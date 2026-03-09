  • Спортс
  Алиссон и Кьеза не сыграют с «Галатасараем». Вратарь «Ливерпуля» испытал дискомфорт на тренировке, хавбек плохо себя чувствует, сообщил Слот
Алиссон и Кьеза не сыграют с «Галатасараем». Вратарь «Ливерпуля» испытал дискомфорт на тренировке, хавбек плохо себя чувствует, сообщил Слот

Вратарь и полузащитник не отправились с командой в Стамбул на первую игру 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Феде вчера вечером почувствовал себя плохо.

Али тоже был на тренировке, но к концу почувствовал что-то неладное. Его осмотрели, и мы вместе с ним решили, что он не готов ехать.

Шанс, что он сыграет в воскресенье определенно есть. Это не серьезная проблема, но завтра будет еще слишком рано», – сообщил главный тренер «красных» Арне Слот на предматчевой пресс-конференции.

В воскресенье «Ливерпуль» примет «Тоттенхэм» в 30-м туре АПЛ.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Liverpool Echo
Чтожс, вот и увидим грузина под серьезным давлением, и уже лучше поймем, с чем имеем дело. Удачи ему !
