  • Ванда выложила фото со Спаллетти: «Приятно снова видеть вас, мистер». Из-за комментариев Нары тренер поссорился с Икарди и лишил его капитанской повязки в «Интере» в 2019-м
Фото
29

Ванда выложила фото со Спаллетти: «Приятно снова видеть вас, мистер». Из-за комментариев Нары тренер поссорился с Икарди и лишил его капитанской повязки в «Интере» в 2019-м

Ванда Нара сделала фото с Лучано Спаллетти.

Ванда Нара опубликовала фотографии с Лучано Спаллетти.

Бывшая супруга и агент форварда Мауро Икарди встретилась с главным тренером «Ювентуса» и выложила совместные снимки: «Приятно снова видеть вас, мистер».

В 2019 году недовольство Спаллетти комментариями Ванды привело к лишению Икарди капитанской повязки в «Интере» и уходу аргентинца в «ПСЖ». Тренер требовал от Мауро извиниться перед остальными футболистами «нерадзурри» за то, что его агент публично призывала усилить состав, но тот отказался.

Сейчас Икарди выступает за «Галатасарай».

Фото: instagram.com/stories/wanda_nara

Ванда о расставании с Икарди: «Решение лишить своих детей возможности жить в традиционной семье, как у Свинки Пеппы или Симпсонов, было для меня очень трудным»

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: инстаграм Ванды Нары
29 комментариев
Какое-то слишком хитрое лицо у Спала....
А у Ванды слишком довольное)
«Приятно снова видеть вас, мистер»
Спаллетти в шапочке чтоб на лысого из бразерс не был похож)
с этой улыбкой и в этой шапке он мне напомнил одного персонажа Бэдкомедиана. солнцезащитных очков не хватает. зато такие усики мог бы и Бэд добавить в образ.
Что то в ней все таки есть, раз такие страсти вокруг
ммм... Не умеет говорить "Нет"?
Заруинила карьеру Икарди. Топовый был страйкер.
Лысый из Ювентуса и эскортница, похоже на начало фильма с оранжевого ютуба.
В те годы Икарди, играя за днище Интер забивал намного больше того же Лаутаро.
Вот какой талант похоронила Ванда и тупизна Мауро.
А жаль, мог стать великим.
Горячая милфа
Похоже на фильмы из категории stepdad/stepdaughter.
Она теперь с ним встречается ? 🤨
Обуви у нее действительно много 😁
Рекомендуем