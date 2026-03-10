Гендиректор «Ахмата»: «Мы против ужесточения лимита, но его же не объявляют с кондачка. Если будет, то отсрочено. Поддерживаем улучшение офсайдных линий, но денег всегда не хватает»

В «Ахмате» выступили против лимита на легионеров и за новые офсайдные линии.

Генеральный директор «Ахмата » Ахмед Айдамиров высказался об ужесточении лимита на легионеров и улучшении системы определения офсайдов в чемпионате России.

«Кто сказал, что изменение лимита будет? Его же еще не объявили. Его же не объявляют с кондачка.

С начала нового сезона будет. Если и будет, то отсрочено. Свою позицию мы высказали. Мы против.

Мы за улучшение [офсайдных линий], но надо понимать, во что это обойдется. Деньги – понятие растяжимое, их всегда не хватает», – сказал Айдамиров.

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев назвал решенным вопрос с ужесточением лимита на легионеров в Мир РПЛ. По его словам, с 2028 года заявить на сезон можно будет 10 иностранцев, а одновременно выпустить на поле – 5.

На данный момент клубы Мир РПЛ могут включать в заявку на сезон до 13 легионеров, при этом на поле одновременно могут быть 8 из них.