Маркиньос: «Мы – «Спартак». У нас есть все шансы победить «Зенит»

Маркиньос: мы – «Спартак», есть все шансы победить «Зенит».

Вингер «Спартака » Маркиньос Коста заявил, что «Спартак» способен обыграть «Зенит» 14 марта.

«Нужно работать от матча к матчу. Сейчас мы сосредоточены на том, чтобы подготовиться к игре с «Зенитом ». Нужно работать спокойно, размеренно, думать о физическом и психологическом состоянии.

«Зенит» – очень сложный соперник. Но и мы – «Спартак». У нас есть все шансы победить», – сказал Маркиньос.