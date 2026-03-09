Трамп про убежище для иранских футболисток: «Поговорил с премьером Австралии – он занимается! Пятерых уже устроили, но некоторые считают, что должны вернуться ради безопасности семьи»

Дональд Трамп: премьер Австралии занимается ситуацией с иранскими футболистками.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал развитие ситуации с иранскими футболистками.

Ранее глава государства обратился к властям Австралии с просьбой предоставить женской сборной Ирана постоянное убежище после Кубка Азии и не отправлять домой: «Их, скорее всего, там убьют».

Теперь же у Трампа появилась новая информация.

«Я только что поговорил с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе по поводу женской сборной Ирана по футболу. Он этим занимается! Пятерых уже устроили, по остальным работа ведется.

Однако некоторые все же считают, что должны вернуться, потому что беспокоятся о безопасности своих семей, в том числе об угрозах в адрес членов семьи, если они не вернутся.

В любом случае премьер-министр очень хорошо справляется с этой довольно деликатной ситуацией. Боже, благослови Австралию!» – написал президент США.

Сегодня стало известно , что пять игроков женской сборной сбежали из расположения команды после вылета Ирана из Кубка Азии, проходящего в Австралии. Ранее ведущий иранского государственного телевидения Мохаммед Реза Шахбази раскритиковал футболисток сборной Ирана, не исполнивших национальный гимн на одном из матчей: «С предателями во время войны нужно обращаться строже». После этого FIFPro попросила ФИФА и Азиатскую футбольную конфедерацию (AFC) обеспечить безопасность футболисток.

