Данил Пруцев: «Мне все нравится в «Локомотиве». Аренда закончится — будем смотреть»

Пруцев: мне все нравится в «Локомотиве».

Полузащитник «Локомотива » Данил Пруцев заявил, что его все устраивает в команде.

Права на игрока принадлежат «Спартаку ».

— Летом будет решаться вопрос с твоим будущим. Ты бы чего хотел?

— Посмотрим, что будет летом. Сейчас я играю в «Локомотиве», потом аренда закончится — будем смотреть. Не загадываю. Мне все нравится в «Локомотиве», – сказал Пруцев.