут назад
Лизаразю о «ПСЖ»: «Сафонов не сможет выполнять работу, которую делал Доннарумма. Мне не нравится их конкуренция с Шевалье – вратарю нужна уверенность и четкая иерархия»
сегодня, 09:51
Вальверде о пенальти в игре с «Сити»: «Вини спросил, хочу ли я пробить. Он легенда «Реала», отличный друг. Я и другие игроки сказали ему бить самому»
сегодня, 09:48
Директор «Байера» Рольфес о пенальти «Арсенала»: «Кристально ясно, что его не было. До ВАР говорили: касания недостаточно – сегодня же мы просто смотрим, был ли вообще контакт»
сегодня, 09:34
Винисиус предлагал пробить пенальти Вальверде, сделавшему хет-трик в игре с «Сити», но уругваец отказался. Бразилец извинился перед болельщиками за то, что не забил
сегодня, 09:19Фото
Артем Дзюба: «Израиль и Америку не дисквалифицируют. Это банальный вопрос, и так все понятно»
сегодня, 08:59
Ко всем новостям
Последние новости
Лизаразю о «ПСЖ»: «Матч с «Челси» показал, что они сильны в атаке, но уязвимы в обороне. Слишком много подарков – к счастью, Пачо полностью закрыл Жоао Педро»
9 минут назад
Партнерша вратаря «Майнца» Баца отреагировала на обсуждение ее фигуры в соцсетях: «Нет, я не беременна. Для женщин тема веса очень деликатна – из-за таких комментариев и нереалистичных образов»
17 минут назадФото
Талалаев о «Балтике» после рестарта РПЛ: «Потеря очков в концовках матчей – расплата за мою несдержанность. Это вопрос уверенности в себе»
30 минут назад
Юрий Жирков: «Если меня пригласит «Спартак», когда не будет работы, отказываться не вижу смыслу. У меня такого не было и во время карьеры игрока»
40 минут назад
Барколя и Энрике получили 8 за матч с «Челси» от L’Équipe. У Сафонова – 5, у Мендеша – 3, у Дембеле и Невеша – 7, у Йоргенсена – 2, Росеньору поставили 4
56 минут назад
Шалимов о поражении «Зенита»: «Забив, решили остановиться и доигрывать, а «Оренбург» давил. Тройка Вендел – Педро – Джон в центре – просто катастрофа»
сегодня, 09:54
Гендиректор «Ахмата» Айдамиров о санкциях США: «Еще 100 наложат – выстоим. Если мы еще достойно выступаем, значит, адаптировались»
сегодня, 09:41
Мадуэке о пенальти с «Байером»: «Когда видишь ВАР, думаешь: «Боже мой». Но я знал, что это 11-метровый»
сегодня, 09:40
Хвича с 8.9 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча «ПСЖ» с «Челси». У Сафонова 6.6, Йоргенсен – худший с 3.3
сегодня, 09:31
70 конгрессменов США направили письмо в ФИФА с призывом снизить цены на билеты ЧМ и оказать финансовую помощь городам-организаторам
сегодня, 09:27
Рекомендуем