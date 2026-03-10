Дмитриев о пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Акроном»: «Я в мяч сыграл. Ногу успел согнуть, а он упал, заорал»
Дмитриев о пенальти в ворота «Спартака»: я ногу успел согнуть, а он упал, заорал.
Хавбек «Спартака» Игорь Дмитриев заявил, что не фолил против форварда «Акрона» Жилсона Беншимола в эпизоде, после которого в ворота красно-белых был назначен пенальти в матче РПЛ (4:3).
«Я там в мяч сыграл, я не коснулся даже ноги. Видел, мяч в аут пошел? Это я сыграл. А ногу я успел согнуть. А он упал, заорал», — сказал Дмитриев после матча в разговоре с капитаном красно-белых Романом Зобниным.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: страница «Спартака» в VK
В футбол все судьи наверняка играли, уровень другой просто - не "вышка". Но достаточно, чтоб понимать.
А то договоритесь до того, что если не бывший игрок сборной, то и сиди дома или "иди таксуй"...)
То-то во всех лигах - сплошь сплошь "Мостовые" судят...
Ерунда. Пенальти до́лжно ставить, когда в этом есть полная уверенность, а не "вот это вот всё " (выискивания миллиметров, граммов продавливания, оценок артистичности)
б.