  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Трамп про убежище для иранских футболисток: «Поговорил с премьером Австралии – он занимается! Пятерых уже устроили, но некоторые считают, что должны вернуться ради безопасности семьи»
102

Трамп про убежище для иранских футболисток: «Поговорил с премьером Австралии – он занимается! Пятерых уже устроили, но некоторые считают, что должны вернуться ради безопасности семьи»

Дональд Трамп: премьер Австралии занимается ситуацией с иранскими футболистками.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал развитие ситуации с иранскими футболистками.

Ранее глава государства обратился к властям Австралии с просьбой предоставить женской сборной Ирана постоянное убежище после Кубка Азии и не отправлять домой: «Их, скорее всего, там убьют».

Теперь же у Трампа появилась новая информация.

«Я только что поговорил с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе по поводу женской сборной Ирана по футболу. Он этим занимается! Пятерых уже устроили, по остальным работа ведется.

Однако некоторые все же считают, что должны вернуться, потому что беспокоятся о безопасности своих семей, в том числе об угрозах в адрес членов семьи, если они не вернутся.

В любом случае премьер-министр очень хорошо справляется с этой довольно деликатной ситуацией. Боже, благослови Австралию!» – написал президент США.

Сегодня стало известно, что пять игроков женской сборной сбежали из расположения команды после вылета Ирана из Кубка Азии, проходящего в Австралии. Ранее ведущий иранского государственного телевидения Мохаммед Реза Шахбази раскритиковал футболисток сборной Ирана, не исполнивших национальный гимн на одном из матчей: «С предателями во время войны нужно обращаться строже». После этого FIFPro попросила ФИФА и Азиатскую футбольную конфедерацию (AFC) обеспечить безопасность футболисток. 

5 девушек сбежали из сборной Ирана – по ТВ называли их предателями военного времени за отказ от пения гимна

