Дмитриев о пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Акроном»: «Я в мяч сыграл. Ногу успел согнуть, а он упал, заорал»

Дмитриев о пенальти в ворота «Спартака»: я ногу успел согнуть, а он упал, заорал.

Хавбек «Спартака » Игорь Дмитриев заявил, что не фолил против форварда «Акрона » Жилсона Беншимола в эпизоде, после которого в ворота красно-белых был назначен пенальти в матче РПЛ (4:3).

«Я там в мяч сыграл, я не коснулся даже ноги. Видел, мяч в аут пошел? Это я сыграл. А ногу я успел согнуть. А он упал, заорал», — сказал Дмитриев после матча в разговоре с капитаном красно-белых Романом Зобниным.