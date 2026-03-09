  • Спортс
  • Дзюба о 3:4 со «Спартаком»: «Так проиграть – это прям больно, могли выиграть 4:3. Фарта не хватило «Акрону», наверное»
35

Капитан «Акрона» Артем Дзюба назвал болезненным поражение от «Спартака».

Тольяттинский клуб со счетом 3:4 уступил красно-белым в выездном матче 20‑го тура Мир РПЛ. Победный мяч хозяева поля забили на 88‑й минуте. Главным арбитром встречи был Инал Танашев.

– Так проиграть – это прям больно. Могли выиграть 4:3, а в итоге проиграли. Фарта не хватило, наверное.

– Есть вопросы по судейству?

– Нет.

– Почему отдали пенальти Беншимолу?

– Потому что хочу, чтобы он попал на чемпионат мира, – сказал Дзюба.

«Спартак» отдал 3:1, но забил в конце – и вырвал 4:3! Огненный матч с «Акроном»

Входов в штрафную, желательно с падением не хватило. А фарта было достаточно, местами даже ВАР подкидывал
Входов в штрафную, желательно с падением не хватило. А фарта было достаточно, местами даже ВАР подкидывал
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
Дак там пенальти чистее,чем тот который поставили
Фарта как раз за глаза, взять хотя бы тупейший пенальти
Матч катился своим чередом, но судейка добавил интриги
Матч катился своим чередом, но судейка добавил интриги
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
До второго мяча Болдырева был левейший пенальти, который вернул Акрон в игру.
За такой пенальти, конечно нет вопросов к судейству)))
За такой пенальти, конечно нет вопросов к судейству)))
Безусловно)))
Вам левый пенальти подарили. Это не фарт?
Вам левый пенальти подарили. Это не фарт?
Говорящее дерево не умеет ни побеждать, не проигрывать
Если бы играли ,не исключено что и выиграли бы. А начали пачками падать и корчиться от страшных болей. Интересен другой момент,после 4 пропущенного чего перестали падать в судорогах ??? Поправились все резко???
С Мешком в воротах можно было и 5-4 выиграть
Главное, что ухо цело. Вот это фарт.
Про пенальти лукавит Дзюбинатор)
Вспомнил, поди, как бывшему клубу — «Зениту», не забил пенальти и отнял у команды победу.
Второй промах против бывших бы не простили)
Если б ты ещё хоть немного двигался, то всё может быть. А так.. Фарту у вас и так было предостаточно
Если б ты ещё хоть немного двигался, то всё может быть. А так.. Фарту у вас и так было предостаточно
Не по чину ему уже двигаться. Так и устать можно, и уважение потерять
