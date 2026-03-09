Президент РПЛ Алаев о 20-м туре: «Прекрасно, что много сенсаций. Борьба обострилась и вверху, и внизу. Все говорят, что результат очевиден, а на поле все наоборот»
Алаев о 20-м туре РПЛ: прекрасно, что много сенсаций, борьба обострилась везде.
Президент РПЛ Александр Алаев поделился впечатлениями от результатов 20‑го тура чемпионата России.
В 20‑м туре все команды топ-5 турнирной таблицы потеряли очки: «Краснодар», «Зенит» и ЦСКА проиграли, а «Локомотив» и «Балтика» завершили свои матчи вничью. В топ-6 выиграл только «Спартак» – 4:3 у «Акрона».
«Много сенсаций – это прекрасно. Очень необычный тур, все теряют очки.
Это говорит о том, что все хорошо готовы. Борьба обострилась и вверху, и внизу. Мы за то, чтобы было как можно больше непредсказуемых матчей.
Все говорят, что результат очевиден, а на футбольном поле все наоборот. Это прекрасно», – сказал Алаев.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Конечно непредсказуемая РПЛ.