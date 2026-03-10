  • Спортс
66

Данил Пруцев: «Мне все нравится в «Локомотиве». Аренда закончится — будем смотреть»

Полузащитник «Локомотива» Данил Пруцев заявил, что его все устраивает в команде.

Права на игрока принадлежат «Спартаку».

— Летом будет решаться вопрос с твоим будущим. Ты бы чего хотел?

— Посмотрим, что будет летом. Сейчас я играю в «Локомотиве», потом аренда закончится — будем смотреть. Не загадываю. Мне все нравится в «Локомотиве», – сказал Пруцев.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
14 матчей, 2 гола, 3 голевые. Достойные показателя для опорника, плюс проделывает огромный объем черновой работы. Хотелось бы, конечно, чтобы остался
Ответ Roman
14 матчей, 2 гола, 3 голевые. Достойные показателя для опорника, плюс проделывает огромный объем черновой работы. Хотелось бы, конечно, чтобы остался
Я не думаю, что Спартак будет препятствовать этому переходу, если Локомотив выполнит все обязательства по трансферу, думаю, что и сумма им уже известна.
Ответ Roman
14 матчей, 2 гола, 3 голевые. Достойные показателя для опорника, плюс проделывает огромный объем черновой работы. Хотелось бы, конечно, чтобы остался
Комментарий скрыт
Вроде бы человек нашел свою команду. Зачем что-то менять?
Ответ Ржевский
Вроде бы человек нашел свою команду. Зачем что-то менять?
Во-первых, выкуп стоит 6,5 млн. евро.
Во-вторых, если у Спартака уйдет кто-то из:
Барко, Жедсон или Мартинс - он снова будет нужен Спартаку, который им владеет.
Все просто.
Ответ Ржевский
Вроде бы человек нашел свою команду. Зачем что-то менять?
Любая команда своя,если тебе дают играть там,то игрок и доволен.Ему стоит возвращаться, только если Мартинс уйдет или Жедсон.
Ну, пусть остаётся в Локо. У Спартака сейчас проблемы в защите, а не в средней линии. Позарез нужны крайние защитники и вратарь.
Ответ Konstantin Zorin
Ну, пусть остаётся в Локо. У Спартака сейчас проблемы в защите, а не в средней линии. Позарез нужны крайние защитники и вратарь.
Саусь и Самошников есть))).На счет вратаря,я бы на месте Карседо поставил бы 17 летнего Пичиенко на матч с Динамо в кубке.Думаю хуже не будет,а вдруг он резко раскроется?!
Ответ Spartakus1984
Саусь и Самошников есть))).На счет вратаря,я бы на месте Карседо поставил бы 17 летнего Пичиенко на матч с Динамо в кубке.Думаю хуже не будет,а вдруг он резко раскроется?!
А ты не задавался вопросом, почему все тренеры Спартака неизменно ставят в ворота Максименко?
Был правда короткий отрезок когда его вытеснил Селихов.
Неужели они все тупые и лишь, такие как ты, умные?
А как он может загадывать, когда Локо по каждому игроку еле рожает решения и предложения? Здравый подход к ситуации со стороны игрока. Есть опасения, что мы не наскребем нужную сумму на Пруцева.
В старте Спартака 3 низкорослых игрока: Барко, Маркиньос, Угальде и это уже существенная проблема, если добавить еще и Пруциева на поле, то будет только хуже в плане борьбы. Ну и по ряду интервью и последнему очному матчу видно, что включил обидку на Спартак, как Глушенков. Ни чего путного из возвращения, на мой взгляд, не выйдет.
Ответ Barmaleika
В старте Спартака 3 низкорослых игрока: Барко, Маркиньос, Угальде и это уже существенная проблема, если добавить еще и Пруциева на поле, то будет только хуже в плане борьбы. Ну и по ряду интервью и последнему очному матчу видно, что включил обидку на Спартак, как Глушенков. Ни чего путного из возвращения, на мой взгляд, не выйдет.
Месси,Педро тоже маленькие
Вообще даню используют как 8ку, но я бы его наигрывал как 6ку. Объем работы он может выполнять огромный. Чуть в качалку походить, чтобы на ногах крепче стоять, и был бы отличный опорник.
Ответ fcsmldream
Вообще даню используют как 8ку, но я бы его наигрывал как 6ку. Объем работы он может выполнять огромный. Чуть в качалку походить, чтобы на ногах крепче стоять, и был бы отличный опорник.
В Локо вряд ли будут наигрывать его как 6ку, не для этого, имхо брали.
Локо давно играл с двумя 6ми и это сказывалось на атакующем потенциале, а с приходом Пруцева как 8ки, с атакой вроде получше стало
Пруцева отдавать Нельзя, количество легионеров уменьшили.
Ответ Сергей Ошлапов
Пруцева отдавать Нельзя, количество легионеров уменьшили.
Зачет
Не просто так и с ЦСКА тресли до последнего за иуду , прибавить еще сумму за Митая , то вот и выкуп , с финансами тем более в ближайшем будущем проблем не должно быть, хорошие активы есть в виде Батракова , Карпукаса и Воробьёва.
Жаль, что летом продлил контракт со Спартаком. Выкупить его, если Спартаку он будет нужен - нереально
У Спартака с вратарями проблемы вроде как. Надо им тогда предложить обмен - Лантратов на Пруцева. Если Илья, конечно, сам захочет уйти.
А так летом почти наверняка Монтеса продадут миллионов за десять, поэтому деньги на выкуп Пруцева скорее всего будут.
