Дзюба готов возглавить «Спартак»: «До лета доиграю, а там посмотрим. Хочется, чтобы великий «Спартак» вернулся»

Дзюба: готов возглавить «Спартак», хочется вернуть ему величие.
Нападающий «Акрона» Артем Дзюба заявил, что может вернуться в «Спартак» в качестве тренера.
Тольяттинцы в гостях уступили красно-белым (3:4) в матче 20-го тура Мир РПЛ.
– Даешь тренером в «Спартак»?
– До лета доиграю, а там посмотрим. В принципе готов (улыбается).
– Я давно об этом мечтаю.
– Я постараюсь. Но если честно, хочется, чтобы «Спартак» уже вернулся великий.
– А при Карседо, думаешь, не будет великим?
– Не знаю, время покажет.
– А вы в «Спартак» вернетесь?
– Вернусь! – сказал 37-летний Дзюба после матча, общаясь с болельщиками.
Артем был игроком московского клуба с 2006 с 2015 год. Вместе с красно-белыми форвард завоевал три серебряные медали чемпионата России.
Лучше в Зенит, там и предложат тысяч на 300 больше, всё как Артем любит, да и Семак видимо последний сезон доработает в Санкт-Петербурге
Ушел за деньгами и титулами, получил и того и другого с лихвой. Единственное верное решение принял, получается ;)
Семак вряди уйдет, где-то была новость, что на базу Зенита завезли 2 фуры с сельдереем и шпинатом, я думаю это сигнал на пролонгацию контракта.
Парень рукастый. Справится))
Сложа руки точно не будет сидеть
Рука-мастера боится
Дзюба пусть Семака идет меняет, а в Спартак это чучело не надо
Я тоже хочу, очень. Поэтому, Артем, возглавь что-нибудь другое
мостовой тоже готов, но даже не созволил получить лицензию за 20 лет после окончания футбольной карьеры. И вообще, тема, тебя ждут в болливуде в роли дрочикула ))
А если Дзюба сразу после карьеры возьмет и получит лицензию, то что? В упертости и желании добиваться ему не откажешь, каким бы графом дрочикулой он не был бы)
Так дзюба и Мостовой отмечают ДР в одно число 22 августа
Не надо нам угрожать!
Мостовой, Юран и др.: «Ты-то куда, щегол?!»
Тема Спартачи тебя не достойны . Тебе надо к Губерневу , Бузовой и Волочковой . Там твой великий уровень
Дзюба должен возглавить Зенит и вывести его в пердив. Только так!
После того, как он на шарф наступил, дверь для него навсегда закрыта🤷♂️Многих жизнь покидала. Тренировали и играли в разных клубах люди. Но оставались людьми. Как Дзюба себя вел 🤷♂️…
