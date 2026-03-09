  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Карседо о 10 пропущенных в 3 матчах: «К «Зениту» «Спартак» будет готов. Такой клуб, как наш, всегда должен нацеливаться на высокие места, и мы приблизились к лидерам после 2 побед»
26

Карседо о 10 пропущенных в 3 матчах: «К «Зениту» «Спартак» будет готов. Такой клуб, как наш, всегда должен нацеливаться на высокие места, и мы приблизились к лидерам после 2 побед»

Карседо о 10 пропущенных голах: к «Зениту» будем готовы.

Хуан Карлос Карседо высказался о большом количестве голов, пропущенных «Спартаком» под его руководством.

В трех матчах красно-белым забили 10 раз.

– Почему команда так плохо играет в обороне?

– Согласен, мы должны прибавлять перед игрой с «Зенитом», должны быть компактнее, сильнее, но это будет другая игра, уверен, будем готовы.

– «Спартак» приблизился к первой пятерке. Вы ставили себе задачу стать чемпионом или стать ближе к тройке?

– Такой клуб, как «Спартак», всегда должен нацеливаться на высокие места. У нас большое отставание, но две победы подряд дали возможность приблизиться к лидерам. У нас хорошая основа, впереди важная игра, которая даст возможность стать еще ближе, – сказал главный тренер «Спартака».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoХуан Карлос Карседо
logoМатч ТВ
26 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Главное забивать по 8 и будут победы! Спартак вроде больше 7 не пропускал.
Ответ Варфоломей Книгочтеев
Главное забивать по 8 и будут победы! Спартак вроде больше 7 не пропускал.
Главное, чтобы Максименко ваш комментарий не прочитал
Про позицию вратаря подумать бы!
Ответ Денис Королёв_1116252668
Про позицию вратаря подумать бы!
Даже Карседо не может его садить, ему этого непозволят
Ответ Денис Королёв_1116252668
Про позицию вратаря подумать бы!
Это правильно, но конкретно сейчас как? Только Довбню ставить. Хуже не будет.
Второй вопрос просто тупой. Какое чемпионство, какая тройка? Человек познакомился с командой на зимних сборах, еще ничего не понял как и что в нашем чемпионате…
Ничья будет 7-7
Ответ Kirsan Sumbayev
Ничья будет 7-7
отличный счет
«К «Зениту» «Спартак» будет готов»...Совсем?
Ну не так чтобы приблизились к лидерам, но 2 победы это 2 победы.
Ну и летом надо менять центр обороны и вратаря. У Пухляша скоро будет столько же игр за Спартак как у Дасаева, а он вратарём так и не стал.
Только не вспомни о Литвинове ....
Ответ Артур Межаков
Только не вспомни о Литвинове ....
А придется, у Джику дисква - больше нет вариантов, кроме Денисова в центр и Сауся направо
Сказать-то другого он ничего и не мог, хотя сам всë прекрасно понимает. Но: если Спартак побеждает Зенит (хотя это фантастика - забить в С-Петербурге минимум 4 мяча, так как 3 точно пропустят) и уже другой расклад)) Лично я в такой исход не верю, но чисто теоретически всë возможно - это ж РПЛ, непредсказуемый Спартак, злой Зенит - куча эмоций! Точно будет валидольно Спартаковским болельщикам - а как иначе, это ж классика!
не изменит схему и до лета не доработает,нет оборонительных игроков в спартаке под данную схему
Проблема в том, что зенит тоже пропускает много и от всех. Тем будет интересно посмотреть на 8:6
Ответ Alexsandr Golubev
Проблема в том, что зенит тоже пропускает много и от всех. Тем будет интересно посмотреть на 8:6
14 пропущеных... всего. У ’’Спартака’’ 10 в последних 3 играх.
Ответ Alexsandr Golubev
Проблема в том, что зенит тоже пропускает много и от всех. Тем будет интересно посмотреть на 8:6
Зенит занимает второе место ( после Балтики - 9 голов, Зенит - 14 голов,второе место. СМ - 28 голов, восьмое место ) по пропущенным.
