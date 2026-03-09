Дзюба о 3:4 со «Спартаком»: «Так проиграть – это прям больно, могли выиграть 4:3. Фарта не хватило «Акрону», наверное»
Дзюба про 3:4 от «Спартака»: больно так проиграть, фарта не хватило.
Капитан «Акрона» Артем Дзюба назвал болезненным поражение от «Спартака».
Тольяттинский клуб со счетом 3:4 уступил красно-белым в выездном матче 20‑го тура Мир РПЛ. Победный мяч хозяева поля забили на 88‑й минуте. Главным арбитром встречи был Инал Танашев.
– Так проиграть – это прям больно. Могли выиграть 4:3, а в итоге проиграли. Фарта не хватило, наверное.
– Есть вопросы по судейству?
– Нет.
– Почему отдали пенальти Беншимолу?
– Потому что хочу, чтобы он попал на чемпионат мира, – сказал Дзюба.
«Спартак» отдал 3:1, но забил в конце – и вырвал 4:3! Огненный матч с «Акроном»
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
Вспомнил, поди, как бывшему клубу — «Зениту», не забил пенальти и отнял у команды победу.
Второй промах против бывших бы не простили)