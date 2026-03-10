Танасиевич об РПЛ: «Не считаю, что судейство плохое. Есть ошибки с ВАР»
Танасиевич оценил качество судейства в РПЛ.
Экс-игрок «Динамо» Йован Танасиевич оценил качество судейства в РПЛ.
— Не считаю, что судейство плохое в России. Есть ошибки с ВАР и в простых ситуациях, эти пенальти, которые ставили или не ставили. Но это не плохое судейство. Я смотрю вживую игры в Европе, так что все не так плохо.
— Линии ВАР. Работающая в России китайская система — плоха?
— Я не скажу, что она плохая, но она дает ответ не на 100 процентов. Может, стоит увеличить количество камер и поставить 2-4 дополнительных. Но факт есть факт: некоторые ситуации не так хорошо разбирают, – сказал Танасиевич.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
