Гендиректор «Ахмата»: «Мы против ужесточения лимита, но его же не объявляют с кондачка. Если будет, то отсрочено. Поддерживаем улучшение офсайдных линий, но денег всегда не хватает»
Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров высказался об ужесточении лимита на легионеров и улучшении системы определения офсайдов в чемпионате России.
«Кто сказал, что изменение лимита будет? Его же еще не объявили. Его же не объявляют с кондачка.
С начала нового сезона будет. Если и будет, то отсрочено. Свою позицию мы высказали. Мы против.
Мы за улучшение [офсайдных линий], но надо понимать, во что это обойдется. Деньги – понятие растяжимое, их всегда не хватает», – сказал Айдамиров.
Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев назвал решенным вопрос с ужесточением лимита на легионеров в Мир РПЛ. По его словам, с 2028 года заявить на сезон можно будет 10 иностранцев, а одновременно выпустить на поле – 5.
На данный момент клубы Мир РПЛ могут включать в заявку на сезон до 13 легионеров, при этом на поле одновременно могут быть 8 из них.
И нынешнее засилие немотивированных бразильцев мне категорически не нравится. И их так много, что напихать им никто не может - ни за ошибки, ни за лень. Они же играют, как будто одолжение делают. Не все, но половина. Особенно новички.
Нужно искать среди воспитанников и в первой лиге.
Чтоб цирк вышел на новый уровень, дальше наверняка о чистоте крови разговоры пойдут.
Антошка правда одумался и приполз в Динамо, но это спасибо должен эстонцу сказать.
А пока не ограничишь количество Мукунок в нашем футболе, никто и пальцем не пошевелит для увеличения числа футбольных ДЮСШ.