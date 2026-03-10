Генич сравнил «Спартак» с Lego: «Какая-то деталька подходит, какая-то – другого цвета. В итоге ты что-то собрал, посмотрел, думаешь: «Фигня, надо пересобирать, по инструкции было вообще другое»
Константин Генич высказался о победе «Спартака» над «Акроном» (4:3).
«А вообще хоть какой-то матч «Спартака» может подпадать под аналитику и под анализ? Потому что это такие колебания...
Сегодня, значит, появляется Дмитриев, который по итогу упустил Болдырева, когда забивали третий мяч, привез пенальти, второй мяч, когда ударил по ноге Беншимола. С другой стороны, он активно поучаствовал в атаке и оформил предголевую передачу, когда «Спартак» забивал в конце первого тайма.
Аналитика по игре «Спартака»… Маркиньос сегодня остался на скамейке, например, появился Мартинс. Это очень сложная история, потому что «Спартак» – это как Lego: ты его собираешь-собираешь, какая-то деталька подходит, какая-то – другого цвета. В итоге ты что-то собрал, посмотрел, думаешь: «Да не, фигня, надо пересобирать, оказывается, по инструкции было вообще другое», – сказал комментатор.
А испанцу нужно дать больше времени
Какже их всех бомбит с Газпром матч тв.
Впрочем, прогресс очевиден. Приятно. Раньше ведь кроме родных республик ни с чем себя и не ассоциировали даже
А генич - за неделю всё собрал.