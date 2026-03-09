  • Спортс
  Президент РПЛ Алаев о 20-м туре: «Прекрасно, что много сенсаций. Борьба обострилась и вверху, и внизу. Все говорят, что результат очевиден, а на поле все наоборот»
8

Президент РПЛ Алаев о 20-м туре: «Прекрасно, что много сенсаций. Борьба обострилась и вверху, и внизу. Все говорят, что результат очевиден, а на поле все наоборот»

Алаев о 20-м туре РПЛ: прекрасно, что много сенсаций, борьба обострилась везде.

Президент РПЛ Александр Алаев поделился впечатлениями от результатов 20‑го тура чемпионата России.

В 20‑м туре все команды топ-5 турнирной таблицы потеряли очки: «Краснодар», «Зенит» и ЦСКА проиграли, а «Локомотив» и «Балтика» завершили свои матчи вничью. В топ-6 выиграл только «Спартак» – 4:3 у «Акрона».

«Много сенсаций – это прекрасно. Очень необычный тур, все теряют очки.

Это говорит о том, что все хорошо готовы. Борьба обострилась и вверху, и внизу. Мы за то, чтобы было как можно больше непредсказуемых матчей.

Все говорят, что результат очевиден, а на футбольном поле все наоборот. Это прекрасно», – сказал Алаев.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
8 комментариев
С таким судейством вообще все матчи непредсказуемы
Лучше бы сказал правду: "Прекрасно, что в российском футболе рулят букмекеры!"
Может Алаев начал ставки делать? Пенальти да/нет
Просто разницы между миллионерами и обычными игроками и клубами стерлась. Миллионеры сами для себя решили играть на расслабоне. И выполнять свои обязанности качественно могут единицы.
Ответ T622222
Просто разницы между миллионерами и обычными игроками и клубами стерлась. Миллионеры сами для себя решили играть на расслабоне. И выполнять свои обязанности качественно могут единицы.
Ещё качество полей разницу в технике подстёрло, обычный весенний футбол
С таким некомпетентным судейством, которое даже никакими санкциями не наказывают...
Конечно непредсказуемая РПЛ.
Особенно прекрасно судейство. Как в анекдоте: прекрасно, #####, просто прекрасно. )))
