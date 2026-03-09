Ванда выложила фото со Спаллетти: «Приятно снова видеть вас, мистер». Из-за комментариев Нары тренер поссорился с Икарди и лишил его капитанской повязки в «Интере» в 2019-м

Ванда Нара сделала фото с Лучано Спаллетти.

Бывшая супруга и агент форварда Мауро Икарди встретилась с главным тренером «Ювентуса » и выложила совместные снимки: «Приятно снова видеть вас, мистер».

В 2019 году недовольство Спаллетти комментариями Ванды привело к лишению Икарди капитанской повязки в «Интере » и уходу аргентинца в «ПСЖ». Тренер требовал от Мауро извиниться перед остальными футболистами «нерадзурри» за то, что его агент публично призывала усилить состав, но тот отказался.

Сейчас Икарди выступает за «Галатасарай».

Фото: instagram.com/stories/wanda_nara

