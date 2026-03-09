«Ман Сити» сыграет с «Ливерпулем» в 1/4 финала Кубка Англии, «Арсенал» – с «Саутгемптоном», «Челси» – с «Порт Вейл», «Лидс» – с «Вест Хэмом» или «Брентфордом»
«Ман Сити» сыграет с «Ливерпулем» в Кубке Англии.
Состоялась жеребьевка четвертьфинала Кубка Англии.
По ее итогам сформированы следующие пары:
«Саутгемптон» – «Арсенал»
«Челси» – «Порт Вейл»
«Манчестер Сити» – «Ливерпуль»
«Вест Хэм» или «Брентфорд» – «Лидс»
Матчи пройдут 4 и 5 апреля.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: BBC
61 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
вчера, 19:12
Вангую Арсеналу нагреют Порт Вейл в жеребьевке
Арсеналу дали Шип, чтоб совсем уж не палить контуру, так как Порт Вейл - это прям очевидно будет.
Сити, естественно, самого сильного, потому что нужно максимально усложнять график конкуренту Арсенала.