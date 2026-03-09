Кечинов о «Спартаке»: «С такой обороной претендовать на что-то серьезное нереально. Три игры – 10 пропущенных мячей»

Кечинов о «Спартаке»: с такой обороной претендовать на что-то нереально.

Валерий Кечинов раскритиковал игру «Спартака» в защите при Хуане Карседо .

«С такой обороной претендовать на что-то серьезное «Спартаку » будет очень сложно. Три игры – десять пропущенных мячей.

В атаке играют индивидуально сильные футболисты: Барко, Солари, Маркиньос. Конечно, за счет этого будут забитые мячи, и «Спартак» будет играть зрелищно. Однако с такой обороной претендовать на что-то серьезное просто нереально», – сказал экс-полузащитник «Спартака».