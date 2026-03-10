«Спартак» U15 сыграет на турнире с «ПСЖ» и «Аталантой» в Будапеште
«Спартак» U15 примет участие в одном турнире с «ПСЖ» и «Аталантой».
«Спартак» U15 на этой неделе сыграет на международном турнире против других европейских молодежных команд.
Турнир пройдет с 12 по 15 марта в Будапеште на базе клуба «Гонвед».
Помимо российского и венгерского клубов, в нем примут участие «ПСЖ», «Аталанта», «Марибор» и «Элече».
«Спартак» сыграет с «Аталантой» 13 марта, а 14-го проведет матч с «Марибором».
15 марта состоится финал, а также игры за 5-е место и бронзу.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: сайт «Гонведа»
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Расти нам еще и расти по пиару конечно(((