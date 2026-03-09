  • Спортс
27

Умяров про 4:3 с «Акроном»: «Пропускать столько непозволительно, для нас это худшее, что может быть. Рады победе «Спартака», но осадочек неприятный. Так отпускать игру...»

Умяров о «Спартаке»: пропускать столько непозволительно.

Наиль Умяров высказался о победе над «Акроном» (4:3) в 20-м туре Мир РПЛ.

– Как мы знаем по последнему опыту, такие пенальти постоянно дают. Нужно играть аккуратнее в штрафной.

– Какие впечатления от матча?

– Главное впечатление: мы рады, что победили. Но осадочек остался неприятный. Так отпускать игру, которую нужно было решать еще в первом тайме… есть над чем работать.

Сейчас меня больше всего волнует, как мы обороняемся на стандартах. Нужно этому уделять огромное внимание.

– Как бы ты обрисовал игровые принципы Карседо?

– Стали больше внимания уделять мелочам. Еще работы много, прибавлять нужно во всем. Надеюсь, мы привыкнем как можно скорее.

– Такое большое количество пропущенных мячей.

– Поверьте, для нас это худшее, что может быть. Понятно, что мы забиваем много, но пропускать столько непозволительно, – сказал полузащитник «Спартака».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
Карреру позовите с защитниками поработать
Может, подскажете испанцу, что Помазун сидит скучает, а Максименко даже не утруждает себя, чтобы падать. Все таки Спартак пропускает каждый второй удар в створ
Ответ Варфоломей Книгочтеев
Может, подскажете испанцу, что Помазун сидит скучает, а Максименко даже не утруждает себя, чтобы падать. Все таки Спартак пропускает каждый второй удар в створ
Помазун то конечно крутой вратарь. Не зря же в Урале играл. Аж до вылета доигрался
Ответ Peter Parker
Помазун то конечно крутой вратарь. Не зря же в Урале играл. Аж до вылета доигрался
А Максименко который пропускает каждый второй удар это крутой вратарь, но для соперников Спартака)
пусть скажут ещё спасибо,что Максименко пока не забивает себе ...пока этим навыком хоть не овладел ...и вот же неудача ,не один мяч , который направляют в ворота Спартака не попадает в него...или он так хорошо уварачивается....
Ответ Абраменко Петр
пусть скажут ещё спасибо,что Максименко пока не забивает себе ...пока этим навыком хоть не овладел ...и вот же неудача ,не один мяч , который направляют в ворота Спартака не попадает в него...или он так хорошо уварачивается....
Дмитриев привез пенальти, зевнул рывок Болдырева. Да и остальные не лучше в защите. Но у пациентов опять во всем виноват один Максименко.
Ответ Абраменко Петр
пусть скажут ещё спасибо,что Максименко пока не забивает себе ...пока этим навыком хоть не овладел ...и вот же неудача ,не один мяч , который направляют в ворота Спартака не попадает в него...или он так хорошо уварачивается....
Реально , любая атака Акрона и понимаешь кто с стоит у тебя в раме ... аж холодный пот пробивает ...
Игра с Зенитом покажет уровень Спартака!
Ответ Рубин2003
Игра с Зенитом покажет уровень Спартака!
Игра со Спартаком покажет уровень Зенита!
Ответ Рубин2003
Игра с Зенитом покажет уровень Спартака!
Боюсь кроме скандала эта игра ничего никому не даст. Одни не умеют атаковать, другие не умеют защищаться.
Главное выиграли. Выводы будете делать в конце сезона. Одно можно сказать точно - это не ЦСКА и не Зенит вам купили такой центр обороны и не они вам воспитали такого вратаря.
Половину команды гнать ссаными тряпками, включая Умярова.
Привяжите Максименко к штанге. Мёртвый Гатальский тащит не хуже живого.
От Зенита тоже трешку ожидать, вероятно? Ведь за неделю вы все косяки не устраните, и новых игроков не появится.
