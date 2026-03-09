  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Дзюба готов возглавить «Спартак»: «До лета доиграю, а там посмотрим. Хочется, чтобы великий «Спартак» вернулся»
120

Дзюба готов возглавить «Спартак»: «До лета доиграю, а там посмотрим. Хочется, чтобы великий «Спартак» вернулся»

Дзюба: готов возглавить «Спартак», хочется вернуть ему величие.

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба заявил, что может вернуться в «Спартак» в качестве тренера.

Тольяттинцы в гостях уступили красно-белым (3:4) в матче 20-го тура Мир РПЛ.

– Даешь тренером в «Спартак»?

– До лета доиграю, а там посмотрим. В принципе готов (улыбается).

– Я давно об этом мечтаю.

– Я постараюсь. Но если честно, хочется, чтобы «Спартак» уже вернулся великий.

– А при Карседо, думаешь, не будет великим?

– Не знаю, время покажет.

– А вы в «Спартак» вернетесь?

– Вернусь! – сказал 37-летний Дзюба после матча, общаясь с болельщиками.

Артем был игроком московского клуба с 2006 с 2015 год. Вместе с красно-белыми форвард завоевал три серебряные медали чемпионата России.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: РИА Новости
logoАртем Дзюба
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
logoАкрон
logoХуан Карлос Карседо
болельщики
120 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Лучше в Зенит, там и предложат тысяч на 300 больше, всё как Артем любит, да и Семак видимо последний сезон доработает в Санкт-Петербурге
Ответ Пользователь Имени
Лучше в Зенит, там и предложат тысяч на 300 больше, всё как Артем любит, да и Семак видимо последний сезон доработает в Санкт-Петербурге
Ушел за деньгами и титулами, получил и того и другого с лихвой. Единственное верное решение принял, получается ;)
Ответ Пользователь Имени
Лучше в Зенит, там и предложат тысяч на 300 больше, всё как Артем любит, да и Семак видимо последний сезон доработает в Санкт-Петербурге
Семак вряди уйдет, где-то была новость, что на базу Зенита завезли 2 фуры с сельдереем и шпинатом, я думаю это сигнал на пролонгацию контракта.
Парень рукастый. Справится))
Ответ Мыкола
Парень рукастый. Справится))
Сложа руки точно не будет сидеть
Ответ Say Hello to the Robots
Сложа руки точно не будет сидеть
Рука-мастера боится
Дзюба пусть Семака идет меняет, а в Спартак это чучело не надо
Я тоже хочу, очень. Поэтому, Артем, возглавь что-нибудь другое
мостовой тоже готов, но даже не созволил получить лицензию за 20 лет после окончания футбольной карьеры. И вообще, тема, тебя ждут в болливуде в роли дрочикула ))
Ответ TC@ER18
мостовой тоже готов, но даже не созволил получить лицензию за 20 лет после окончания футбольной карьеры. И вообще, тема, тебя ждут в болливуде в роли дрочикула ))
А если Дзюба сразу после карьеры возьмет и получит лицензию, то что? В упертости и желании добиваться ему не откажешь, каким бы графом дрочикулой он не был бы)
Ответ TC@ER18
мостовой тоже готов, но даже не созволил получить лицензию за 20 лет после окончания футбольной карьеры. И вообще, тема, тебя ждут в болливуде в роли дрочикула ))
Так дзюба и Мостовой отмечают ДР в одно число 22 августа
Не надо нам угрожать!
Мостовой, Юран и др.: «Ты-то куда, щегол?!»
Тема Спартачи тебя не достойны . Тебе надо к Губерневу , Бузовой и Волочковой . Там твой великий уровень
Дзюба должен возглавить Зенит и вывести его в пердив. Только так!
После того, как он на шарф наступил, дверь для него навсегда закрыта🤷‍♂️Многих жизнь покидала. Тренировали и играли в разных клубах люди. Но оставались людьми. Как Дзюба себя вел 🤷‍♂️…
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Дзюба о 3:4 со «Спартаком»: «Так проиграть – это прям больно, могли выиграть 4:3. Фарта не хватило «Акрону», наверное»
9 марта, 18:38
