  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Капелло допустил, что «Милан» догонит «Интер»: «Я с «Реалом» отыграл 9 очков у «Барселоны» именно потому, что она расслабилась»
5

Капелло допустил, что «Милан» догонит «Интер»: «Я с «Реалом» отыграл 9 очков у «Барселоны» именно потому, что она расслабилась»

Капелло о Серии А: почему бы «Милану» не попытаться догнать «Интер»?.

Фабио Капелло допустил, что «Милан» отыграет 7-очковое отставание от «Интера» в Серии А.

У «Интера» все равно хорошее преимущество, но есть мысль, что этого может не хватить, и я говорю не только о соперниках, а еще и о том, что это чисто психологический вопрос. В каждой игре «Интер» чередует отличный футбол с отрезками мучительной медлительности. И это позволяет соперникам создавать проблемы.

Нужно найти правильные позиции для игроков и дождаться возвращения Чалханоглу и Лаутаро. И играть с большей скромностью и взаимопомощью – этого в последних матчах «Интера» я не видел.

У «Милана» довольно хороший календарь, так почему бы не попытаться догнать лидера? Я с «Реалом» отыграл 9 очков у «Барселоны» именно потому, что они расслабились при таком преимуществе. И «Интер» должен быть очень внимателен в этом плане. Опасность в том, что у игроков больше нет той уверенности и спокойствия», – сказал экс-тренер «Милана» в эфире Sky Sport Italia.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: TuttoMercatoWeb
logoИнтер
logoФабио Капелло
logoЛа Лига
logoсерия А Италия
logoРеал Мадрид
logoБарселона
logoМилан
logoЛаутаро Мартинес
logoХакан Чалханоглу
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Вопрос ближайших 4-5 туров, когда Милан в очередной раз потеряет очки с командой из нижней части таблицы. Интер пылесосит такие очки 10 из 10.
Так Милан сам не мастер по набору очков
Было бы отлично!
Опасность только в физруке Киву.
Ответ Андрюха с района
Опасность только в физруке Киву.
В кислой роже Киву
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Маротта о новом стадионе в Милане: «Интер» и «Милан» зарабатывают 80 млн евро на матчах за сезон, «Реал» и «Барса» – 250-300 млн. Мы можем более чем вдвое увеличить доходы»
3 февраля, 18:00
Капелло сравнил дело Негрейры и Кальчополи: «Они пытались остановить «Реал», но мы победили вопреки всему! В Италии приняли меры, а здесь ничего не произошло. Мы ведь говорим не о шалости»
5 января, 14:42
Рекомендуем
Главные новости
Мостовой о том, почему не тренирует: «Я 20 лет жил за границей. А тут у всех уже связи, места заняты – родственник, друг. Я никуда не лез, и меня особо не подпускали, я в стороне от нашего бомонда»
4 минуты назад
Лапорта о судьях: «Они никогда не помогут нам. «Барсе» приходится сражаться против всего и всех в этой лиге»
24 минуты назад
Пети про Сафонова: «Можно ли выиграть ЛЧ с вратарем, демонстрирующим слабости в нескольких областях и проявляющим беспокойство? С Шевалье то же самое»
37 минут назад
Мостовой про «Письмо четырнадцати»: «Все развалилось, мы в Европе понимали, как футбольная жизнь устроена, а здесь «совок» был – форму стираем сами, за свои деньги берем билеты»
52 минуты назад
Артем Дзюба: «Был во всех городах и ни разу не встречал агрессии. Меня обожали в Ростове, в Туле, в Тольятти тоже. Россия – моя страна!»
сегодня, 10:16
Тибо Куртуа: «Никто из игроков не подставлял Алонсо. Вы считаете «Реал» детским садом, но это не так. Мы уважаем всех тренеров – у нас был спад, так бывает»
сегодня, 10:09
Лизаразю о «ПСЖ»: «Сафонов не сможет выполнять работу, которую делал Доннарумма. Мне не нравится их конкуренция с Шевалье – вратарю нужна уверенность и четкая иерархия»
сегодня, 09:51
Вальверде о пенальти в игре с «Сити»: «Вини спросил, хочу ли я пробить. Он легенда «Реала», отличный друг. Я и другие игроки сказали ему бить самому»
сегодня, 09:48
Директор «Байера» Рольфес о пенальти «Арсенала»: «Кристально ясно, что его не было. До ВАР говорили: касания недостаточно – сегодня же мы просто смотрим, был ли вообще контакт»
сегодня, 09:34
Винисиус предлагал пробить пенальти Вальверде, сделавшему хет-трик в игре с «Сити», но уругваец отказался. Бразилец извинился перед болельщиками за то, что не забил
сегодня, 09:19Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Алонзо о Сафонове против «Челси»: «Он сделал фантастический сэйв, после которого «ПСЖ» забил 2-й гол. Этот момент изменил ход игры»
10 минут назад
«Краснодар» принимает ЦСКА. Быки, команде нужна поддержка в домашней кубковой игре!
17 минут назадРеклама
ФНЛ запустила приложение для Smart TV: «Пользователям доступны прямые эфиры матчей всех лиг, записи и обзоры игр, а также развлекательный контент»
19 минут назад
Лизаразю о «ПСЖ»: «Матч с «Челси» показал, что они сильны в атаке, но уязвимы в обороне. Слишком много подарков – к счастью, Пачо полностью закрыл Жоао Педро»
21 минуту назад
Партнерша вратаря «Майнца» Баца отреагировала на обсуждение ее фигуры в соцсетях: «Нет, я не беременна. Для женщин тема веса очень деликатна – из-за таких комментариев и нереалистичных образов»
29 минут назадФото
Талалаев о «Балтике» после рестарта РПЛ: «Потеря очков в концовках матчей – расплата за мою несдержанность. Это вопрос уверенности в себе»
42 минуты назад
Юрий Жирков: «Если меня пригласит «Спартак», когда не будет работы, отказываться не вижу смыслу. У меня такого не было и во время карьеры игрока»
52 минуты назад
Барколя и Энрике получили 8 за матч с «Челси» от L’Équipe. У Сафонова – 5, у Мендеша – 3, у Дембеле и Невеша – 7, у Йоргенсена – 2, Росеньору поставили 4
сегодня, 10:09
Шалимов о поражении «Зенита»: «Забив, решили остановиться и доигрывать, а «Оренбург» давил. Тройка Вендел – Педро – Джон в центре – просто катастрофа»
сегодня, 09:54
Гендиректор «Ахмата» Айдамиров о санкциях США: «Еще 100 наложат – выстоим. Если мы еще достойно выступаем, значит, адаптировались»
сегодня, 09:41
Рекомендуем