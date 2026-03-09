Карседо о 10 пропущенных в 3 матчах: «К «Зениту» «Спартак» будет готов. Такой клуб, как наш, всегда должен нацеливаться на высокие места, и мы приблизились к лидерам после 2 побед»

Карседо о 10 пропущенных голах: к «Зениту» будем готовы.

Хуан Карлос Карседо высказался о большом количестве голов, пропущенных «Спартаком » под его руководством.

В трех матчах красно-белым забили 10 раз.

– Почему команда так плохо играет в обороне?

– Согласен, мы должны прибавлять перед игрой с «Зенитом», должны быть компактнее, сильнее, но это будет другая игра, уверен, будем готовы.

– «Спартак» приблизился к первой пятерке. Вы ставили себе задачу стать чемпионом или стать ближе к тройке?

– Такой клуб, как «Спартак», всегда должен нацеливаться на высокие места. У нас большое отставание, но две победы подряд дали возможность приблизиться к лидерам. У нас хорошая основа, впереди важная игра, которая даст возможность стать еще ближе, – сказал главный тренер «Спартака».