Карседо о Дзюбе, назвавшем Эмери «тренеришкой»: «Понимаю, что мы не были идеальными в «Спартаке». Но Унаи все доказал своей работой»
14 января, 16:37
Дзюба о Карседо в «Спартаке»: «Испанцы не могут понять наш менталитет. Их законы и идеи для России не подходят»
13 января, 19:59
Дзюба про Карседо в «Спартаке»: «Странно и удивительно. «Пафос», Кипр – я не думаю, что это прямо показатель. Клуб любит принимать неоднозначные решения»
13 января, 10:26
Рекомендуем
Главные новости
Мостовой про «Письмо четырнадцати»: «Все развалилось, мы уехали в Европу и понимали, как футбольная жизнь устроена, а здесь еще «совок» был – форму стираем сами, за свои деньги берем билеты»
5 минут назад
Артем Дзюба: «Был во всех городах и ни разу не встречал агрессии. Меня обожали в Ростове, в Туле, в Тольятти тоже. Россия – моя страна!»
14 минут назад
Тибо Куртуа: «Никто из игроков не подставлял Алонсо. Вы считаете «Реал» детским садом, но это не так. Мы уважаем всех тренеров – у нас был спад, так бывает»
21 минуту назад
Лизаразю о «ПСЖ»: «Сафонов не сможет выполнять работу, которую делал Доннарумма. Мне не нравится их конкуренция с Шевалье – вратарю нужна уверенность и четкая иерархия»
39 минут назад
Вальверде о пенальти в игре с «Сити»: «Вини спросил, хочу ли я пробить. Он легенда «Реала», отличный друг. Я и другие игроки сказали ему бить самому»
42 минуты назад
Директор «Байера» Рольфес о пенальти «Арсенала»: «Кристально ясно, что его не было. До ВАР говорили: касания недостаточно – сегодня же мы просто смотрим, был ли вообще контакт»
56 минут назад
Винисиус предлагал пробить пенальти Вальверде, сделавшему хет-трик в игре с «Сити», но уругваец отказался. Бразилец извинился перед болельщиками за то, что не забил
сегодня, 09:19Фото
Артем Дзюба: «Израиль и Америку не дисквалифицируют. Это банальный вопрос, и так все понятно»
сегодня, 08:59
Ракитич о Месси: «Если ты любишь футбол, ты любишь Лео – необязательно быть фанатом «Барсы» или «Майами». Этот человек изменил наше понимание игры, он лучший в истории»
сегодня, 08:52
«Сафонов не делает ничего выдающегося, чтобы ему петь дифирамбы. Футбол – это его работа. Нельзя говорить, что победы «ПСЖ» – имени Матвея». Колосков о вратаре
сегодня, 08:52
Ко всем новостям
Последние новости
Юрий Жирков: «Если меня пригласит «Спартак», когда не будет работы, отказываться не вижу смыслу. У меня такого не было и во время карьеры игрока»
5 минут назад
Барколя и Энрике получили 8 за матч с «Челси» от L’Équipe. У Сафонова – 5, у Мендеша – 3, у Дембеле и Невеша – 7, у Йоргенсена – 2, Росеньору поставили 4
21 минуту назад
Шалимов о поражении «Зенита»: «Забив, решили остановиться и доигрывать, а «Оренбург» давил. Тройка Вендел – Педро – Джон в центре – просто катастрофа»
36 минут назад
Гендиректор «Ахмата» Айдамиров о санкциях США: «Еще 100 наложат – выстоим. Если мы еще достойно выступаем, значит, адаптировались»
49 минут назад
Мадуэке о пенальти с «Байером»: «Когда видишь ВАР, думаешь: «Боже мой». Но я знал, что это 11-метровый»
50 минут назад
Хвича с 8.9 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча «ПСЖ» с «Челси». У Сафонова 6.6, Йоргенсен – худший с 3.3
59 минут назад
70 конгрессменов США направили письмо в ФИФА с призывом снизить цены на билеты ЧМ и оказать финансовую помощь городам-организаторам
сегодня, 09:27
Давиде Анчелотти об увольнении Алонсо из «Реала»: «Кажется, что это большое потрясение, но это часть жизни. На Хаби это никак не отразится»
сегодня, 09:12
Куртуа поддержал вратаря «Тоттенхэма» Кински: «Случившееся с ним очень тяжело психологически – я отправил ему сообщение. Стадион «Атлетико» создает проблемы каждой команде»
сегодня, 09:12
Жирков о «Спартаке»: «Он всегда будет в числе топ-клубов в России, в каком бы состоянии ни находился. «Динамо» тоже»
сегодня, 08:38
Рекомендуем