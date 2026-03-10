  • Спортс
  • Генич сравнил «Спартак» с Lego: «Какая-то деталька подходит, какая-то – другого цвета. В итоге ты что-то собрал, посмотрел, думаешь: «Фигня, надо пересобирать, по инструкции было вообще другое»
42

Генич сравнил «Спартак» с Lego: «Какая-то деталька подходит, какая-то – другого цвета. В итоге ты что-то собрал, посмотрел, думаешь: «Фигня, надо пересобирать, по инструкции было вообще другое»

Константин Генич: «Спартак» – это как Lego.

Константин Генич высказался о победе «Спартака» над «Акроном» (4:3).

«А вообще хоть какой-то матч «Спартака» может подпадать под аналитику и под анализ? Потому что это такие колебания...

Сегодня, значит, появляется Дмитриев, который по итогу упустил Болдырева, когда забивали третий мяч, привез пенальти, второй мяч, когда ударил по ноге Беншимола. С другой стороны, он активно поучаствовал в атаке и оформил предголевую передачу, когда «Спартак» забивал в конце первого тайма.

Аналитика по игре «Спартака»… Маркиньос сегодня остался на скамейке, например, появился Мартинс. Это очень сложная история, потому что «Спартак» – это как Lego: ты его собираешь-собираешь, какая-то деталька подходит, какая-то – другого цвета. В итоге ты что-то собрал, посмотрел, думаешь: «Да не, фигня, надо пересобирать, оказывается, по инструкции было вообще другое», – сказал комментатор.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: YouTube-канал «Коммент.Шоу»
Спартак выиграл, но газпромовские медийщики, все эти Черданцевы и Геничи продолжает полоскать его ... примерно так было и со Станковичем, перед его уходом, Спартак выиграл 5 из 6 матчей тогда, но в студии Матча Спартак полоскали только так : и игры нет, и соперник слабый, и Станкович не тянет ... типа выиграли случайно. Сейчас та же песня ...
💯
Так Станок реально физручелло, единственный в истории со Спартака со 100 млн на трансферы и такой ужасной игрой.

А испанцу нужно дать больше времени
Болеть за Спартак – как наступить на детальку LEGO
как говорится: как же мы любим валидол!
Бедного обидели, теперь везде будет вылазить и всякую дичь нести про Спартак.
Какже их всех бомбит с Газпром матч тв.
Комментарий удален пользователем
Ого, Иса Бабаев за всю Россию решил языком трепать

Впрочем, прогресс очевиден. Приятно. Раньше ведь кроме родных республик ни с чем себя и не ассоциировали даже
Сказал ли Генич что-то про Семака? Нет. Бледная игра с таким составом против одной из худших команд лиги. Про Спартак надо сказать что-то этому газпромтвшнику? Тут рот не закроется. Все плохие, один Генич знает, как надо.
Ну премия от зениттв сама себя не заработает, после матча с динамо орзул так старалась в словесном уничтожении Спартака, ей вообще наверное квартиру подарили в охтацентре
Сказал вообще то, сказал что семак изжил себя, что пора ему уходить
Слушать Генича это как ЛЕГО, то подходит деталь, то нет! То говорит одно, потом переобулся, или зассал и на попятную...
я бы сказал что у него в голове кубик рубика...и он его ни как собрать не может
На коробке было написано от 3 до 6 лет.
А генич - за неделю всё собрал.
Когда комментаторов собирали, там вообще несколько деталей из других конструкторов. Как ни собирай получается брак
Причем детали вообще другого формата, никак не подходящие друг другу
Если уж до конца раскручивать это сравнение, то Карседо сейчас как ребенок, которому дали большой контейнер с разными наборами Lego, оставшимися от прошлых детей, и сказали собрать какую-то конкретную игрушку. Возможно, в этом контейнере вообще нет подходящих деталей, какие-то подходят, но не совсем. Как бы это дико не звучало, но у Карседо есть ещё 10 контрольных матчей + кубок, чтобы собрать модель Спартак-чемпион и понять, чего не хватает в контейнере с кубиками.
Другого цвета? В контексте с Мартинсом? Генич, это расизмом попахивает!
🤡, особенно про пенальти, которого не было.
