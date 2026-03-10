Данил Пруцев: «Мне все нравится в «Локомотиве». Аренда закончится — будем смотреть»
Пруцев: мне все нравится в «Локомотиве».
Полузащитник «Локомотива» Данил Пруцев заявил, что его все устраивает в команде.
Права на игрока принадлежат «Спартаку».
— Летом будет решаться вопрос с твоим будущим. Ты бы чего хотел?
— Посмотрим, что будет летом. Сейчас я играю в «Локомотиве», потом аренда закончится — будем смотреть. Не загадываю. Мне все нравится в «Локомотиве», – сказал Пруцев.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
Во-вторых, если у Спартака уйдет кто-то из:
Барко, Жедсон или Мартинс - он снова будет нужен Спартаку, который им владеет.
Все просто.
Был правда короткий отрезок когда его вытеснил Селихов.
Неужели они все тупые и лишь, такие как ты, умные?
Локо давно играл с двумя 6ми и это сказывалось на атакующем потенциале, а с приходом Пруцева как 8ки, с атакой вроде получше стало
А так летом почти наверняка Монтеса продадут миллионов за десять, поэтому деньги на выкуп Пруцева скорее всего будут.