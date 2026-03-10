  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Спартак» начал год с двух побед в РПЛ впервые с 2000-го и повторил клубный рекорд по забитым голам
27

«Спартак» начал год с двух побед в РПЛ впервые с 2000-го и повторил клубный рекорд по забитым голам

«Спартак» никогда не забивал в первых матчах года больше, чем в 2026-м.

Хуан Карседо повторил достижение Олега Романцева в «Спартаке».

Команда испанского специалиста в первых двух матчах чемпионата в 2026 году одержала две победы. Такого не происходило с 2000 года.

Также красно-белые повторили свой рекорд по голам, забитым в первых двух играх года. Они отличились 7 раз – как в 1995-м.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Opta Sports
logoСпартак
logoАкрон
logoпремьер-лига Россия
рекорды
logoСочи
logoХуан Карлос Карседо
logoОлег Романцев
27 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
А по пропущенным?
Ответ Evgen Vynokurov
А по пропущенным?
Сам хотел написать то же самое. Однозначный плюс)
Ответ Evgen Vynokurov
А по пропущенным?
Нам забьют сколько смогут, мы забьём сколько захотим
По крайней мере яркие игры получаются!
Посмотрим, что далее, Карседо удачи, а то уже набросились за 2-3 игры
Ну так это Сочи и Акрон. И то на тоненького все эти победы. При разгроме от Динамо в Кубке. Посмотрим дальше с Зенитом
Только в 95 году не получали в этих двух матчах 5 голов от аутсайдеров. Как говорится, есть нюанс
Ответ Ебздрогыч
Только в 95 году не получали в этих двух матчах 5 голов от аутсайдеров. Как говорится, есть нюанс
Мне лень искать предыдущую игру, но(!) от Сочи получали и три:
02.10.1999 Жемчужина-Спатрак 3-7
Правда, Филю Романцев поменял на 79 минуте, при 3-6
А потом, как все помнят, случилась ничья с украиной (9.10.99)

Обороны в Спартаке не было никогда. И не будет. Концепция не та.
Ни при Бескове, ни при Романцеве, ни при Черчесове, ни при Каррере... всегда какие-то отскоки были.
Всегда полузащита страховала, или, действительно, забивали больше, чем пропускали.

