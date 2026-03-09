  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • 37-летний Дзюба о карьере: «Хотел летом закончить, но смотрю – годик еще могу поиграть»
16

37-летний Дзюба о карьере: «Хотел летом закончить, но смотрю – годик еще могу поиграть»

Дзюба о будущем: хотел летом закончить, но годик еще могу поиграть.

Форвард «Акрона» Артем Дзюба заявил, что передумал завершать карьеру предстоящим летом.

В текущем сезоне 37-летний нападающий провел 18 матчей в Мир РПЛ и забил 5 голов. Его соглашение с тольяттинским клубом истекает в конце июня.

«Хотел летом закончить, но смотрю – годик еще могу поиграть», – сказал Дзюба после матча 20-го тура РПЛ со «Спартаком» (3:4).

Дзюба готов возглавить «Спартак»: «До лета доиграю, а там посмотрим. Хочется, чтобы великий «Спартак» вернулся»

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: РИА Новости
logoАртем Дзюба
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
logoАкрон
РИА Новости
16 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
С такими Соболевыми и другими и в сборную можно попасть
Ответ Spaten
С такими Соболевыми и другими и в сборную можно попасть
Только жаль что сборная никуда не попадет.
Это поколение хотя бы успело , за сборную по настоящему поиграть 🇷🇺
Ещё годик, и тренировать "народных")
Стопудов чтобы урвать матч за сборную. Впрочем, и зарплата набегает.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Дзюба готов возглавить «Спартак»: «До лета доиграю, а там посмотрим. Хочется, чтобы великий «Спартак» вернулся»
9 марта, 20:20
Дзюба о 3:4 со «Спартаком»: «Так проиграть – это прям больно, могли выиграть 4:3. Фарта не хватило «Акрону», наверное»
9 марта, 18:38
Рекомендуем
Главные новости
Мостовой о том, почему не тренирует: «Я 20 лет жил за границей. А тут у всех уже связи, места заняты – родственник, друг. Я никуда не лез, и меня особо не подпускали, я в стороне от нашего бомонда»
26 минут назад
Лапорта о судьях: «Они никогда не помогут нам. «Барсе» приходится сражаться против всего и всех в этой лиге»
46 минут назад
Пети про Сафонова: «Можно ли выиграть ЛЧ с вратарем, демонстрирующим слабости в нескольких областях и проявляющим беспокойство? С Шевалье то же самое»
59 минут назад
Мостовой про «Письмо четырнадцати»: «Все развалилось, мы в Европе понимали, как футбольная жизнь устроена, а здесь «совок» был – форму стираем сами, за свои деньги берем билеты»
сегодня, 10:25
Артем Дзюба: «Был во всех городах и ни разу не встречал агрессии. Меня обожали в Ростове, в Туле, в Тольятти тоже. Россия – моя страна!»
сегодня, 10:16
Тибо Куртуа: «Никто из игроков не подставлял Алонсо. Вы считаете «Реал» детским садом, но это не так. Мы уважаем всех тренеров – у нас был спад, так бывает»
сегодня, 10:09
Лизаразю о «ПСЖ»: «Сафонов не сможет выполнять работу, которую делал Доннарумма. Мне не нравится их конкуренция с Шевалье – вратарю нужна уверенность и четкая иерархия»
сегодня, 09:51
Вальверде о пенальти в игре с «Сити»: «Вини спросил, хочу ли я пробить. Он легенда «Реала», отличный друг. Я и другие игроки сказали ему бить самому»
сегодня, 09:48
Директор «Байера» Рольфес о пенальти «Арсенала»: «Кристально ясно, что его не было. До ВАР говорили: касания недостаточно – сегодня же мы просто смотрим, был ли вообще контакт»
сегодня, 09:34
Винисиус предлагал пробить пенальти Вальверде, сделавшему хет-трик в игре с «Сити», но уругваец отказался. Бразилец извинился перед болельщиками за то, что не забил
сегодня, 09:19Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Постекоглу о «Тоттенхэме»: «Мне больно это видеть, игроки совершенно потеряны. Их отчаяние проявлялось в спешке против «Атлетико», начало было ужасным. Нужно снизить давление на них»
3 минуты назад
Депутат Свищев о России вместо Ирана на ЧМ-2026: «Никто ничего нам не должен и не даст. Там есть регламент – думаю, вопрос, кто поедет на турнир, давно решен»
17 минут назад
Юрий Жирков: «Лунев постоянно вступает со мной в исторические дискуссии. Говорили про нынешние реалии, о ситуации на Ближнем Востоке»
19 минут назад
Алонзо о Сафонове против «Челси»: «Он сделал фантастический сэйв, после которого «ПСЖ» забил 2-й гол. Этот момент изменил ход игры»
32 минуты назад
«Краснодар» принимает ЦСКА. Быки, команде нужна поддержка в домашней кубковой игре!
39 минут назадРеклама
ФНЛ запустила приложение для Smart TV: «Пользователям доступны прямые эфиры матчей всех лиг, записи и обзоры игр, а также развлекательный контент»
41 минуту назад
Лизаразю о «ПСЖ»: «Матч с «Челси» показал, что они сильны в атаке, но уязвимы в обороне. Слишком много подарков – к счастью, Пачо полностью закрыл Жоао Педро»
43 минуты назад
Партнерша вратаря «Майнца» Баца отреагировала на обсуждение ее фигуры в соцсетях: «Нет, я не беременна. Для женщин тема веса очень деликатна – из-за таких комментариев и нереалистичных образов»
51 минуту назадФото
Талалаев о «Балтике» после рестарта РПЛ: «Потеря очков в концовках матчей – расплата за мою несдержанность. Это вопрос уверенности в себе»
сегодня, 10:35
Юрий Жирков: «Если меня пригласит «Спартак», когда не будет работы, отказываться не вижу смыслу. У меня такого не было и во время карьеры игрока»
сегодня, 10:25
Рекомендуем