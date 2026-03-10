  • Спортс
  Писарев о «Динамо»: «Сейчас ренессанс после тренера-диктатора. Карпин перестраивал все слишком быстро, не все игроки это восприняли»
Писарев о «Динамо»: «Сейчас ренессанс после тренера-диктатора. Карпин перестраивал все слишком быстро, не все игроки это восприняли»

Николай Писарев назвал Валерия Карпина тренером-диктатором.

Карпин возглавлял «Динамо» с июня по ноябрь прошлого года.

– Сейчас ренессанс «Динамо» после тренера-диктатора. История отпускается, игроки выдохнули. Пока непонятно, как долго это будет продолжаться.

– Вы хотите сказать, что Валерий Карпин – плохой тренер?

– Нет. Очень хороший. 

– Но вы назвали его диктатором.

– А что, тренер-диктатор – плохой? Давайте не забывать, что он поменял структуру «Динамо». Поменялись и начальник команды, и доктор, и все руководители. Чтобы прояснить это в «Динамо», нужен был приход Валерия Георгиевича. 

– То есть он почистил «Динамо»? Ассенизатор?

– При чем здесь ассенизатор? Есть тренеры, которые приходят, чтобы что-то поменять в команде. 

– Какие конкретно изменения в «Динамо» вы связываете с Карпиным?

– Очень многие. Игроки задумались о чем-то. 

Да, им было тяжело. Вы понимаете, что Карпин перестраивал все слишком быстро. Получилось так, что не все игроки это восприняли. Сейчас «Динамо» – это открытие. Они бегут, они раскрепощены. Но нужно посмотреть, как это работает вдолгую.

– Вдолгую – это сколько?

– Чемпионат, – сказал ассистент тренера сборной России в эфире ютуб-канала «Это футбол, брат».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: ютуб-канал «Это футбол, брат»
Потому что ручками не надо махать на бровке.Футболисты лажают потому что не могут что-то делать,а не не хотят .А если они не могут,то странно от того кипеть.Ты либо футболистов меняй либо игру под них делай.Это кстати касается всех тренеров.Если футболисты не воспринимают 10 раз одну и туже мысль,значит либо мысль не для них,либо футболисты не для этой мысли
Ответ Александр Охотко
Потому что ручками не надо махать на бровке.Футболисты лажают потому что не могут что-то делать,а не не хотят .А если они не могут,то странно от того кипеть.Ты либо футболистов меняй либо игру под них делай.Это кстати касается всех тренеров.Если футболисты не воспринимают 10 раз одну и туже мысль,значит либо мысль не для них,либо футболисты не для этой мысли
Ну да, вот например лещук не может быть без избыточного веса, иначе он не будет лещуком 😁😁
Ответ злоДей
Ну да, вот например лещук не может быть без избыточного веса, иначе он не будет лещуком 😁😁
А будет всего-навсего пескариком :)))))
На багаже Валеры едут и радуются
Ответ Alexander Kalaboutin
На багаже Валеры едут и радуются
Ну Нгамале точно не из того багажа
Вовремя опомнились, свергли диктатора и все у них стало хорошо
Ответ agentkuper
Вовремя опомнились, свергли диктатора и все у них стало хорошо
по острию ножа ходите))
Ответ Werona
по острию ножа ходите))
Никак нет. Использовал образ Картина как диктатора, который озвучил другой человек. Все ассоциации, которые у кого возникают, это проблема людей,у которых такие ассоциации возникают). В общем, долой диктатора Карпина и из сборной!
У меня вопрос к Писареву, а разваливал и перестраивал это одно и тоже?
Гусев снял кандалы с игроков
Сейчас ренессанс после тренера-физрука.
Максимально странный диалог вышел. Формулировки максимально странные и размытые.
Давно здесь не читал, чтобы так откровенно лизали.
А вот насчёт ассенизаторов прямо для Карпина.
Им просто Валерой показали, что может быть по-другому. И они больше не хотят по-другому и с радостью дают результат.)
Рекомендуем