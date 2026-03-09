Карседо про 4:3 с «Акроном»: «Эпизод с пенальти переломный – его не было, не каждый контакт это фол. Но «Спартак» не должен так легко пропускать»
Карседо о «Спартаке»: не должны так легко пропускать.
Хуан Карлос Карседо прокомментировал победу над «Акроном» (4:3) в Мир РПЛ.
– Как вам первый домашний матч?
– Прекрасная атмосфера, классно играть при такой поддержке. Сегодня мы взяли три очка. Было непросто, но мы довольны победой.
– С чем связаны такие перепады в игре команды?
– Переломным был эпизод с пенальти. На мой взгляд, там не было одиннадцатиметрового. Не каждый контакт это фол. Но мы не должны так легко пропускать. К счастью, смогли отыграться и добиться победы.
– Как вам удается сдерживать эмоции?
– Это особенность нашей профессии. Нужно передавать спокойствие, сосредоточенность команде. И выплеснуть эмоции можно уже после победы, – сказал главный тренер «Спартака».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
68 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Ps всё-таки вернулись к этому моменту
Сказали , что есть лиги , где такие пенальти не ставят !
Причём в самом начале привёл только ему известную статистику про 11 отраженных пенальти этим с позволения сказать вратарем
В следующем туре будет в шоке от судейства )