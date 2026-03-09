Экс-судья Николаев о пенальти в ворота «Спартака»: «Сомнительный. Два игрока тянутся за мячом, контакт неизбежен. Никто не играет в мяч – не знаю, почему ВАР позвал Танашева»

Экс-судья Николаев о пенальти в ворота «Спартака»: сомнительный.

Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев усомнился в справедливости назначения пенальти в ворота «Спартака » в матче 20‑го тура Мир РПЛ .

Красно-белые дома победили «Акрон» со счетом 4:3. На 54-й минуте главный арбитр матча Инал Танашев назначил одиннадцатиметровый после подсказки ВАР. Судья зафиксировал удар со стороны Игоря Дмитриева по голеностопу Жилсона Беншимола. Форвард «Акрона » сам и реализовал пенальти.

– Мы видели похожие пенальти, но там очевидно какой-то нападающий играл в мяч. И защитник, не успевая сыграть в мяч, попадал по ноге.

Здесь два игрока тянутся за мячом, происходит неизбежный контакт. Никто не играет в мяч.

– Почему позвали Танашева к монитору?

– Не знаю. Для меня это такой сомнительный пенальти. Формальный, – заявил Николаев.