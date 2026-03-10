Лапорта об уходе Хави: «Появились расслабленность и жалобы на физподготовку, ему было сложно совмещать работу с личной жизнью, он хотел много новичков. Тогда мы решили позвать Флика»

Лапорта о работе Хави: появилась расслабленность, и он хотел много изменений.

Жоан Лапорта высказался о работе Хави в должности главного тренера «Барселоны».

«О назначении Хави в 2021 году мне говорили Матеу, Масип, Алехандро Эчеваррия… Хави звонил мне во время предвыборной кампании, а я ему говорил, что ему нужно идти в дубль.

Когда мы уволили Кумана, Юсте сказал мне, что пришло время Хави. Ушла такая легенда, как Куман , а поскольку это Хави, настоящий куле, большой патриот клуба, и мы еще зимой сделали несколько подписаний, которые, как нам казалось, должны были сработать, мы спасли сезон. А в следующем выиграли Ла Лигу и Суперкубок.

Потом наступил новый сезон, и мы дали ему все, потому что это Хави . Но в какой-то момент, как он сам сказал, появилась расслабленность, было много жалоб на физподготовку, совмещать работу с семейной жизнью ему было сложно…

И еще он попросил серьезно изменить состав и сказал, что через два года мы будем неконкурентоспособны в Европе.

Тогда мы решили пригласить нового тренера, у которого не будет проблем с совмещением семьи и работы, и с ним мы провели исторический сезон», – сказал кандидат в президенты «Барселоны» в эфире Catalunya Ràdio.