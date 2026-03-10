  • Спортс
  Пабло Солари: «Как и «Барселона», «Спартак» любит атаковать, старается это делать. Но также мы хотим добиваться результата»
8

Пабло Солари: «Как и «Барселона», «Спартак» любит атаковать, старается это делать. Но также мы хотим добиваться результата»

Солари: как и «Барселона», «Спартак» любит атаковать.

Хавбек «Спартака» Пабло Солари высказался о том, можно ли сравнить игру красно-белых с игрой «Барселоны».

— Уместно ли сравнение стиля нынешнего «Спартака» с «Барселоной», которая тоже много атакует, но допускает много моментов у своих ворот?

— Как и «Барселона», мы любим атаковать, хотим и стараемся это делать. Но также мы хотим добиваться результата. Будем стараться работать над всеми аспектами нашей игры, чтобы улучшить ее. 

Впереди у нас очень важная игра с «Зенитом», — сказал Солари.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
8 комментариев
Комментаторы уперто видят только одно,что сравнил с Барной.Какая разница на каком она месте,между строк читайте интервью.
Ответ Spartakus1984
Комментаторы уперто видят только одно,что сравнил с Барной.Какая разница на каком она месте,между строк читайте интервью.
Себе это скажи, когда будешь новости про Зенит читать)
Рекомендуем