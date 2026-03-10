Хасселбайнк о том, как его оплевали фанаты «Атлетико»: «Только меня – я был единственным чернокожим в команде. Чувствуешь себя куском дерьма, никто не обсуждал это»

Хасселбайнк: фанаты «Атлетико» оплевали только меня, единственного чернокожего.

Экс-игрок «Челси » Джимми Флойд Хасселбайнк рассказал о своем опыте столкновения с расизмом в футболе.

Бывший футболист вспомнил, как во время пребывания в «Атлетико » иногда слышал расистские выкрики, а однажды при выходе со стадиона его оплевали болельщики.

«Нас постоянно втягивают в это обратно. Как будто приходится начинать все сначала. Это никогда не заканчивается.

Оплевали только меня, я был единственным чернокожим игроком в команде. Никто мне не помог.

Это заставляет чувствовать себя никчемным. Чувствуешь себя куском дерьма. Никто не обратил внимания, это не обсуждали.

Люди видели это. Что ты можешь сделать, когда остаешься один?» – сказал Хасселбайнк.

