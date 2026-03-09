144

Максименко пропустил 10 голов при 18 ударах «Спартаку» в створ за 3 матча

Александру Максименко не удается отразить даже половины ударов в створ после возобновления сезона.

В трех матчах под руководством Хуана Карлоса Карседо «Спартак» пропустил 10 голов. В каждом из них принял участие 27-летний голкипер.

«Акрон» сегодня нанес 4 удара в створ и забил 3 гола. «Динамо» 5 марта 10 раз пробило точно и выиграло 5:2. У «Сочи» 2 марта зафиксированы 4 точные попытки – они привели к двум голам.

«Спартак» Карседо ужасает защитой и спадами во вторых таймах

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
144 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Коэффициент надёжности - 44.44%

Интересно, какой бы был у мешка с картошкой?
Ответ Aleksey Yashin
Коэффициент надёжности - 44.44% Интересно, какой бы был у мешка с картошкой?
Это смотря от размера мешка. Если хотя бы килограмм на пятьдесят, то шансы сравнялись бы. А при паре мешков на линии ворот вообще реально выросли. Мячи бы от них реально не хуже б отскакивали.
Ответ Aleksey Yashin
Коэффициент надёжности - 44.44% Интересно, какой бы был у мешка с картошкой?
Если собрать картофельного Максименко, то повыше будет
Хороший результат, а ведь могло бы быть и 20 пропущенных при 18 ударов
Ответ Александр Кузнецов
Хороший результат, а ведь могло бы быть и 20 пропущенных при 18 ударов
Комментарий скрыт
Ответ Александр Кузнецов
Хороший результат, а ведь могло бы быть и 20 пропущенных при 18 ударов
Есть, к чему стремиться. Какие его годы... При такой стратегии тренеров по его постоянному попаданию в состав, можно и таких результатов достичь
Сегодня он даже решил не отбивать удар по центру при первом голе, куда уж тут по углам прыгать. Где там Кафанов? Пусть расскажет, что оборона такая, что можно даже не пытаться ничего отбивать
Макс перестал тянуть, даже не вооруженным глазом виден лишний вес
Ответ ltkmaby
Макс перестал тянуть, даже не вооруженным глазом виден лишний вес
А когда он тянул ?
Ответ Alex I
А когда он тянул ?
Да никогда, пенальти всегда в другую сторону валится заранее, ему даже синий Джигурда пеналь забьет
Тут даже комментировать нечего. Только удивляться стольким матчам в составе.
Ответ Evgen Vynokurov
Тут даже комментировать нечего. Только удивляться стольким матчам в составе.
Остальные в лазарете
Ответ ABIBAS
Остальные в лазарете
Пичиенко здоров. Кони молодого Торопа выпускали, когда некого было ставить. И нормально работало. С такой статой как у Макса хуже не будет.
Мне как болельщику красно-белых с 2001 года, просто непонятно как такой пассажир может провести более 200 матчей за мой любимый клуб. Я помню и Ковалевски, Плетикосу и Диканя. Но текущий Макси это уровень Абдельила Баги, которого ещё Червиченко откопал в Марокко году в 2002 или 2003. Плюс он еще и не боец по характеру, не может руководить обороной.
Ответ Александр Исаев
Мне как болельщику красно-белых с 2001 года, просто непонятно как такой пассажир может провести более 200 матчей за мой любимый клуб. Я помню и Ковалевски, Плетикосу и Диканя. Но текущий Макси это уровень Абдельила Баги, которого ещё Червиченко откопал в Марокко году в 2002 или 2003. Плюс он еще и не боец по характеру, не может руководить обороной.
Чтобы руководить обороной, необходимо ее наличие хотя бы номинально... Но мешку в воротах с не самыми хорошими лидерскими качествами довольно проблематично руководить 3 поленьями...
Ответ Александр Исаев
Мне как болельщику красно-белых с 2001 года, просто непонятно как такой пассажир может провести более 200 матчей за мой любимый клуб. Я помню и Ковалевски, Плетикосу и Диканя. Но текущий Макси это уровень Абдельила Баги, которого ещё Червиченко откопал в Марокко году в 2002 или 2003. Плюс он еще и не боец по характеру, не может руководить обороной.
Да. А я ещё помню Дасаева, Черчесова, Филимонова. Эти и за сборную достойно играли
Максименко может парень и неплохой, да и воспитанник всё-таки, но за много лет в составе он провел один приличный сезон с ратяжкой. Видно что растолстел, как ленивый кот прыгает (точнее заваливается) за мячом, не выручает и не тащит. Простые мячи пропускает. Если сравнить с вратарями топ-5 клубов рпл - то тихий ужас. Спасибо, но дальше его держать в составе смысла нет, либо покупать Бориско либо подводить молодых, но за медали с таким манекеном нельзя бороться.
Это чудо ещё и второй капитан...
Ответ Health
Это чудо ещё и второй капитан...
Если бы отбивал хотя бы половину ударов – был бы первый
Они улыбаются, ну это невозможно, Максименко этот, просто блевать тянет уже, Зобнин на замену выходит лыбится, сплошное разочарование, ну реально, что не матч 3 удара 2 гола, ну как так в каждом матче, ходит этот мешок улыбается, вот смешно
Какое же он днище, это даже восхищает на самом деле. Столько матчей провел за не самый слабый клуб в вышке при отсутствии какого-либо таланта
Ответ jxmazefan
Какое же он днище, это даже восхищает на самом деле. Столько матчей провел за не самый слабый клуб в вышке при отсутствии какого-либо таланта
Ну талант у него вроде как был и по юношам он с Сафоновым конкурировал.
Ответ sergey2
Ну талант у него вроде как был и по юношам он с Сафоновым конкурировал.
Ну как конкурировал ))
