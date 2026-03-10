7

«Спартак» U15 сыграет на турнире с «ПСЖ» и «Аталантой» в Будапеште

«Спартак» U15 примет участие в одном турнире с «ПСЖ» и «Аталантой».

«Спартак» U15 на этой неделе сыграет на международном турнире против других европейских молодежных команд.

Турнир пройдет с 12 по 15 марта в Будапеште на базе клуба «Гонвед».

Помимо российского и венгерского клубов, в нем примут участие «ПСЖ», «Аталанта», «Марибор» и «Элече».

«Спартак» сыграет с «Аталантой» 13 марта, а 14-го проведет матч с «Марибором».

15 марта состоится финал, а также игры за 5-е место и бронзу.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: сайт «Гонведа»
7 комментариев
А вот это реально радует!
Это уже 2011 что ли? Почувствуй себя старым как говорится
Ну хоть молодежь понюхает качественных соперников
Не говорите только кое кому)
Недавно Родина этого возраста с Реалом играла. Видел анонс в ТГ, благо детей не зачехлили до конца.
И ни буквы в оф.телеге Спартака....
Расти нам еще и расти по пиару конечно(((
