«Спартак» начал год с двух побед в РПЛ впервые с 2000-го и повторил клубный рекорд по забитым голам

«Спартак» никогда не забивал в первых матчах года больше, чем в 2026-м.

Хуан Карседо повторил достижение Олега Романцева в «Спартаке».

Команда испанского специалиста в первых двух матчах чемпионата в 2026 году одержала две победы. Такого не происходило с 2000 года.

Также красно-белые повторили свой рекорд по голам, забитым в первых двух играх года. Они отличились 7 раз – как в 1995-м.