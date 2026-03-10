Капелло допустил, что «Милан» догонит «Интер»: «Я с «Реалом» отыграл 9 очков у «Барселоны» именно потому, что она расслабилась»

Капелло о Серии А: почему бы «Милану» не попытаться догнать «Интер»?.

Фабио Капелло допустил, что «Милан» отыграет 7-очковое отставание от «Интера» в Серии А.

У «Интера» все равно хорошее преимущество, но есть мысль, что этого может не хватить, и я говорю не только о соперниках, а еще и о том, что это чисто психологический вопрос. В каждой игре «Интер» чередует отличный футбол с отрезками мучительной медлительности. И это позволяет соперникам создавать проблемы.

Нужно найти правильные позиции для игроков и дождаться возвращения Чалханоглу и Лаутаро. И играть с большей скромностью и взаимопомощью – этого в последних матчах «Интера» я не видел.

У «Милана» довольно хороший календарь, так почему бы не попытаться догнать лидера? Я с «Реалом» отыграл 9 очков у «Барселоны» именно потому, что они расслабились при таком преимуществе. И «Интер» должен быть очень внимателен в этом плане. Опасность в том, что у игроков больше нет той уверенности и спокойствия», – сказал экс-тренер «Милана» в эфире Sky Sport Italia.