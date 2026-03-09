Дзюба о 3:4 со «Спартаком»: «Так проиграть – это прям больно, могли выиграть 4:3. Фарта не хватило «Акрону», наверное»

Дзюба про 3:4 от «Спартака»: больно так проиграть, фарта не хватило.

Капитан «Акрона » Артем Дзюба назвал болезненным поражение от «Спартака ».

Тольяттинский клуб со счетом 3:4 уступил красно-белым в выездном матче 20‑го тура Мир РПЛ . Победный мяч хозяева поля забили на 88‑й минуте. Главным арбитром встречи был Инал Танашев.

– Так проиграть – это прям больно. Могли выиграть 4:3, а в итоге проиграли. Фарта не хватило, наверное.

– Есть вопросы по судейству?

– Нет.

– Почему отдали пенальти Беншимолу?

– Потому что хочу, чтобы он попал на чемпионат мира, – сказал Дзюба.

