Писарев о «Динамо»: «Сейчас ренессанс после тренера-диктатора. Карпин перестраивал все слишком быстро, не все игроки это восприняли»

Писарев о «Динамо»: сейчас ренессанс после тренера-диктатора.

Николай Писарев назвал Валерия Карпина тренером-диктатором.

Карпин возглавлял «Динамо» с июня по ноябрь прошлого года.

– Сейчас ренессанс «Динамо» после тренера-диктатора. История отпускается, игроки выдохнули. Пока непонятно, как долго это будет продолжаться.

– Вы хотите сказать, что Валерий Карпин – плохой тренер?

– Нет. Очень хороший.

– Но вы назвали его диктатором.

– А что, тренер-диктатор – плохой? Давайте не забывать, что он поменял структуру «Динамо ». Поменялись и начальник команды, и доктор, и все руководители. Чтобы прояснить это в «Динамо», нужен был приход Валерия Георгиевича.

– То есть он почистил «Динамо»? Ассенизатор?

– При чем здесь ассенизатор? Есть тренеры, которые приходят, чтобы что-то поменять в команде.

– Какие конкретно изменения в «Динамо» вы связываете с Карпиным?

– Очень многие. Игроки задумались о чем-то.

Да, им было тяжело. Вы понимаете, что Карпин перестраивал все слишком быстро. Получилось так, что не все игроки это восприняли. Сейчас «Динамо» – это открытие. Они бегут, они раскрепощены. Но нужно посмотреть, как это работает вдолгую.

– Вдолгую – это сколько?

– Чемпионат, – сказал ассистент тренера сборной России в эфире ютуб-канала «Это футбол, брат».