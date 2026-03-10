  • Спортс
  • Гендиректор «Ахмата»: «Мы против ужесточения лимита, но его же не объявляют с кондачка. Если будет, то отсрочено. Поддерживаем улучшение офсайдных линий, но денег всегда не хватает»
9

Гендиректор «Ахмата»: «Мы против ужесточения лимита, но его же не объявляют с кондачка. Если будет, то отсрочено. Поддерживаем улучшение офсайдных линий, но денег всегда не хватает»

В «Ахмате» выступили против лимита на легионеров и за новые офсайдные линии.

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров высказался об ужесточении лимита на легионеров и улучшении системы определения офсайдов в чемпионате России.

«Кто сказал, что изменение лимита будет? Его же еще не объявили. Его же не объявляют с кондачка.

С начала нового сезона будет. Если и будет, то отсрочено. Свою позицию мы высказали. Мы против.

Мы за улучшение [офсайдных линий], но надо понимать, во что это обойдется. Деньги – понятие растяжимое, их всегда не хватает», – сказал Айдамиров.

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев назвал решенным вопрос с ужесточением лимита на легионеров в Мир РПЛ. По его словам, с 2028 года заявить на сезон можно будет 10 иностранцев, а одновременно выпустить на поле – 5.

На данный момент клубы Мир РПЛ могут включать в заявку на сезон до 13 легионеров, при этом на поле одновременно могут быть 8 из них.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: РИА Новости
лимит на легионеров
logoпремьер-лига Россия
logoАхмат
Ахмед Айдамиров
logoсудьи
видеоповторы
РИА Новости
деньги
Министерство спорта России
9 комментариев
Лимит-зло российского футбола.
Ответ Дмитрий9779
Лимит-зло российского футбола.
Халявное бабло - злее.
Ответ Дмитрий9779
Лимит-зло российского футбола.
Я тоже болею за Зенит.
И нынешнее засилие немотивированных бразильцев мне категорически не нравится. И их так много, что напихать им никто не может - ни за ошибки, ни за лень. Они же играют, как будто одолжение делают. Не все, но половина. Особенно новички.
Нужно искать среди воспитанников и в первой лиге.
Такие вопросы, как ужесточение лимита, с кондачка не решаются. Тут надо посоветоваться с товарищами... Зайдите на недельке.
©
Сделайте пожалуйста сразу чемпионат без легионеров. Так, ради эксперемента.
Чтоб цирк вышел на новый уровень, дальше наверняка о чистоте крови разговоры пойдут.
Это вы ещё офсайд Венгера не пробовали
Вся проблема лимита в том , что ни один из его авторов не в состоянии ответить на ряд простых вопросов. Сколько новых игроков мы получим , насколько вырастут или не вырастут зарплаты паспортистов , за какой период появится новое поколение игроков , будет ли оно сильнее сегодняшнего и прочеее … Иными словами никто не может дать потрогать результат руками , а без этого , лимит это популистская инициатива , за которую в будущем не хочется отвечать…
Ответ Dmitry_1986
Вся проблема лимита в том , что ни один из его авторов не в состоянии ответить на ряд простых вопросов. Сколько новых игроков мы получим , насколько вырастут или не вырастут зарплаты паспортистов , за какой период появится новое поколение игроков , будет ли оно сильнее сегодняшнего и прочеее … Иными словами никто не может дать потрогать результат руками , а без этого , лимит это популистская инициатива , за которую в будущем не хочется отвечать…
Зарплаты не вырастут ни у паспортистов, ни у Мукунок. Попробовали два паспортиста выбить деньги у хозяев клуба, это я об Антошке Миранчуке и толстом Джикии. И что? Один поехал в Швейцарию за еду играть, второй в Турции пылит. Никто им ничего не дал.
Антошка правда одумался и приполз в Динамо, но это спасибо должен эстонцу сказать.
А пока не ограничишь количество Мукунок в нашем футболе, никто и пальцем не пошевелит для увеличения числа футбольных ДЮСШ.
Материалы по теме
Гендиректор «Динамо» об ужесточении лимита: «Странно, что нет ясности – с учетом количества заявлений. Ситуация не радует. Любое решение лучше, чем его отсутствие или решение на флажке»
2 марта, 11:51
Юсупов об ужесточении лимита: «Больше молодых игроков получат практику, но уровень РПЛ немного упадет»
28 февраля, 03:26
Бакаев об ужесточении лимита в РПЛ: «В этом был смысл, когда нас только отстранили. Был хороший шанс довериться молодым россиянам – период без еврокубков это было бы оправданно»
25 февраля, 06:42
Алексей Березуцкий: «Не вижу плюсов лимита, это глупость. В 2005–2008 годах, когда были основные успехи российского футбола, его не было вообще»
23 февраля, 10:19