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: страница Дональда Трампа в Truth
Политика
logoСборная Ирана по футболу
logoСборная Австралии по футболу
женский футбол
logoДональд Трамп
logoКубок Азии
logoвысшая лига Иран
соцсети
102 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Заварил кашу, а теперь эксплуатирует эту тему будто является благодетелем и помощником мирным гражданам. Не награду, а статью ему, как и прочим, кто под видом пользы и умелой пропаганды несёт смерти в другое государство.
Ответ Мононим
Заварил кашу, а теперь эксплуатирует эту тему будто является благодетелем и помощником мирным гражданам. Не награду, а статью ему, как и прочим, кто под видом пользы и умелой пропаганды несёт смерти в другое государство.
Комментарий удален пользователем
Ответ RomanEremeev
Комментарий удален пользователем
Ну да. И начали бомбить США. Что ты несёшь? Школьниц тоже Иран убил, как говорит товарищ Трамп. Мол сами промазали, целиться не умеют.
Какой гуманный рептилоид, кучу людей поделил на ноль, зато о футболистках позаботился. Срочно выдать ещё одну нобелевскую премию мира этому добряку
Ответ Travis Henderson
Какой гуманный рептилоид, кучу людей поделил на ноль, зато о футболистках позаботился. Срочно выдать ещё одну нобелевскую премию мира этому добряку
Ого! Он и на ноль делить умеет?
Ответ ABIBAS
Ого! Он и на ноль делить умеет?
Да легко. Это же Трамп. 😊
У этих новостей одна цель - перебить тему с убийством иранских детей Трампом. Классический прием. Тут никакого убийства нет. Вообще ничего нет. Но тему разгоняют.
Ответ Zeitgeist Zeppelin
У этих новостей одна цель - перебить тему с убийством иранских детей Трампом. Классический прием. Тут никакого убийства нет. Вообще ничего нет. Но тему разгоняют.
Но на спортсе качают, на главную поставили. Видно, на кого работают
Ответ Zeitgeist Zeppelin
У этих новостей одна цель - перебить тему с убийством иранских детей Трампом. Классический прием. Тут никакого убийства нет. Вообще ничего нет. Но тему разгоняют.
Комментарий удален модератором
А как они их убью.? Как девочек в школе?
Ответ filippa
А как они их убью.? Как девочек в школе?
Ну вот сейчас хотят собрать побольше их в одном месте. А то 5 разом как-то несерьёзно, деньги налогоплательщиков придётся тратить почти впустую. Peace deal всё-таки о народе всё думает🙏
Ответ filippa
А как они их убью.? Как девочек в школе?
возможно повесят, в Иране это довольно распространено с критиками власти
вот это миротворец, несите ему еще премию
Только встреча Земли с метеоритом остановит всё это безумие
Ответ Рубин2003
Только встреча Земли с метеоритом остановит всё это безумие
Комментарий скрыт
Да он оказывается ещë и милосердию не чужд. Сравнивает с землëй большую страну совершенно безосновательно, уже убил тысячи мирных людей, но вдруг решил проявить трогательную заботу о двух десятках футболисток.
Это какое-то изуверство.
У меня посты Трампа и посты Васильева вызывают одну и ту же реакцию.
На острове Эпштейна много места …🍑🏝️
просто дед по беспределу убивает народ Ирана, которые жили сами по себе, Израиль стер с лица земли Палестину, как бандит, трамп ворует президента другой страны, мировой порядок все ,нарушен, только сша все баламутят все эти годы, сами живут за океаном, но видите ли Иран, как сказал преступник трамп, хотел напасть на сша, и убить трампа, или преступник трамп заявил, что &ядерная держава * Куба хочет напасть на сша. сша израиль это исчадие ада
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Дональд Трамп: «Австралия совершает ужасную гуманитарную ошибку, позволяя насильно вернуть женскую сборную Ирана в Иран, где их, скорее всего, убьют. Предоставьте им убежище»
9 марта, 15:56
Иранская правозащитница Алинеджад о футболистках сборной: «Они едут в Иран, показывая сигнал SOS через окно автобуса. Я призываю Австралию не отправлять их обратно»
9 марта, 15:36
Пять футболисток Ирана сбежали из команды при помощи полиции после вылета из Кубка Азии. ФИФА, АФК и власти Австралии обсуждают продление пребывания команды в стране (The Athletic)
9 марта, 13:49
Рекомендуем
Главные новости
Мостовой о том, почему не тренирует: «Я 20 лет жил за границей. А тут у всех уже связи, места заняты – родственник, друг. Я никуда не лез, и меня особо не подпускали, я в стороне от нашего бомонда»
25 минут назад
Лапорта о судьях: «Они никогда не помогут нам. «Барсе» приходится сражаться против всего и всех в этой лиге»
45 минут назад
Пети про Сафонова: «Можно ли выиграть ЛЧ с вратарем, демонстрирующим слабости в нескольких областях и проявляющим беспокойство? С Шевалье то же самое»
58 минут назад
Мостовой про «Письмо четырнадцати»: «Все развалилось, мы в Европе понимали, как футбольная жизнь устроена, а здесь «совок» был – форму стираем сами, за свои деньги берем билеты»
сегодня, 10:25
Артем Дзюба: «Был во всех городах и ни разу не встречал агрессии. Меня обожали в Ростове, в Туле, в Тольятти тоже. Россия – моя страна!»
сегодня, 10:16
Тибо Куртуа: «Никто из игроков не подставлял Алонсо. Вы считаете «Реал» детским садом, но это не так. Мы уважаем всех тренеров – у нас был спад, так бывает»
сегодня, 10:09
Лизаразю о «ПСЖ»: «Сафонов не сможет выполнять работу, которую делал Доннарумма. Мне не нравится их конкуренция с Шевалье – вратарю нужна уверенность и четкая иерархия»
сегодня, 09:51
Вальверде о пенальти в игре с «Сити»: «Вини спросил, хочу ли я пробить. Он легенда «Реала», отличный друг. Я и другие игроки сказали ему бить самому»
сегодня, 09:48
Директор «Байера» Рольфес о пенальти «Арсенала»: «Кристально ясно, что его не было. До ВАР говорили: касания недостаточно – сегодня же мы просто смотрим, был ли вообще контакт»
сегодня, 09:34
Винисиус предлагал пробить пенальти Вальверде, сделавшему хет-трик в игре с «Сити», но уругваец отказался. Бразилец извинился перед болельщиками за то, что не забил
сегодня, 09:19Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Постекоглу о «Тоттенхэме»: «Мне больно это видеть, игроки совершенно потеряны. Их отчаяние проявлялось в спешке против «Атлетико», начало было ужасным. Нужно снизить давление на них»
2 минуты назад
Депутат Свищев о России вместо Ирана на ЧМ-2026: «Никто ничего нам не должен и не даст. Там есть регламент – думаю, вопрос, кто поедет на турнир, давно решен»
16 минут назад
Юрий Жирков: «Лунев постоянно вступает со мной в исторические дискуссии. Говорили про нынешние реалии, о ситуации на Ближнем Востоке»
18 минут назад
Алонзо о Сафонове против «Челси»: «Он сделал фантастический сэйв, после которого «ПСЖ» забил 2-й гол. Этот момент изменил ход игры»
31 минуту назад
«Краснодар» принимает ЦСКА. Быки, команде нужна поддержка в домашней кубковой игре!
38 минут назадРеклама
ФНЛ запустила приложение для Smart TV: «Пользователям доступны прямые эфиры матчей всех лиг, записи и обзоры игр, а также развлекательный контент»
40 минут назад
Лизаразю о «ПСЖ»: «Матч с «Челси» показал, что они сильны в атаке, но уязвимы в обороне. Слишком много подарков – к счастью, Пачо полностью закрыл Жоао Педро»
42 минуты назад
Партнерша вратаря «Майнца» Баца отреагировала на обсуждение ее фигуры в соцсетях: «Нет, я не беременна. Для женщин тема веса очень деликатна – из-за таких комментариев и нереалистичных образов»
50 минут назадФото
Талалаев о «Балтике» после рестарта РПЛ: «Потеря очков в концовках матчей – расплата за мою несдержанность. Это вопрос уверенности в себе»
сегодня, 10:35
Юрий Жирков: «Если меня пригласит «Спартак», когда не будет работы, отказываться не вижу смыслу. У меня такого не было и во время карьеры игрока»
сегодня, 10:25
Рекомендуем