Вы бы хоть в табличку заглядывали прежде чем чушь писАть.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Президент РПЛ Алаев о 20-м туре: «Прекрасно, что много сенсаций. Борьба обострилась и вверху, и внизу. Все говорят, что результат очевиден, а на поле все наоборот»
9 марта, 19:00
Карседо про 4:3 с «Акроном»: «Эпизод с пенальти переломный – его не было, не каждый контакт это фол. Но «Спартак» не должен так легко пропускать»
9 марта, 18:43
Дзюба о 3:4 со «Спартаком»: «Так проиграть – это прям больно, могли выиграть 4:3. Фарта не хватило «Акрону», наверное»
9 марта, 18:38
Рекомендуем
Главные новости
Артем Дзюба: «Был во всех городах и ни разу не встречал агрессии. Меня обожали в Ростове, в Туле, в Тольятти тоже. Россия – моя страна!»
4 минуты назад
Тибо Куртуа: «Никто из игроков не подставлял Алонсо. Вы считаете «Реал» детским садом, но это не так. Мы уважаем всех тренеров – у нас был спад, так бывает»
11 минут назад
Лизаразю о «ПСЖ»: «Сафонов не сможет выполнять работу, которую делал Доннарумма. Мне не нравится их конкуренция с Шевалье – вратарю нужна уверенность и четкая иерархия»
29 минут назад
Вальверде о пенальти в игре с «Сити»: «Вини спросил, хочу ли я пробить. Он легенда «Реала», отличный друг. Я и другие игроки сказали ему бить самому»
32 минуты назад
Директор «Байера» Рольфес о пенальти «Арсенала»: «Кристально ясно, что его не было. До ВАР говорили: касания недостаточно – сегодня же мы просто смотрим, был ли вообще контакт»
46 минут назад
Винисиус предлагал пробить пенальти Вальверде, сделавшему хет-трик в игре с «Сити», но уругваец отказался. Бразилец извинился перед болельщиками за то, что не забил
сегодня, 09:19Фото
Артем Дзюба: «Израиль и Америку не дисквалифицируют. Это банальный вопрос, и так все понятно»
сегодня, 08:59
Ракитич о Месси: «Если ты любишь футбол, ты любишь Лео – необязательно быть фанатом «Барсы» или «Майами». Этот человек изменил наше понимание игры, он лучший в истории»
сегодня, 08:52
«Сафонов не делает ничего выдающегося, чтобы ему петь дифирамбы. Футбол – это его работа. Нельзя говорить, что победы «ПСЖ» – имени Матвея». Колосков о вратаре
сегодня, 08:52
Дзюбе нравится жесткий подход Дегтярева: «В России по-другому невозможно, я бы тоже так делал. Он самый влиятельный человек в футболе, второй – Дюков, наверное»
сегодня, 08:30
Ко всем новостям
Последние новости
Барколя и Энрике получили 8 за матч с «Челси» от L’Équipe. У Сафонова – 5, у Мендеша – 3, у Дембеле и Невеша – 7, у Йоргенсена – 2, Росеньору поставили 4
11 минут назад
Шалимов о поражении «Зенита»: «Забив, решили остановиться и доигрывать, а «Оренбург» давил. Тройка Вендел – Педро – Джон в центре – просто катастрофа»
26 минут назад
Гендиректор «Ахмата» Айдамиров о санкциях США: «Еще 100 наложат – выстоим. Если мы еще достойно выступаем, значит, адаптировались»
39 минут назад
Мадуэке о пенальти с «Байером»: «Когда видишь ВАР, думаешь: «Боже мой». Но я знал, что это 11-метровый»
40 минут назад
Хвича с 8.9 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча «ПСЖ» с «Челси». У Сафонова 6.6, Йоргенсен – худший с 3.3
49 минут назад
70 конгрессменов США направили письмо в ФИФА с призывом снизить цены на билеты ЧМ и оказать финансовую помощь городам-организаторам
53 минуты назад
Давиде Анчелотти об увольнении Алонсо из «Реала»: «Кажется, что это большое потрясение, но это часть жизни. На Хаби это никак не отразится»
сегодня, 09:12
Куртуа поддержал вратаря «Тоттенхэма» Кински: «Случившееся с ним очень тяжело психологически – я отправил ему сообщение. Стадион «Атлетико» создает проблемы каждой команде»
сегодня, 09:12
Жирков о «Спартаке»: «Он всегда будет в числе топ-клубов в России, в каком бы состоянии ни находился. «Динамо» тоже»
сегодня, 08:38
Дмитрий Губерниев: «Зенит» уверенно выиграет. У «Спартака» нет шансов, он слабее данный момент»
сегодня, 08:38
Рекомендуем