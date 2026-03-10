«Спартак» U15 сыграет на турнире с «ПСЖ» и «Аталантой» в Будапеште

«Спартак» U15 примет участие в одном турнире с «ПСЖ» и «Аталантой».

«Спартак» U15 на этой неделе сыграет на международном турнире против других европейских молодежных команд.

Турнир пройдет с 12 по 15 марта в Будапеште на базе клуба «Гонвед ».

Помимо российского и венгерского клубов, в нем примут участие «ПСЖ », «Аталанта », «Марибор» и «Элече».

«Спартак » сыграет с «Аталантой» 13 марта, а 14-го проведет матч с «Марибором ».

15 марта состоится финал, а также игры за 5-е место и бронзу.