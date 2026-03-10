Генич сравнил «Спартак» с Lego: «Какая-то деталька подходит, какая-то – другого цвета. В итоге ты что-то собрал, посмотрел, думаешь: «Фигня, надо пересобирать, по инструкции было вообще другое»

Константин Генич: «Спартак» – это как Lego.

Константин Генич высказался о победе «Спартака» над «Акроном » (4:3).

«А вообще хоть какой-то матч «Спартака» может подпадать под аналитику и под анализ? Потому что это такие колебания...

Сегодня, значит, появляется Дмитриев , который по итогу упустил Болдырева , когда забивали третий мяч, привез пенальти, второй мяч, когда ударил по ноге Беншимола. С другой стороны, он активно поучаствовал в атаке и оформил предголевую передачу, когда «Спартак » забивал в конце первого тайма.

Аналитика по игре «Спартака»… Маркиньос сегодня остался на скамейке, например, появился Мартинс. Это очень сложная история, потому что «Спартак» – это как Lego: ты его собираешь-собираешь, какая-то деталька подходит, какая-то – другого цвета. В итоге ты что-то собрал, посмотрел, думаешь: «Да не, фигня, надо пересобирать, оказывается, по инструкции было вообще другое», – сказал комментатор.