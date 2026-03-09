Президент РПЛ Алаев о 20-м туре: «Прекрасно, что много сенсаций. Борьба обострилась и вверху, и внизу. Все говорят, что результат очевиден, а на поле все наоборот»

Алаев о 20-м туре РПЛ: прекрасно, что много сенсаций, борьба обострилась везде.

Президент РПЛ Александр Алаев поделился впечатлениями от результатов 20‑го тура чемпионата России.

В 20‑м туре все команды топ-5 турнирной таблицы потеряли очки : «Краснодар », «Зенит » и ЦСКА проиграли, а «Локомотив » и «Балтика » завершили свои матчи вничью. В топ-6 выиграл только «Спартак» – 4:3 у «Акрона».

«Много сенсаций – это прекрасно. Очень необычный тур, все теряют очки.

Это говорит о том, что все хорошо готовы. Борьба обострилась и вверху, и внизу. Мы за то, чтобы было как можно больше непредсказуемых матчей.

Все говорят, что результат очевиден, а на футбольном поле все наоборот. Это прекрасно», – сказал Алаев.