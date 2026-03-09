Ванда выложила фото со Спаллетти: «Приятно снова видеть вас, мистер». Из-за комментариев Нары тренер поссорился с Икарди и лишил его капитанской повязки в «Интере» в 2019-м
Ванда Нара опубликовала фотографии с Лучано Спаллетти.
Бывшая супруга и агент форварда Мауро Икарди встретилась с главным тренером «Ювентуса» и выложила совместные снимки: «Приятно снова видеть вас, мистер».
В 2019 году недовольство Спаллетти комментариями Ванды привело к лишению Икарди капитанской повязки в «Интере» и уходу аргентинца в «ПСЖ». Тренер требовал от Мауро извиниться перед остальными футболистами «нерадзурри» за то, что его агент публично призывала усилить состав, но тот отказался.
Сейчас Икарди выступает за «Галатасарай».
Ванда о расставании с Икарди: «Решение лишить своих детей возможности жить в традиционной семье, как у Свинки Пеппы или Симпсонов, было для меня очень трудным»
А у Ванды слишком довольное)
Вот какой талант похоронила Ванда и тупизна Мауро.
А жаль, мог стать великим.