  • Лапорта об уходе Хави: «Появились расслабленность и жалобы на физподготовку, ему было сложно совмещать работу с личной жизнью, он хотел много новичков. Тогда мы решили позвать Флика»
Лапорта об уходе Хави: «Появились расслабленность и жалобы на физподготовку, ему было сложно совмещать работу с личной жизнью, он хотел много новичков. Тогда мы решили позвать Флика»

Лапорта о работе Хави: появилась расслабленность, и он хотел много изменений.

Жоан Лапорта высказался о работе Хави в должности главного тренера «Барселоны».

«О назначении Хави в 2021 году мне говорили Матеу, Масип, Алехандро Эчеваррия… Хави звонил мне во время предвыборной кампании, а я ему говорил, что ему нужно идти в дубль.

Когда мы уволили Кумана, Юсте сказал мне, что пришло время Хави. Ушла такая легенда, как Куман, а поскольку это Хави, настоящий куле, большой патриот клуба, и мы еще зимой сделали несколько подписаний, которые, как нам казалось, должны были сработать, мы спасли сезон. А в следующем выиграли Ла Лигу и Суперкубок.

Потом наступил новый сезон, и мы дали ему все, потому что это Хави. Но в какой-то момент, как он сам сказал, появилась расслабленность, было много жалоб на физподготовку, совмещать работу с семейной жизнью ему было сложно…

И еще он попросил серьезно изменить состав и сказал, что через два года мы будем неконкурентоспособны в Европе.

Тогда мы решили пригласить нового тренера, у которого не будет проблем с совмещением семьи и работы, и с ним мы провели исторический сезон», – сказал кандидат в президенты «Барселоны» в эфире Catalunya Ràdio.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Mundo Deportivo
49 комментариев
Нельзя сказать, что Лапорта принимает прямо-таки неправильные управленческие решения. Скорее наоборот, почти все по делу.
Но он настолько нагло манипулирует, врет, переобувается в воздухе и снова врет, что прям удивительно становится: "что, вот так вот уже можно, прямо в лоб, даже не смущаясь ничего?".
Ответ U
А что у Хави были за проблемы с семьей ?
Которые не позволяли ему сосредоточиться на работе ?
Ответ OldRedWhite
Зять Лапорты - тоже семья, видимо.
стопудово оба неправы в этом обмене фекалиями
Ответ ganso 10
Но при этом какая по счету новая версия от Лапорты?)) знатный мошенник, Хави больше верится. Пели в унисон, ходил уговаривал остаться несколько месяцев, пел дифирамбы в сми, а за пару дней, если не часов, прям всё поменялось))
Версия с отказом от возврата Месси всё объясняет, исчерпывающая

Кстати, почему Пике не баллотировался? Или не хочет лезть в эти фин проблемы и рычаги разгребать после Лапы
Ответ King_X
Комментарий удален модератором
Лапорта всегда выбирает правильных тренеров, этого у него не отнять.
Ответ BZB
Перед приглашением Хави Лапорта предлагал нанять Пирло. Хорошо, что команда отговорила. Так что не всегда он все хорошо понимает.
Ответ EminenceGrise
да он вроде изначально Флика хотел, но тот был занят со сборной.
Кто нибудь из фанов Барсы, объясните мне чего тут все гонят на Хави? Это ведь он вернул ей статус топ клуба и осуществил перезагрузку, благодаря которой она сейчас конкурентоспособна. Так бы были сейчас как МЮ или Ювентус (да даже как сама Барса, в конце 10-х).
Разве нет?
Ответ Kirkorofff
К его работе тренером я думаю ни у одного фана нет больших претензий.

Вопросы возникли сейчас, зачем он ради поддержки Фонта начал выносить абсолютно всё гавно наружу. Всё это вредит в первую очередь клубу.
Фонт всё равно проиграет выборы, а слова Хави уже не забрать
Ответ Kirkorofff
На Хави тут не гонят.
Флик приезжает в отпуск: Ты на время, Василий или как？ -Ну, не знаю.. как примут…
какой же хитрый этот лапорт изворотливый
Барса сейчас играет в потрясающий футбол. А не как при Хави было скучные 1:0 с 20 пропущенными за сезон.
Ну так Хави и принял решение уйти с поста. Но клоуны из руководства сами же бегали уговаривали его остаться...
Походу там начался сериал как вам бывший тренер Хави
Почему интервью на эту тему пошло с обоих сторон
