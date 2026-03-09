Умяров про 4:3 с «Акроном»: «Пропускать столько непозволительно, для нас это худшее, что может быть. Рады победе «Спартака», но осадочек неприятный. Так отпускать игру...»

Умяров о «Спартаке»: пропускать столько непозволительно.

Наиль Умяров высказался о победе над «Акроном » (4:3) в 20-м туре Мир РПЛ .

– Как мы знаем по последнему опыту, такие пенальти постоянно дают. Нужно играть аккуратнее в штрафной.

– Какие впечатления от матча?

– Главное впечатление: мы рады, что победили. Но осадочек остался неприятный. Так отпускать игру, которую нужно было решать еще в первом тайме… есть над чем работать.

Сейчас меня больше всего волнует, как мы обороняемся на стандартах. Нужно этому уделять огромное внимание.

– Как бы ты обрисовал игровые принципы Карседо?

– Стали больше внимания уделять мелочам. Еще работы много, прибавлять нужно во всем. Надеюсь, мы привыкнем как можно скорее.

– Такое большое количество пропущенных мячей.

– Поверьте, для нас это худшее, что может быть. Понятно, что мы забиваем много, но пропускать столько непозволительно, – сказал полузащитник «Спартака ».