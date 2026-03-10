Хави отрицает, что хотел расстаться с 10 игроками «Барсы»: «Это неправда, обсуждалась только одна продажа. Эчеваррия принимает решения за Деку, это он выгнал меня из клуба»

Хави о «Барсе»: неправда, что я хотел ухода игроков, обсуждался лишь 1 трансфер.

Бывший тренер «Барселоны» Хави опроверг слова Жоана Лапорты о том, что у него был список игроков, с которыми он планировал расстаться.

Ранее экс-глава клуба сказал : «Деку заявил мне, что он хочет заменить десять игроков».

«Это до сих пор больно, потому что это неправда. Мы разработали план, поскольку были сильно ограничены правилами финансового фэйр-плей, и обсуждали только одну продажу.

На самом деле мы с Жорди и Матеу планировали, что отпустим только одного игрока. Какого именно? Я предпочитаю не говорить из уважения к этому игроку. Я помню, как прошло две-три недели, и они перестали отвечать на мои звонки или сообщения. Я доверял Лапорте, а Алехандро (Эчеваррия, бывший зять и советник Лапорты – Спортс’‘) был моим другом, но именно он выгнал меня из клуба.

Был момент, когда Серджи Роберто , мой друг и капитан, подошел ко мне и сказал: «Хави, ты действительно не хочешь, чтобы я остался?» И я ответил, что все наоборот, что меня убивают именно за то, что я защищал продление его контракта. А потом он сказал мне, что господин Алехандро распространяет этот слух среди нескольких игроков.

Я всегда был откровенен. Я был таким с Пике , моим многолетним партнером по команде, и с Жорди Альбой , моим другом, когда сказал, что ему пора уходить. Как я мог не быть таким же и с остальными?

Я сдерживался, но президент говорит, что я хотел, чтобы ушли десять игроков, а это неправда. Я уважаю Деку, но он связан обязательствами Эчеваррией, который на самом деле принимает решения», – сказал Хави .

