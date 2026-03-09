  • Спортс
  • Карседо про 4:3 с «Акроном»: «Эпизод с пенальти переломный – его не было, не каждый контакт это фол. Но «Спартак» не должен так легко пропускать»
68

Карседо про 4:3 с «Акроном»: «Эпизод с пенальти переломный – его не было, не каждый контакт это фол. Но «Спартак» не должен так легко пропускать»

Карседо о «Спартаке»: не должны так легко пропускать.

Хуан Карлос Карседо прокомментировал победу над «Акроном» (4:3) в Мир РПЛ.

– Как вам первый домашний матч?

– Прекрасная атмосфера, классно играть при такой поддержке. Сегодня мы взяли три очка. Было непросто, но мы довольны победой.

– С чем связаны такие перепады в игре команды?

– Переломным был эпизод с пенальти. На мой взгляд, там не было одиннадцатиметрового. Не каждый контакт это фол. Но мы не должны так легко пропускать. К счастью, смогли отыграться и добиться победы.

– Как вам удается сдерживать эмоции?

– Это особенность нашей профессии. Нужно передавать спокойствие, сосредоточенность команде. И выплеснуть эмоции можно уже после победы, – сказал главный тренер «Спартака».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
68 комментариев
Ты в следующем туре увидишь столько пенальти, которых нет) Не зря юбиляры лидеры по этому показателю)
Ответ Варфоломей Книгочтеев
Ты в следующем туре увидишь столько пенальти, которых нет) Не зря юбиляры лидеры по этому показателю)
Не хотелось бы, чтобы судьи и ВАР портили игру. А вот эмоций, классного футбола и хорошей игры, - хотелось бы очень.
Ответ Иван Петров
Не хотелось бы, чтобы судьи и ВАР портили игру. А вот эмоций, классного футбола и хорошей игры, - хотелось бы очень.
Испорчен будет 100%. Если только Мостовой снова перекладиной не порадует
Не покидает ощущение что Максименко в воротах только для того чтобы выбивать мяч когда соперник в них не попадает.
Ответ middle ages
Не покидает ощущение что Максименко в воротах только для того чтобы выбивать мяч когда соперник в них не попадает.
Помазун на травме , Вы не в курсе ?
Ответ OldRedWhite
Помазун на травме , Вы не в курсе ?
Да. Ещё месяц минимум.
Карседо не нравится тем, что очень сильно затягивает с заменами. Надеюсь, это лишь следствие знакомства с командой. Правый убитый (усталый) фланг напрашивался на банку минуты с шестидесятой
Ответ Captain_Noname
Карседо не нравится тем, что очень сильно затягивает с заменами. Надеюсь, это лишь следствие знакомства с командой. Правый убитый (усталый) фланг напрашивался на банку минуты с шестидесятой
мне не нравиться то что Дмитриева ставят на защиту. Теряем его лучшие качества в атаке
Ответ Марат Фархатович
мне не нравиться то что Дмитриева ставят на защиту. Теряем его лучшие качества в атаке
Пробовал Зобнина - не пошло. Попробовал Дмитриева тоже ошибки. Вообще непонятно кого ставить. Возможно Сауся.
В студии Рыков у ведущего спрашивает, будем ли мы обсуждать этот пенальти, тот говорит конечно да, а дальше заиграли)) как обычно. Левейшая пенка.
Ps всё-таки вернулись к этому моменту
Ответ ken2ki
В студии Рыков у ведущего спрашивает, будем ли мы обсуждать этот пенальти, тот говорит конечно да, а дальше заиграли)) как обычно. Левейшая пенка. Ps всё-таки вернулись к этому моменту
Обсудили же ))
Сказали , что есть лиги , где такие пенальти не ставят !
Ответ ken2ki
В студии Рыков у ведущего спрашивает, будем ли мы обсуждать этот пенальти, тот говорит конечно да, а дальше заиграли)) как обычно. Левейшая пенка. Ps всё-таки вернулись к этому моменту
Ну там ведущий всё время глаза косил на ведущую, про всё забыл 😉
Вот и новый тренер начал что-то подозревать о нашем судействе
4 удара в створ - 3 гола у Макса, с Динамо - 10-5, с Сочи - 4-2, итого - 18 в створ - 10 пропущено. Отбито 44 % ударов. Виноваты все, но прежде всего тренеры, защитники и вратарь. Такие пенали привозить и голы в свои ворота, никакого нападения не хватит отыграть. Им пеналь ставят, а они улыбаются. позор!
Ответ ro44an.siz
4 удара в створ - 3 гола у Макса, с Динамо - 10-5, с Сочи - 4-2, итого - 18 в створ - 10 пропущено. Отбито 44 % ударов. Виноваты все, но прежде всего тренеры, защитники и вратарь. Такие пенали привозить и голы в свои ворота, никакого нападения не хватит отыграть. Им пеналь ставят, а они улыбаются. позор!
Ты знал, что человек улыбается не только когда весело?
Ответ ro44an.siz
4 удара в створ - 3 гола у Макса, с Динамо - 10-5, с Сочи - 4-2, итого - 18 в створ - 10 пропущено. Отбито 44 % ударов. Виноваты все, но прежде всего тренеры, защитники и вратарь. Такие пенали привозить и голы в свои ворота, никакого нападения не хватит отыграть. Им пеналь ставят, а они улыбаются. позор!
Вот не поверите, после игры с Сочи, в офиц ютьюб-канале Спартака чел мне битый час доказывал в комментариях, какой Макси - красавчик
Причём в самом начале привёл только ему известную статистику про 11 отраженных пенальти этим с позволения сказать вратарем
Спартак - это команда с характером за которую хочется болеть. Спартак - это сила и мощь, которая вопреки кабинетному газпрому вырывает матч за матчем! Наблюдая как выгрызают каждый мяч Барко и Маркиньос, как они бьются, пусть не за ромбик, пусть за деньги и славу, но они это делают! дзюба, соболев, бакаев - это не Спартак, Барко, Промес, Маркиньос, Жиго, Бабич - это Спартак!
Ответ Александр Колчак
Спартак - это команда с характером за которую хочется болеть. Спартак - это сила и мощь, которая вопреки кабинетному газпрому вырывает матч за матчем! Наблюдая как выгрызают каждый мяч Барко и Маркиньос, как они бьются, пусть не за ромбик, пусть за деньги и славу, но они это делают! дзюба, соболев, бакаев - это не Спартак, Барко, Промес, Маркиньос, Жиго, Бабич - это Спартак!
Комментарий скрыт
Ответ Александр Колчак
Спартак - это команда с характером за которую хочется болеть. Спартак - это сила и мощь, которая вопреки кабинетному газпрому вырывает матч за матчем! Наблюдая как выгрызают каждый мяч Барко и Маркиньос, как они бьются, пусть не за ромбик, пусть за деньги и славу, но они это делают! дзюба, соболев, бакаев - это не Спартак, Барко, Промес, Маркиньос, Жиго, Бабич - это Спартак!
Не только. Ещё и мы. Болельщики.
Толи еще будет))
В следующем туре будет в шоке от судейства )
не стоит винить Максименко,он кстати просто всех обманул,он не вратарь ,а ему насильно одели перчатки и сказали ,если что ты наш страж ворот ,он даже и не понял,что от него хотели
Ответ Абраменко Петр
не стоит винить Максименко,он кстати просто всех обманул,он не вратарь ,а ему насильно одели перчатки и сказали ,если что ты наш страж ворот ,он даже и не понял,что от него хотели
Страж, как же это смешно звучит в отношение к нему
Защита Спартака? Её просто нет
