37-летний Дзюба о карьере: «Хотел летом закончить, но смотрю – годик еще могу поиграть»

Дзюба о будущем: хотел летом закончить, но годик еще могу поиграть.

Форвард «Акрона » Артем Дзюба заявил, что передумал завершать карьеру предстоящим летом.

В текущем сезоне 37-летний нападающий провел 18 матчей в Мир РПЛ и забил 5 голов. Его соглашение с тольяттинским клубом истекает в конце июня.

«Хотел летом закончить, но смотрю – годик еще могу поиграть», – сказал Дзюба после матча 20-го тура РПЛ со «Спартаком» (3:4).

