  • «Ман Сити» сыграет с «Ливерпулем» в 1/4 финала Кубка Англии, «Арсенал» – с «Саутгемптоном», «Челси» – с «Порт Вейл», «Лидс» – с «Вест Хэмом» или «Брентфордом»
61

«Ман Сити» сыграет с «Ливерпулем» в 1/4 финала Кубка Англии, «Арсенал» – с «Саутгемптоном», «Челси» – с «Порт Вейл», «Лидс» – с «Вест Хэмом» или «Брентфордом»

«Ман Сити» сыграет с «Ливерпулем» в Кубке Англии.

Состоялась жеребьевка четвертьфинала Кубка Англии.

По ее итогам сформированы следующие пары:

«Саутгемптон» – «Арсенал»

«Челси» – «Порт Вейл»

«Манчестер Сити» – «Ливерпуль»

«Вест Хэм» или «Брентфорд» – «Лидс»

Матчи пройдут 4 и 5 апреля.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: BBC
61 комментарий
У арсенала кругом проходные матчи
Ответ kunaguero
У арсенала кругом проходные матчи
На бумаге. На деле могут от Байера отлететь
Ответ kunaguero
У арсенала кругом проходные матчи
Не скажи, можно все что угодно ожидать
У Сити весной одни топ матчи
Ответ #SharkTeam
У Сити весной одни топ матчи
Ничего страшного, я слышал что весной Сити обыгрывает всех
Ответ Английский_пациент
Ничего страшного, я слышал что весной Сити обыгрывает всех
Такое бывает, один раз даже закончилось треблом
Proper Chels
вчера, 19:12

Вангую Арсеналу нагреют Порт Вейл в жеребьевке
Ответ Lidin_papa
Proper Chels вчера, 19:12 Вангую Арсеналу нагреют Порт Вейл в жеребьевке
Комментарий скрыт
Ответ Proper Chels
Комментарий скрыт
так так и должно быть вась) выигрывали бы группу и играли бы с буде
ФА максимально усложняет Сити календарь
Ответ Born is the King
ФА максимально усложняет Сити календарь
Все делается, чтобы Арсенал взял трофей. Шутка) Хотя, в каждой шутке.....
Ответ Born is the King
ФА максимально усложняет Сити календарь
Жребий очень предсказуемый. Челси, где английский тренер, выдали самого слабого соперника с целью протащить повыше своего.
Арсеналу дали Шип, чтоб совсем уж не палить контуру, так как Порт Вейл - это прям очевидно будет.
Сити, естественно, самого сильного, потому что нужно максимально усложнять график конкуренту Арсенала.
Сити забыл проплатить в этом розыгрыше жеребьёвку в Ка ?
Ответ Lavinka
Сити забыл проплатить в этом розыгрыше жеребьёвку в Ка ?
Все деньги на отражение атак Ирана уходят(
Ответ Lavinka
Сити забыл проплатить в этом розыгрыше жеребьёвку в Ка ?
Все деньги на юристов ушли.
опять сити дали самого легкого соперника... сколько можно тащить их за уши? сначала лч, потом здесь. из года в год одно и то же...
А как же теория про нагретые шары? Опять ненавистникам Сити не подвезли настроение!
Ответ Ulukbek Kiyazov
А как же теория про нагретые шары? Опять ненавистникам Сити не подвезли настроение!
В этом году нагретые шары подсовывают Арсеналу))
Он все ближе, если вы понимаете о чем я
Ответ Английский_пациент
Он все ближе, если вы понимаете о чем я
Комментарий скрыт
Ну не одному же Сити в кубках легкие соперники должны попадаться все время, вот теперь им сложные в этом году, Арсеналу наконец-то везет, да и Челси жаловаться точно не на что, вообще самого легкого получили и дома)
Карагер опять будет жаловаться что Сити достаются слабые соперники?
