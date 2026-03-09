  • Спортс
  • Экс-судья Николаев о пенальти в ворота «Спартака»: «Сомнительный. Два игрока тянутся за мячом, контакт неизбежен. Никто не играет в мяч – не знаю, почему ВАР позвал Танашева»
62

Экс-судья Николаев о пенальти в ворота «Спартака»: «Сомнительный. Два игрока тянутся за мячом, контакт неизбежен. Никто не играет в мяч – не знаю, почему ВАР позвал Танашева»

Экс-судья Николаев о пенальти в ворота «Спартака»: сомнительный.

Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев усомнился в справедливости назначения пенальти в ворота «Спартака» в матче 20‑го тура Мир РПЛ.

Красно-белые дома победили «Акрон» со счетом 4:3. На 54-й минуте главный арбитр матча Инал Танашев назначил одиннадцатиметровый после подсказки ВАР. Судья зафиксировал удар со стороны Игоря Дмитриева по голеностопу Жилсона Беншимола. Форвард «Акрона» сам и реализовал пенальти.

– Мы видели похожие пенальти, но там очевидно какой-то нападающий играл в мяч. И защитник, не успевая сыграть в мяч, попадал по ноге.

Здесь два игрока тянутся за мячом, происходит неизбежный контакт. Никто не играет в мяч.

– Почему позвали Танашева к монитору?

– Не знаю. Для меня это такой сомнительный пенальти. Формальный, – заявил Николаев.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoАкрон
logoИгорь Дмитриев
видеоповторы
logoсудьи
Инал Танашев
logoМатч ТВ
logoЖилсон Беншимол
logoАлексей Николаев
62 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Когда за такое зовут к монитору, это уже диагноз всему нашему судейскому корпусу
Ответ chupakabras72
Когда за такое зовут к монитору, это уже диагноз всему нашему судейскому корпусу
Даже не вспомнить, когда судейка на яйцах остался при своем мнении. Чисто букмекеров отрабатывают
Ответ ken2ki
Даже не вспомнить, когда судейка на яйцах остался при своем мнении. Чисто букмекеров отрабатывают
Карасик только
Вообще, если и ставить мусорную пенку, то необходимо назначать точь-в-точь такую же - за толчок в спину Барко. Причем второй, будучи назначенным, выглядел бы менее позорно
Ответ Captain_Noname
Вообще, если и ставить мусорную пенку, то необходимо назначать точь-в-точь такую же - за толчок в спину Барко. Причем второй, будучи назначенным, выглядел бы менее позорно
Комментарий скрыт
Ответ Родион Гвоздодёров
Комментарий скрыт
Потому что нам в первом круге с Сочи рассказывали, что акцентированное движение руками должно быть, когда один гол не засчитали из-за этого движения, а потом пенальти в ворота Сочи не поставили из-за отсутствия движения руками. Здесь руками активно работал защитник. Получается, чистейший пенальти.
Левая пена !
Мне одному показалось когда Ву лежал в штрафной Акрона, во время прострела его за футболку тянули аналогично с игрой с Сочи, когда пенку поставили ? А то мяч тв ничего толком не показал
Ответ Mr Robot
Мне одному показалось когда Ву лежал в штрафной Акрона, во время прострела его за футболку тянули аналогично с игрой с Сочи, когда пенку поставили ? А то мяч тв ничего толком не показал
Повтора то не было. Очень возможно.
Ответ Иван Петров
Повтора то не было. Очень возможно.
Повтор то как раз был один и мимолетный, как будто, ой это мы случайно никто ничего не видел
Левый пендаль. Юбилярам такие ВАР даже не проверяет.
У Спартака за 2 матча комбо от ВАРовцев - гол отменили, 2 пенки назначили в их ворота, одну отменили)
потому что кто то из соперников Спартака громко крикнул и упал имитируя боль. вот и пенальти
Ответ alexpashc1982@gmail.com
потому что кто то из соперников Спартака громко крикнул и упал имитируя боль. вот и пенальти
Надо было Дмитриеву взвизгнуть и завалиться. Может быть штрафной дали в сторону Акрона. )))
Ответ alexpashc1982@gmail.com
потому что кто то из соперников Спартака громко крикнул и упал имитируя боль. вот и пенальти
Дзюба тоже, Что-то изображал.
Окей, но тогда вопрос по Барко. Совершенно откровенный и очевидный толчок локтем в спину, что тут было по правилам?
Если даже Николаев не понимает... что о нас говорить? Я в шоке.
При повторе любому понятно, что пенальти левый.
