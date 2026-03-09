Максименко пропустил 10 голов при 18 ударах «Спартаку» в створ за 3 матча

Александру Максименко не удается отразить даже половины ударов в створ после возобновления сезона.

В трех матчах под руководством Хуана Карлоса Карседо «Спартак » пропустил 10 голов. В каждом из них принял участие 27-летний голкипер.

«Акрон » сегодня нанес 4 удара в створ и забил 3 гола. «Динамо » 5 марта 10 раз пробило точно и выиграло 5:2. У «Сочи » 2 марта зафиксированы 4 точные попытки – они привели к двум голам.

«Спартак» Карседо ужасает защитой и спадами во вторых таймах