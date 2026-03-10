«Спартак» начал год с двух побед в РПЛ впервые с 2000-го и повторил клубный рекорд по забитым голам
«Спартак» никогда не забивал в первых матчах года больше, чем в 2026-м.
Хуан Карседо повторил достижение Олега Романцева в «Спартаке».
Команда испанского специалиста в первых двух матчах чемпионата в 2026 году одержала две победы. Такого не происходило с 2000 года.
Также красно-белые повторили свой рекорд по голам, забитым в первых двух играх года. Они отличились 7 раз – как в 1995-м.
Посмотрим, что далее, Карседо удачи, а то уже набросились за 2-3 игры
02.10.1999 Жемчужина-Спатрак 3-7
Правда, Филю Романцев поменял на 79 минуте, при 3-6
А потом, как все помнят, случилась ничья с украиной (9.10.99)
Обороны в Спартаке не было никогда. И не будет. Концепция не та.
Ни при Бескове, ни при Романцеве, ни при Черчесове, ни при Каррере... всегда какие-то отскоки были.
Всегда полузащита страховала, или, действительно, забивали больше, чем пропускали.
Поэтому, я считаю, не имеет смысла ломать судьбу - надо забивать 7
Времена Диканя, Плетикосы, даже Селихова и Ковалевски вспоминаются с ностальгией.