Дзюба готов возглавить «Спартак»: «До лета доиграю, а там посмотрим. Хочется, чтобы великий «Спартак» вернулся»

Дзюба: готов возглавить «Спартак», хочется вернуть ему величие.

Нападающий «Акрона » Артем Дзюба заявил, что может вернуться в «Спартак» в качестве тренера.

Тольяттинцы в гостях уступили красно-белым (3:4) в матче 20-го тура Мир РПЛ .

– Даешь тренером в «Спартак»?

– До лета доиграю, а там посмотрим. В принципе готов (улыбается).

– Я давно об этом мечтаю.

– Я постараюсь. Но если честно, хочется, чтобы «Спартак» уже вернулся великий.

– А при Карседо, думаешь, не будет великим?

– Не знаю, время покажет.

– А вы в «Спартак» вернетесь?

– Вернусь! – сказал 37-летний Дзюба после матча, общаясь с болельщиками.

Артем был игроком московского клуба с 2006 с 2015 год. Вместе с красно-белыми форвард завоевал три серебряные медали чемпионата России.