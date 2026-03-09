  • Спортс
  Компани об «Аталанте»: «Бавария» привыкла быть фаворитом, но наш соперник может обыграть кого угодно. Они победили «Ювентус» 3:0, убедительно обыграли впечатляющий «Байер»
Компани об «Аталанте»: «Бавария» привыкла быть фаворитом, но наш соперник может обыграть кого угодно. Они победили «Ювентус» 3:0, убедительно обыграли впечатляющий «Байер»

Компани о матче с «Аталантой»: «Бавария» привыкла быть фаворитом, но они сильны.

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Аталантой».

О том, что мюнхенцы являются фаворитами в матче

«Мы привыкли быть фаворитами в большинстве игр. Люди говорят так про нас, мы это принимаем. Но это не значит, что результат предрешен. Мы играем против очень хорошей команды.

Они могут обыграть кого угодно – они победили «Ювентус» со счетом 3:0 и вышли в полуфинал Кубка. Они могут многого добиться. Нас могут считать фаворитами, и мы тоже хотим победить. Но когда смотришь на «Аталанту», видишь, что возможно все».

Об «Аталанте»

«Мы играем против физически сильной команды. Есть сходства с нашей игрой против «Боруссии» Дортмунд, где мы играли с тремя защитниками при владении мячом и искали возможности для забегов за спину защитников. Но прессинг «Аталанты» впечатляет уже несколько лет. Это большая часть их успеха. У них есть опыт в еврокубках, они одержали убедительную победу над впечатляющим «Байером».

Это нелегкий соперник, никто не должен их недооценивать. Каждый эксперт знает, что это может быть интересный матч, но у нас есть свои сильные стороны, и мы понимаем, что нам предстоит встреча с итальянской командой».

О давлении в плей-офф ЛЧ

«Я никогда не воспринимал это как давление. Мне нравятся эти периоды, когда у тебя есть шансы, и сначала нужно поработать над этими шансами. Мы проведем ответный матч дома и хотим пройти дальше. Мы очень четко обозначили цели «Баварии» в этом турнире. Сейчас мы находимся в том периоде, на том этапе, где все в порядке. Никакого страха, просто смотрим на возможности и используем их».

О состоянии получившего повреждение Харри Кейна и о том, готов ли он выйти в стартовом составе

«Харри сегодня провел хорошую тренировку, но мы хотим подождать и посмотреть, как он будет [чувствовать себя] завтра утром. Для нас важно, чтобы он был здесь и мог сыграть свою роль завтра», – сказал Компани на пресс-конференции.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Bayern & Germany
Аталанта Паладино, очень интересна, надеюсь пройдут баварию
Вперёд Бавария!
Про лондонского середняка он забыл сказать) Хотя в этом нет ничего особенного) Лондонского середняка унижают все кому не лень)
Баварии удачи!
Ты видел тот матч или только фрагменты из мультикаста? Даже по поведению игроков Боруссии во время неудачно складывающегося матча было видно, что они никак не ожидали вылета. Вяло поддавливали большую его часть.
