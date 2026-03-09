Компани об «Аталанте»: «Бавария» привыкла быть фаворитом, но наш соперник может обыграть кого угодно. Они победили «Ювентус» 3:0, убедительно обыграли впечатляющий «Байер»

Компани о матче с «Аталантой»: «Бавария» привыкла быть фаворитом, но они сильны.

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Аталантой».

О том, что мюнхенцы являются фаворитами в матче

«Мы привыкли быть фаворитами в большинстве игр. Люди говорят так про нас, мы это принимаем. Но это не значит, что результат предрешен. Мы играем против очень хорошей команды.

Они могут обыграть кого угодно – они победили «Ювентус » со счетом 3:0 и вышли в полуфинал Кубка. Они могут многого добиться. Нас могут считать фаворитами, и мы тоже хотим победить. Но когда смотришь на «Аталанту», видишь, что возможно все».

Об «Аталанте»

«Мы играем против физически сильной команды. Есть сходства с нашей игрой против «Боруссии » Дортмунд, где мы играли с тремя защитниками при владении мячом и искали возможности для забегов за спину защитников. Но прессинг «Аталанты» впечатляет уже несколько лет. Это большая часть их успеха. У них есть опыт в еврокубках, они одержали убедительную победу над впечатляющим «Байером».

Это нелегкий соперник, никто не должен их недооценивать. Каждый эксперт знает, что это может быть интересный матч, но у нас есть свои сильные стороны, и мы понимаем, что нам предстоит встреча с итальянской командой».

О давлении в плей-офф ЛЧ

«Я никогда не воспринимал это как давление. Мне нравятся эти периоды, когда у тебя есть шансы, и сначала нужно поработать над этими шансами. Мы проведем ответный матч дома и хотим пройти дальше. Мы очень четко обозначили цели «Баварии» в этом турнире. Сейчас мы находимся в том периоде, на том этапе, где все в порядке. Никакого страха, просто смотрим на возможности и используем их».

О состоянии получившего повреждение Харри Кейна и о том, готов ли он выйти в стартовом составе

«Харри сегодня провел хорошую тренировку, но мы хотим подождать и посмотреть, как он будет [чувствовать себя] завтра утром. Для нас важно, чтобы он был здесь и мог сыграть свою роль завтра», – сказал Компани на пресс-конференции.