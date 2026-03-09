Максименко пропустил 10 голов при 18 ударах «Спартаку» в створ за 3 матча
Александру Максименко не удается отразить даже половины ударов в створ после возобновления сезона.
В трех матчах под руководством Хуана Карлоса Карседо «Спартак» пропустил 10 голов. В каждом из них принял участие 27-летний голкипер.
«Акрон» сегодня нанес 4 удара в створ и забил 3 гола. «Динамо» 5 марта 10 раз пробило точно и выиграло 5:2. У «Сочи» 2 марта зафиксированы 4 точные попытки – они привели к двум голам.
«Спартак» Карседо ужасает защитой и спадами во вторых таймах
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
144 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Интересно, какой бы был у мешка с картошкой?