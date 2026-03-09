«Ман Сити» сыграет с «Ливерпулем» в 1/4 финала Кубка Англии, «Арсенал» – с «Саутгемптоном», «Челси» – с «Порт Вейл», «Лидс» – с «Вест Хэмом» или «Брентфордом»