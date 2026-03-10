  • Спортс
  • Хасселбайнк о том, как его оплевали фанаты «Атлетико»: «Только меня – я был единственным чернокожим в команде. Чувствуешь себя куском дерьма, никто не обсуждал это»
Экс-игрок «Челси» Джимми Флойд Хасселбайнк рассказал о своем опыте столкновения с расизмом в футболе.

Бывший футболист вспомнил, как во время пребывания в «Атлетико» иногда слышал расистские выкрики, а однажды при выходе со стадиона его оплевали болельщики.

«Нас постоянно втягивают в это обратно. Как будто приходится начинать все сначала. Это никогда не заканчивается.

Оплевали только меня, я был единственным чернокожим игроком в команде. Никто мне не помог.

Это заставляет чувствовать себя никчемным. Чувствуешь себя куском дерьма. Никто не обратил внимания, это не обсуждали.

Люди видели это. Что ты можешь сделать, когда остаешься один?» – сказал Хасселбайнк.

Хасселбайнк о Престианни: «Вы не будете прикрывать рот, чтобы сказать: «Винисиус, ты великолепный игрок, можно мне твою футболку?». Он сказал что-то спорное, но мы не можем это доказать»

Хасселбайнк о чернокожих игроках, не реализующих пенальти: «Нельзя подвергать их расистским оскорблениям. Не забивают не потому, что черные, а потому что не смогли правильно пробить по мячу»

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: The Guardian
logoДжимми Флойд Хасселбайнк
дискриминация
брань
болельщики
logoЧелси
стадионы
logoЛа Лига
logoАтлетико
logoпремьер-лига Англия
Вот то о чем говорит Хасселбайнк и есть самый настоящий расизм с которым нужно бороться, потому что Хасселбайнк это не говнюк бенисиус который ведёт себя как обезьяна провоцируя всех вокруг, а потом сопли пузырями пускает.
Это при том что он был лучшим в тот сезон и лучшим бомбардиром
Ответ Baito Iosip
Это при том что он был лучшим в тот сезон и лучшим бомбардиром
Всё верно. В год вылета "Атлетико" из Ла-Лиги только Хассельбайнку нельзя было предъявить ни одной претензии. Он единственный бился за клуб. Остальных же в "Атлетико" просто сжечь на костре стоило бы. ВСЕХ, кроме Хассельбайнка.
Ну вот с этого и начинать надо было. Обидки.
А то рассказывает тут про Бенфику
Вот если бы куском ЧЁРНОГО дерьма, было б совсем другое дело. А то какой-то неполноценный расизм.
У Хасселбайнка явные проблемы с головой и куча травм, вызванных по его мнению цветом кожи, такому бы к доктору, а не интервью раздавать.
Ответ Акер
У Хасселбайнка явные проблемы с головой и куча травм, вызванных по его мнению цветом кожи, такому бы к доктору, а не интервью раздавать.
Травмы, вызванные цветом кожи. Пруфы есть, или вам самому кукушечку полечить?
Ответ Idalgo
Травмы, вызванные цветом кожи. Пруфы есть, или вам самому кукушечку полечить?
Пруфы? Чувак не может отпустить события нулевых годов - вот главный пруф. Люди такие мелочи забывают на следующей неделе, а этот 25 лет считает, что его ущемляли за цвет кожи. Даже не знаю, что забавнее: тот, кто до сих пор живёт этой обидой, или тот, кто её не видит.
На эмоциях кто-то плюнул, и плевок попал именно ему, никто не будет обсуждать плевка, так как это слишком позорно, даже для обсуждения. А он вой начал, через столько-то лет
Рекомендуем