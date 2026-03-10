  • Спортс
  • Дмитриев о пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Акроном»: «Я в мяч сыграл. Ногу успел согнуть, а он упал, заорал»
65

Дмитриев о пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Акроном»: «Я в мяч сыграл. Ногу успел согнуть, а он упал, заорал»

Дмитриев о пенальти в ворота «Спартака»: я ногу успел согнуть, а он упал, заорал.

Хавбек «Спартака» Игорь Дмитриев заявил, что не фолил против форварда «Акрона» Жилсона Беншимола в эпизоде, после которого в ворота красно-белых был назначен пенальти в матче РПЛ (4:3).

«Я там в мяч сыграл, я не коснулся даже ноги. Видел, мяч в аут пошел? Это я сыграл. А ногу я успел согнуть. А он упал, заорал», — сказал Дмитриев после матча в разговоре с капитаном красно-белых Романом Зобниным.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: страница «Спартака» в VK
65 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Их наверное дзюба учит актерке. Сам катался в конце будто ему железной трубой по хребту прописали, а джику просто руку положил в борьбе и не дал выпрыгнуть
Ответ Император Плутона
Их наверное дзюба учит актерке. Сам катался в конце будто ему железной трубой по хребту прописали, а джику просто руку положил в борьбе и не дал выпрыгнуть
По методичке дельфина
По методичке дельфина
По методичке дельфина
Там, где дельфин учился - Дзюба преподавал(с)
Когда такие пенальти ставят, смотреть футбол пропадает все желание! Все это из за того что судьи сами в футбол не играли, не понимают простых футбольных вещей..
Ответ Predator777
Когда такие пенальти ставят, смотреть футбол пропадает все желание! Все это из за того что судьи сами в футбол не играли, не понимают простых футбольных вещей..
Комментарий удален модератором
Ответ Predator777
Когда такие пенальти ставят, смотреть футбол пропадает все желание! Все это из за того что судьи сами в футбол не играли, не понимают простых футбольных вещей..
Фигню эту за Мостом повторяет...
В футбол все судьи наверняка играли, уровень другой просто - не "вышка". Но достаточно, чтоб понимать.
А то договоритесь до того, что если не бывший игрок сборной, то и сиди дома или "иди таксуй"...)
То-то во всех лигах - сплошь сплошь "Мостовые" судят...
Очень дешёвый пенальти, какие же классные актёры, в хоккее уже давно дали 2 минуты за симуляцию
Ответ Игорь Черных
Очень дешёвый пенальти, какие же классные актёры, в хоккее уже давно дали 2 минуты за симуляцию
Хоккей уже тоже начинает в этом направлении идти. дорисовывают там мама не горюй.
Ответ ЗлойМайор
Хоккей уже тоже начинает в этом направлении идти. дорисовывают там мама не горюй.
Мужики в Англии играли до 2000х.
Пенальти ну ооочень натянутый, но пока чудики на ВАР будут приглашать смотреть главных а у главных не хватает воли такие левые не ставить , напы будут валиться от малейших касаний как снопы , как будто спецом ставят чтоб команду в игру вернуть, ну а почему на Барко то тогда не пенальти, толчок двумя руками в бок в штрафной, просто непонятно
Спортс, вы этой новостью так-то Дмитриева подставляете. Не все дочитают, что он это просто сказал Зобнину после матча. Это не интервью или что-либо для СМИ, Некрасиво
Ответ Василий Малышкин
Спортс, вы этой новостью так-то Дмитриева подставляете. Не все дочитают, что он это просто сказал Зобнину после матча. Это не интервью или что-либо для СМИ, Некрасиво
А источник посмотрел? Страница vk Спартака
Ответ NoN
А источник посмотрел? Страница vk Спартака
Ну так это не меняет того факта, что это было как будто СМИ сказанно
Очередной "левый" ВАРовский пенальти,по которым Россия впереди планеты всей.Что тут еще скажешь?
Да Люба клоун знатный,добрая половина актеров нервно курит в сторонке
Ответ Receptik
Да Люба клоун знатный,добрая половина актеров нервно курит в сторонке
Да не очень он знатный актер, просто Станиславские измельчали, что бы сказать - не верю, когда до них еле дотрагиваются, а они орут, будто минимум пара переломов. Клоун более подходяще.
Ставьте тогда уже любой контакт в штрафной площади, чтобы защитники вообще не трогали игроков атакующей команды, а то нам в одном матче рассказывают, что не любой контакт это нарушение, а в другом ставят вот такой пенальти, где игрок соперника даже в мяч не играет. Начните уже судить однообразно.
Скоро пенальти будут ставить за легкие поглаживания и Дзюба « молодчик » , два легких косания по уху, а как будто молотом ударили, на повторах видно!
Не задирай так ноги в штрафной, это точно не к чему
Ответ TIMOXA1979 TIMOXIN
Не задирай так ноги в штрафной, это точно не к чему
Прикольно ты сказал. Нападающий -задирай, защитник - не задирай.
Ерунда. Пенальти до́лжно ставить, когда в этом есть полная уверенность, а не "вот это вот всё " (выискивания миллиметров, граммов продавливания, оценок артистичности)

б.
Ответ SGS55
Прикольно ты сказал. Нападающий -задирай, защитник - не задирай. Ерунда. Пенальти до́лжно ставить, когда в этом есть полная уверенность, а не "вот это вот всё " (выискивания миллиметров, граммов продавливания, оценок артистичности) б.
Конечно, а вот попытался бы сыграть головой, то заработал бы удаление для Беншимола.