Поэтому, я считаю, не имеет смысла ломать судьбу - надо забивать 7
Ответ RKarpov
Мне лень искать предыдущую игру, но(!) от Сочи получали и три: 02.10.1999 Жемчужина-Спатрак 3-7 Правда, Филю Романцев поменял на 79 минуте, при 3-6 А потом, как все помнят, случилась ничья с украиной (9.10.99) Обороны в Спартаке не было никогда. И не будет. Концепция не та. Ни при Бескове, ни при Романцеве, ни при Черчесове, ни при Каррере... всегда какие-то отскоки были. Всегда полузащита страховала, или, действительно, забивали больше, чем пропускали. Поэтому, я считаю, не имеет смысла ломать судьбу - надо забивать 7
в 1969 году была чёткая оборона.
Очень уж ненадёжный вратарь...
Времена Диканя, Плетикосы, даже Селихова и Ковалевски вспоминаются с ностальгией.
Комментарий удален пользователем
Ответ Фокс45
Комментарий удален пользователем
У ЦСКА всего за одну неделю (!) шесть очков отыграли. Полгода только и слышали, какой Челестини великий и как ЦСКА с ним за титул борется. А понадобилась всего одна неделя и стало ясно, что если уж ЦСКА за титул борется, то Спартак тем более.
Ответ Karel
У ЦСКА всего за одну неделю (!) шесть очков отыграли. Полгода только и слышали, какой Челестини великий и как ЦСКА с ним за титул борется. А понадобилась всего одна неделя и стало ясно, что если уж ЦСКА за титул борется, то Спартак тем более.
Проблема в том, что надо конкурировать за 1е место не с одной командой, а с ПЯТЬЮ ... Ты веришь что все пять команд разом растеряют очки и пропустят нас вперед ? Этот тур уникальный, когда все команды первой пятерки разом потеряли очки. Больше таких подарков, думаю, не будет . Конечно хотелось бы золото, но я трезво смотрю на вещи и в чудеса не верю.
Атака в порядке, шесть очков в копилке, играем по бразильской системе.
И рекорд по пропущенным наверное
Защита все равно тихий ужас, 10 голов за 3 игры. Причём, жутко даже это говорить, но из всех игравших меньше всего привозил Денисов
Времена Джанаева вернулись
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Спартак» U15 сыграет на турнире с «ПСЖ» и «Аталантой» в Будапеште
9 марта, 21:05
Карседо об игре «Спартака»: «Футбол – это результат. Если ты побеждаешь, значит, все хорошо»
9 марта, 20:41
Кечинов о «Спартаке»: «С такой обороной претендовать на что-то серьезное нереально. Три игры – 10 пропущенных мячей»
9 марта, 20:21
Рекомендуем
Главные новости
Советник Лапорты Масип: «Ложь Хави о «Барсе» поражает – смешно говорить, что Жоан не главный. Его использовал кандидат, находящийся на втором плане»
59 секунд назад
Мостовой о том, почему не тренирует: «Я 20 лет жил за границей. А тут у всех уже связи, места заняты – родственник, друг. Я никуда не лез, и меня особо не подпускали, я в стороне от нашего бомонда»
27 минут назад
Лапорта о судьях: «Они никогда не помогут нам. «Барсе» приходится сражаться против всего и всех в этой лиге»
47 минут назад
Пети про Сафонова: «Можно ли выиграть ЛЧ с вратарем, демонстрирующим слабости в нескольких областях и проявляющим беспокойство? С Шевалье то же самое»
сегодня, 10:40
Мостовой про «Письмо четырнадцати»: «Все развалилось, мы в Европе понимали, как футбольная жизнь устроена, а здесь «совок» был – форму стираем сами, за свои деньги берем билеты»
сегодня, 10:25
Артем Дзюба: «Был во всех городах и ни разу не встречал агрессии. Меня обожали в Ростове, в Туле, в Тольятти тоже. Россия – моя страна!»
сегодня, 10:16
Тибо Куртуа: «Никто из игроков не подставлял Алонсо. Вы считаете «Реал» детским садом, но это не так. Мы уважаем всех тренеров – у нас был спад, так бывает»
сегодня, 10:09
Лизаразю о «ПСЖ»: «Сафонов не сможет выполнять работу, которую делал Доннарумма. Мне не нравится их конкуренция с Шевалье – вратарю нужна уверенность и четкая иерархия»
сегодня, 09:51
Вальверде о пенальти в игре с «Сити»: «Вини спросил, хочу ли я пробить. Он легенда «Реала», отличный друг. Я и другие игроки сказали ему бить самому»
сегодня, 09:48
Директор «Байера» Рольфес о пенальти «Арсенала»: «Кристально ясно, что его не было. До ВАР говорили: касания недостаточно – сегодня же мы просто смотрим, был ли вообще контакт»
сегодня, 09:34
Ко всем новостям
Последние новости
Постекоглу о «Тоттенхэме»: «Мне больно это видеть, игроки совершенно потеряны. Их отчаяние проявлялось в спешке против «Атлетико», начало было ужасным. Нужно снизить давление на них»
4 минуты назад
Депутат Свищев о России вместо Ирана на ЧМ-2026: «Никто ничего нам не должен и не даст. Там есть регламент – думаю, вопрос, кто поедет на турнир, давно решен»
18 минут назад
Юрий Жирков: «Лунев постоянно вступает со мной в исторические дискуссии. Говорили про нынешние реалии, о ситуации на Ближнем Востоке»
20 минут назад
Алонзо о Сафонове против «Челси»: «Он сделал фантастический сэйв, после которого «ПСЖ» забил 2-й гол. Этот момент изменил ход игры»
33 минуты назад
«Краснодар» принимает ЦСКА. Быки, команде нужна поддержка в домашней кубковой игре!
40 минут назадРеклама
ФНЛ запустила приложение для Smart TV: «Пользователям доступны прямые эфиры матчей всех лиг, записи и обзоры игр, а также развлекательный контент»
42 минуты назад
Лизаразю о «ПСЖ»: «Матч с «Челси» показал, что они сильны в атаке, но уязвимы в обороне. Слишком много подарков – к счастью, Пачо полностью закрыл Жоао Педро»
44 минуты назад
Партнерша вратаря «Майнца» Баца отреагировала на обсуждение ее фигуры в соцсетях: «Нет, я не беременна. Для женщин тема веса очень деликатна – из-за таких комментариев и нереалистичных образов»
52 минуты назадФото
Талалаев о «Балтике» после рестарта РПЛ: «Потеря очков в концовках матчей – расплата за мою несдержанность. Это вопрос уверенности в себе»
сегодня, 10:35
Юрий Жирков: «Если меня пригласит «Спартак», когда не будет работы, отказываться не вижу смыслу. У меня такого не было и во время карьеры игрока»
сегодня, 10:25
Рекомендуем