  • «Реал» рассматривает назначение Почеттино. Арбелоа понадобится «чудо» или победа в ЛЧ, чтобы остаться тренером. Клуб также может уволить главного скаута Калафата (ESPN)
«Реал» может пригласить Почеттино на пост главного тренера.

«Реал» рассматривает Маурисио Почеттино в качестве одного из кандидатов на замену Альваро Арбелоа в следующем сезоне, сообщает ESPN.

«Мадрид» объявил о назначении Арбелоа вместо Хаби Алонсо 12 января, но срок его контракта так и не был уточнен.

Некоторые источники утверждают, что нынешнему тренеру потребуется «чудо» или победа в Лиге чемпионов, чтобы иметь хоть какой-то шанс остаться на тренерском посту в следующем сезоне.

Один из источников ESPN сообщил, что «сливочные» могут предложить Арбелоа другую должность, чтобы он остался в клубе, в том числе предоставить возможность вернуться к своей прежней роли тренера «Кастильи», резервной команды «Реала».

Сейчас «сливочные» рассматривают различных кандидатов на тренерский пост. Почеттино – один из специалистов, которых высоко ценит президент клуба Флорентино Перес. Нынешнего тренера сборной США ранее уже связывали с работой в «Мадриде» после того, как он вывел «Тоттенхэм» в финал Лиги чемпионов в 2019 году.

Кроме того, несколько источников сообщили ESPN, что положение главы скаутского отдела «сливочных» Хуни Калафата также находится под вопросом. Отмечается, что у специалиста очень хорошие отношения с Пересом, но этого будет недостаточно чтобы остаться в «Реале», если команда второй сезон подряд останется без титулов с учетом больших трат на новичков.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: ESPN
Рекомендуем