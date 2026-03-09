98

Маркиньос: «Мы – «Спартак». У нас есть все шансы победить «Зенит»

Маркиньос: мы – «Спартак», есть все шансы победить «Зенит».

Вингер «Спартака» Маркиньос Коста заявил, что «Спартак» способен обыграть «Зенит» 14 марта.

«Нужно работать от матча к матчу. Сейчас мы сосредоточены на том, чтобы подготовиться к игре с «Зенитом». Нужно работать спокойно, размеренно, думать о физическом и психологическом состоянии.

«Зенит» – очень сложный соперник. Но и мы – «Спартак». У нас есть все шансы победить», – сказал Маркиньос.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
У вас есть Максименко с 2+ голом за игру во всех турнирах.
С таким бомбардиром никакие испытания не страшны
Шансов куча, причём на любой исход. Ничуть не удивят как победа, так и разгромное поражение. От нынешнего состава никогда не знаешь чего ждать
На соплях обыграли аутсайдеров, отхватили целую котомку в важнейшем матче с Динамо, но "вернулись, чтобы править". Ну-ну. Если меньше трёх в Питере получите - я очень удивлюсь.
Там счёт ,скорее всего , будет от 3:2/2:3 ))
На соплях тоже нужно уметь. Покорители Оренбурга) Удивлюсь, если Спартак забьет меньше 3х
Такой Зенит может кому угодно проиграть.
Зенит сейчас любой команде может влететь без б
РПЛ сейчас это русская рулетка! Любая команда может обыграть соперника 🤪
Сама формулировка подобострастна по сути своей. :))
Шанс будет, если вы в защите сыграете хорошо. А то у вас проходной двор у ворот, с дырой им Максименко.
Хочется конечно победить но защита и вратарь это просто ужас дай бог в ничью сыграть
Сложный матч будет, с одной стороны Максименко,Литвинов,Денисов и кто-то из пары Зобнин-Дмитриев против быстрых Луиса Адриано, Глушенкова и Педро...но с другой стороны у Зенита есть Семак, который после 1 забитого гола может снять напов и всех в защиту убрать))) так что ничейка вполне возможна, как и крупный слив любой из команд...
Карседо о 10 пропущенных в 3 матчах: «К «Зениту» «Спартак» будет готов. Такой клуб, как наш, всегда должен нацеливаться на высокие места, и мы приблизились к лидерам после 2 побед»
9 марта, 19:33
Карседо про 4:3 с «Акроном»: «Эпизод с пенальти переломный – его не было, не каждый контакт это фол. Но «Спартак» не должен так легко пропускать»
9 марта, 18:43
«Спартак» отстает на 8 очков от лидирующего в РПЛ «Краснодара», от «Зенита» – на 7, от «Локо» – на 6, от ЦСКА и «Балтики» – на 1
9 марта, 18:25
