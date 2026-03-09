Кечинов о «Спартаке»: «С такой обороной претендовать на что-то серьезное нереально. Три игры – 10 пропущенных мячей»
Кечинов о «Спартаке»: с такой обороной претендовать на что-то нереально.
Валерий Кечинов раскритиковал игру «Спартака» в защите при Хуане Карседо.
«С такой обороной претендовать на что-то серьезное «Спартаку» будет очень сложно. Три игры – десять пропущенных мячей.
В атаке играют индивидуально сильные футболисты: Барко, Солари, Маркиньос. Конечно, за счет этого будут забитые мячи, и «Спартак» будет играть зрелищно. Однако с такой обороной претендовать на что-то серьезное просто нереально», – сказал экс-полузащитник «Спартака».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Чемпионат»
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Зато цска, проигравший в чемпионате 3 матча подряд, претендент на золото, верно?
На что-то серьезное претендуют болельщики «Спартака».Команда уже давно их амбициям не соответствует вовсе.
На что-то серьезное претендуют болельщики «Спартака».Команда уже давно их амбициям не соответствует вовсе.
Я как болельщик Спартака, уже ни на что не рассчитываю, смирился что бардак в клубе
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем