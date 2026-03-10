  • Спортс
  • Мостовой о поражении «Зенита» от «Оренбурга»: «Искусственное поле, другая погода, но они покупают игроков за 30 млн евро не чтобы говорить, что что-то не получилось. Я шокирован результатом»
15

Мостовой о поражении «Зенита» от «Оренбурга»: «Искусственное поле, другая погода, но они покупают игроков за 30 млн евро не чтобы говорить, что что-то не получилось. Я шокирован результатом»

Александра Мостового удивило поражение «Зенита» от «Оренбурга» (1:2) в Мир РПЛ.

«Шокирован результатом матча. «Зенит» вел, но не забил два пенальти. Думаю, питерцы сами шокированы результатом. Они потеряли три очка, которых может не хватить в концовке.

Не думаю, что «Зенит» заранее записал себе три очка. В Оренбурге искусственное поле, другая погода. Но «Зенит» покупает футболистов за 30 млн евро не чтобы говорить, что что-то не получилось. Пусть они говорят о причинах такого результата – они же деньги получают.

Интрига будет до последних туров», – сказал экс-полузащитник сборной России.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Чемпионат»
15 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Футболисты "Оренбурга" бились и "умирали" на поле, а футболисты "Зенита"- думали выиграть матч "на одной ноге".
Рад за хозяев, не хочу их вылета!
Краснодар тут же подогрел интригу)) Мост отложил критику Мусаева на десерт
Все кто дружит с головой уже три года орут что бы убрали Семака ему кого не купи результата не будет это просто не тренер
теория мясных про халявные очки для Зенита что-то по швам трещит, то Сочи на самом финише отберет очки, то Оренбург ближе к концу сезона
Искусственное поле - понятно,.
Морозец и снежок - понятно.
НЕ понятно, как можно бросить играть (совсем) после забитого гола?
Мостовой про Краснодар ни слова
