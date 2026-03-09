Карседо о 10 пропущенных в 3 матчах: «К «Зениту» «Спартак» будет готов. Такой клуб, как наш, всегда должен нацеливаться на высокие места, и мы приблизились к лидерам после 2 побед»
Хуан Карлос Карседо высказался о большом количестве голов, пропущенных «Спартаком» под его руководством.
В трех матчах красно-белым забили 10 раз.
– Почему команда так плохо играет в обороне?
– Согласен, мы должны прибавлять перед игрой с «Зенитом», должны быть компактнее, сильнее, но это будет другая игра, уверен, будем готовы.
– «Спартак» приблизился к первой пятерке. Вы ставили себе задачу стать чемпионом или стать ближе к тройке?
– Такой клуб, как «Спартак», всегда должен нацеливаться на высокие места. У нас большое отставание, но две победы подряд дали возможность приблизиться к лидерам. У нас хорошая основа, впереди важная игра, которая даст возможность стать еще ближе, – сказал главный тренер «Спартака».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
Ну и летом надо менять центр обороны и вратаря. У Пухляша скоро будет столько же игр за Спартак как у Дасаева, а он вратарём так и не стал.
Вы бы хоть в табличку заглядывали прежде чем чушь писАть.