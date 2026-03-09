Карседо про 4:3 с «Акроном»: «Эпизод с пенальти переломный – его не было, не каждый контакт это фол. Но «Спартак» не должен так легко пропускать»

Карседо о «Спартаке»: не должны так легко пропускать.

Хуан Карлос Карседо прокомментировал победу над «Акроном » (4:3) в Мир РПЛ .

– Как вам первый домашний матч?

– Прекрасная атмосфера, классно играть при такой поддержке. Сегодня мы взяли три очка. Было непросто, но мы довольны победой.

– С чем связаны такие перепады в игре команды?

– Переломным был эпизод с пенальти . На мой взгляд, там не было одиннадцатиметрового. Не каждый контакт это фол. Но мы не должны так легко пропускать. К счастью, смогли отыграться и добиться победы.

– Как вам удается сдерживать эмоции?

– Это особенность нашей профессии. Нужно передавать спокойствие, сосредоточенность команде. И выплеснуть эмоции можно уже после победы, – сказал главный тренер «Спартака ».