  • Хави отрицает, что хотел расстаться с 10 игроками «Барсы»: «Это неправда, обсуждалась только одна продажа. Эчеваррия принимает решения за Деку, это он выгнал меня из клуба»
56

Хави отрицает, что хотел расстаться с 10 игроками «Барсы»: «Это неправда, обсуждалась только одна продажа. Эчеваррия принимает решения за Деку, это он выгнал меня из клуба»

Хави о «Барсе»: неправда, что я хотел ухода игроков, обсуждался лишь 1 трансфер.

Бывший тренер «Барселоны» Хави опроверг слова Жоана Лапорты о том, что у него был список игроков, с которыми он планировал расстаться.

Ранее экс-глава клуба сказал: «Деку заявил мне, что он хочет заменить десять игроков».

«Это до сих пор больно, потому что это неправда. Мы разработали план, поскольку были сильно ограничены правилами финансового фэйр-плей, и обсуждали только одну продажу.

На самом деле мы с Жорди и Матеу планировали, что отпустим только одного игрока. Какого именно? Я предпочитаю не говорить из уважения к этому игроку. Я помню, как прошло две-три недели, и они перестали отвечать на мои звонки или сообщения. Я доверял Лапорте, а Алехандро (Эчеваррия, бывший зять и советник Лапорты – Спортс’‘) был моим другом, но именно он выгнал меня из клуба.

Был момент, когда Серджи Роберто, мой друг и капитан, подошел ко мне и сказал: «Хави, ты действительно не хочешь, чтобы я остался?» И я ответил, что все наоборот, что меня убивают именно за то, что я защищал продление его контракта. А потом он сказал мне, что господин Алехандро распространяет этот слух среди нескольких игроков.

Я всегда был откровенен. Я был таким с Пике, моим многолетним партнером по команде, и с Жорди Альбой, моим другом, когда сказал, что ему пора уходить. Как я мог не быть таким же и с остальными?

Я сдерживался, но президент говорит, что я хотел, чтобы ушли десять игроков, а это неправда. Я уважаю Деку, но он связан обязательствами Эчеваррией, который на самом деле принимает решения», – сказал Хави.

Хави об уходе из «Барсы»: «Против меня развернули кампанию в СМИ, когда я спросил о должности Эчеваррии. Что еще хуже – Алехандро говорил Рафинье, Араухо и Педри, что я хочу от них избавиться»

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Mundo Deportivo
финансовый фэйр-плей
56 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Такая Малаховщина началась перед выборами. противно
Ответ АРТУР АЛИЕВ
Такая Малаховщина началась перед выборами. противно
Ага, какбудто Губер с Вяльбе грызутся!!! 🤣🤣🤣
Ответ АРТУР АЛИЕВ
Такая Малаховщина началась перед выборами. противно
Больше, чем семья))
Хави по-человечески жалко, в закулисных интригах против таких как Лапорта ему было не выстоять. По сравнению с такими матёрыми лисами, Хави - наивная чукотская девочка. Лапорта использовал в свою выгоду его статус для Барсы когда нанимал, а когда решил уволить, наверняка догадывался, что Хави не будет доить клуб неустойкой.
"Только раки пучеглазые
По земле во мраке лазают"
Ответ Santucco
"Только раки пучеглазые По земле во мраке лазают"
И друг-другу жопы
Свои показывают! 🤣
Неужели все забыли бесконечное нытье Хави об усилении состава, сейчас он может оправдывать себя любыми неправдами, но я лично хорошо помню тот период, большая ошибка Лапорты это то, что он пытался удержать Хави, когда тот объявил об уходе, хотя было видно что стиль игры Хави совершенно не подходит Барсе, история с его продлением и последующим увольнением получилась не красиво
Ответ Alan Dutch
Неужели все забыли бесконечное нытье Хави об усилении состава, сейчас он может оправдывать себя любыми неправдами, но я лично хорошо помню тот период, большая ошибка Лапорты это то, что он пытался удержать Хави, когда тот объявил об уходе, хотя было видно что стиль игры Хави совершенно не подходит Барсе, история с его продлением и последующим увольнением получилась не красиво
Человека из клуба просто выдавливали из-за критики теневого лидера, о какой нормальной работе речь идет?
Даа, жаль этого добряка
Проблема в том что у Хави оказалось слишком много друзей))), так он думал
Самое страшное, что Фонт жестко воспользовался Хави, проиграют выборы, а осадочек у болельщиков останется, два фрика пытаются нагадить президенту, который уже второй срок доказывает делами и результатами свою работу, а эти двое уже не знают, как у него очков отнять, даже до сих пор используют имя Месси, хотя уже 5 лет прошло, появилась новая крутая, молодая команда из воспитанников, а у этих двух зудит так, что меренгес обтекают в комментариях накидывая на Лапорту, а он ведь верно отмечает столичные проблемы, которые ни Перез, ни игроки, ни фанаты, в упор видеть не хотят, зато про Барселону знают все все все, от а до я. 😁
И почему этот топ без работы?
Господи, нытик жалкий. Найди другой и клуб, и докажи что они были не правы, а не ной до конца жизни о том что тебя из Барсы уволили.
Ответ Куприн
Господи, нытик жалкий. Найди другой и клуб, и докажи что они были не правы, а не ной до конца жизни о том что тебя из Барсы уволили.
Эт точно, по его словам "про выгнали" получается, что он хотел долго там работать при довольно посредственных результатах? А тут бац, и кормушка захлопнулась.
Ответ sergey2
Эт точно, по его словам "про выгнали" получается, что он хотел долго там работать при довольно посредственных результатах? А тут бац, и кормушка захлопнулась.
Только зачем-то сам просился на выход)
Хави слил свою репутацию в унитаз. Хави сказал,что Ла лига разрешила приход Месси в 2023 году, а Лапорта отказался. Вчера Тебас сказал, что Ла лига никакого разрешения не давала
Ответ ak83
Хави слил свою репутацию в унитаз. Хави сказал,что Ла лига разрешила приход Месси в 2023 году, а Лапорта отказался. Вчера Тебас сказал, что Ла лига никакого разрешения не давала
То есть ты слова зашкварного Тебаса ставишь априори выше слов Хави?)
Ответ KoHb B canorax
То есть ты слова зашкварного Тебаса ставишь априори выше слов Хави?)
Хави не менее зашкварный человечишко
