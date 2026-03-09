37-летний Дзюба о карьере: «Хотел летом закончить, но смотрю – годик еще могу поиграть»
Дзюба о будущем: хотел летом закончить, но годик еще могу поиграть.
Форвард «Акрона» Артем Дзюба заявил, что передумал завершать карьеру предстоящим летом.
В текущем сезоне 37-летний нападающий провел 18 матчей в Мир РПЛ и забил 5 голов. Его соглашение с тольяттинским клубом истекает в конце июня.
«Хотел летом закончить, но смотрю – годик еще могу поиграть», – сказал Дзюба после матча 20-го тура РПЛ со «Спартаком» (3:4).
Дзюба готов возглавить «Спартак»: «До лета доиграю, а там посмотрим. Хочется, чтобы великий «Спартак» вернулся»
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: РИА Новости
С такими Соболевыми и другими и в сборную можно попасть
Только жаль что сборная никуда не попадет.
Это поколение хотя бы успело , за сборную по настоящему поиграть 🇷🇺
Ещё годик, и тренировать "народных")
Стопудов чтобы урвать матч за сборную. Впрочем, и зарплата набегает.
