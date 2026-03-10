  • Спортс
РФС показал ролик с Карпиным и пасхалками про расширенный состав сборной России. В нем намеки на вызов Захаряна, Сафонова, Головина, Миранчуков, Мелкадзе, мемы про спор Кержакова и Дзюбы

Главный тренер сборной России Валерий Карпин анонсировал расширенный состав команды на ближайшие BetBoom товарищеские матчи.

Российский футбольный союз показал ролик с участием Карпина с отсылками к футболистам, которые 11 марта попадут в расширенный состав на игры с Никарагуа (27 марта, Краснодар) и Мали (31 марта, Санкт-Петербург).

Сперва Карпин показывает карточки, намекающие на преемственность поколений среди игроков-легионеров. В первой паре он показал себя в период выступления за «Реал Сосьедад» и Арсена Захаряна, играющего за баскский клуб. Во второй паре он открыл карточку Андрея Канчельскиса времен «Манчестер Юнайтед», а вторую оставил закрытой, показывая, что сборная России следит за Амиром Ибрагимовым, играющим за молодежную команду «МЮ».

В другой сцене зритель видит круассан – намек на вызов Матвея СафоноваПСЖ») и Александра ГоловинаМонако»), кассету с братьями – вызов Антона Миранчука («Динамо») и Алексея Миранчука («Атланта Юнайтед»), сахар – мем о запретах в команде Карпина, но на самом деле здесь зашифровано появление в расширенном списке нападающего «Ахмата» Георгия Мелкадзе, правильное питание и физическую форму которого часто отмечал тренер клуба из Грозного Станислав Черчесов.

Далее несколько эпизодов рассказывают о важности Юношеской футбольной лиги для сборной России и российского футбола в целом. Зрители видят главных воспитанников ЮФЛ – Алексея Батракова («Локомотив»), Матвея Кисляка, Кирилла Глебова (оба – ЦСКА), Руслана Литвинова («Спартак»), – которые уже дошли до сборной. Сейчас таких игроков уже 26. Кроме того, показано внимание Карпина к ЮФЛ – главный тренер сборной будет ездить на матчи Юношеской и Молодежной футбольных лиг. Также в ролике фотография Батракова размещена рядом с газетной вырезкой «Герой нашего времени». Важная деталь – новый воспитанник ЮФЛ, который получит вызов в сборную России, по прическе можно предположить, что это защитник Кирилл Данилов из ЦСКА.

Также Карпин отмечает флажками на карте соперников сборной России: Мали – в Западной Африке, а Никарагуа – в Центральной Америке. Он фиксирует соперников в алфавитном сборнике национальной команды – это будут первые матчи сборной России против этих стран.

В ролике обыгрываются шутки про возможное возвращение в сборную России уже завершившего карьеру Александра Кержакова и Артема Дзюбы («Акрон»), которые спорят из-за звания лучшего бомбардира в истории национальной команды страны. Два человека подбрасывают Карпину личные дела ветеранов, намекая на возможный вызов обоих в сборную. Но тренер сдувает пыль с их дел, намекая на то, что история Кержакова и Дзюбы в сборной, скорее всего, окончательно завершена.

Наконец, газетный заголовок на общем плане, посвященный Америке, намекает на возможных соперников сборной России в следующих окнах ФИФА. Вероятно, ими станут команды из Латинской Америки. Из-за чемпионата мира окон ФИФА впервые за много лет будет не пять, а четыре.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: пресс-служба РФС
Ну Валерий, ну актёр! Хорошо вжился в роль главного тренера!
Ответ Aleksey Yashin
Ну Валерий, ну актёр! Хорошо вжился в роль главного тренера!
А Мелкадзе вжился в роль игрока сборной)
Валера за видосики и пару проведённых тренировок получает 2 млн евро в год. Не мудрено сделать ещё пару детей от скуки
Ответ adanilove91
Валера за видосики и пару проведённых тренировок получает 2 млн евро в год. Не мудрено сделать ещё пару детей от скуки
Переплачивают, чтобы сб. Франции или Аргентины не переманили этого гения
Ну и плеер у вас на сайте, включаешь видео, нажимаешь кнопку "Растянуть на весь экран", переворачиваешь телефон, и тебя выкидывает в комменты.
Проверено 3 раза подряд.
Смотришь в маленьком окне, выходит на одну треть реклама букмекера, ставишь на паузу, запускаются реклама.
Пошли бы вы все на букву старославянского алфавита, которая располагается между буквами Ферт и Омега.
Посмотрел в итоге нормально только в телеге Сборной.
Это называется неуважение к пользователям сайта.
Ответ London-D
Ну и плеер у вас на сайте, включаешь видео, нажимаешь кнопку "Растянуть на весь экран", переворачиваешь телефон, и тебя выкидывает в комменты. Проверено 3 раза подряд. Смотришь в маленьком окне, выходит на одну треть реклама букмекера, ставишь на паузу, запускаются реклама. Пошли бы вы все на букву старославянского алфавита, которая располагается между буквами Ферт и Омега. Посмотрел в итоге нормально только в телеге Сборной. Это называется неуважение к пользователям сайта.
Так ещё и жмёшь на паузу чтоб посмотреть детали, но запускается реклама на 10 секунд. Думал разовая фигня но попался на это 3 раза. Каждый раз когда нажимаю паузу, запускается реклама
Ответ London-D
Ну и плеер у вас на сайте, включаешь видео, нажимаешь кнопку "Растянуть на весь экран", переворачиваешь телефон, и тебя выкидывает в комменты. Проверено 3 раза подряд. Смотришь в маленьком окне, выходит на одну треть реклама букмекера, ставишь на паузу, запускаются реклама. Пошли бы вы все на букву старославянского алфавита, которая располагается между буквами Ферт и Омега. Посмотрел в итоге нормально только в телеге Сборной. Это называется неуважение к пользователям сайта.
Поставь себе уже на телефон какой-нибудь храбрый браузер со встроенным блокировщиком рекламы и смотри себе на здоровье всё что хочется без рекламы.
Кино довольно качественно сделано. Главный герой харизматичный. Интрига создана.
Ждём очередное представление на арене.
Захарян будет вызван из Реал Сосьедада Захаряна.
Ответ Max9999
Захарян будет вызван из Реал Сосьедада Захаряна.
Из лазарета Реала Сосьедада Захаряна👆
Ответ Kirkorofff
Из лазарета Реала Сосьедада Захаряна👆
В лазарет сборной Захаряна
Чего только не придумаешь, чтобы подогреть интерес к матчам с Никарагуа и Мали.
Ответ Alibi_URAL
Чего только не придумаешь, чтобы подогреть интерес к матчам с Никарагуа и Мали.
Как достать билеты? Может кто-то подсказать, как из латвии попасть на эти статусные матчи?
Пасхалка про вызов Захаряна - это очень. оптимистично.
Ну, прямо как с ежегодной обложкой журнала "Экономист", которую надо расшифровывать и трактовать.
Может и к лучшему, если кинематограф его заберёт, он там делает успехи!
Рекомендуем