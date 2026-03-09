  • Спортс
  • Флик о Кубарси: «Пау на уровне Ямаля, но как защитник. Он будет играть на самом высоком уровне, который вы можете представить, будет феноменален»
18

Флик о Кубарси: «Пау на уровне Ямаля, но как защитник. Он будет играть на самом высоком уровне, который вы можете представить, будет феноменален»

Ханси Флик: Кубарси будет феноменален, он как Ямаль, но защитник.

Ханс-Дитер Флик доволен игрой Пау Кубарси за «Барселону».

«У нас молодая команда. Ламин Ямаль, Фермин Лопес, Пау Кубарси – у них невероятное мастерство. Для меня наблюдать за их прогрессом – это потрясающе. То, как защищается Куба... Он играет в центре защиты и полностью отдается делу.

Он на уровне Ламина Ямаля, но как защитник. Ему нужно и дальше расти, но он будет феноменален, когда начнет играть чаще. Он будет играть на самом высоком уровне, который вы можете представить», – сказал главный тренер «Барселоны».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Diario Sport
18 комментариев
Кубарси очень и очень хорош, но я надеюсь, что будет ещё лучше и станет в итоге легендой Барсы, вроде Пуйоля!
Абсолютно верю, через пару лет, как уже писал это будут действительно мастера высочайшего класса и это в 21-23 года
Для меня Кубарси даже круче Ямаля. Нападающих в таком возрасте было немало, которые феерили. Защитников, тем более центральных, больше не помню 18 летних в основе топ клуба
Кубарси,Ламин и Берналь это как Месси,Пике и Фабрегас) будет круто если все трое станут такими же суперзвездами мирового футбола как то трио. удивительно, и позиции схожи) а ведь поколение 87 считают самым талантливым в истории ламасии)
да, у ФЛика если не получится выиграть ЛЧ то как минимум удалось построить прочный фундамент для будущих побед. это дорого стоит!
Ответ TAGAY
Кубарси,Ламин и Берналь это как Месси,Пике и Фабрегас) будет круто если все трое станут такими же суперзвездами мирового футбола как то трио. удивительно, и позиции схожи) а ведь поколение 87 считают самым талантливым в истории ламасии) да, у ФЛика если не получится выиграть ЛЧ то как минимум удалось построить прочный фундамент для будущих побед. это дорого стоит!
Пике никогда не был топ-защитником. Без Пуйоля рядом он быстро скатился. Кубарси уже сейчас выглядит надежнее...
Ответ Man_M
Пике никогда не был топ-защитником. Без Пуйоля рядом он быстро скатился. Кубарси уже сейчас выглядит надежнее...
Скатилась вся команда ,а не он лично.В паре со здоровым Умтити он был хорош , а когда твои напарники условный Вермален ,Матье , Барта,то ожидать многого не стоит.
С такими игроками,как Кубарси,Фермин,Педри,Берналь,Ямаль,Левандовский и Бальде.
Барса станет не победимым через 2-3 года.Им не хватает зрелости..
Ответ ЭкспертДиванный
С такими игроками,как Кубарси,Фермин,Педри,Берналь,Ямаль,Левандовский и Бальде. Барса станет не победимым через 2-3 года.Им не хватает зрелости..
Поправочка, через 2-3 года Левандовский будет смотреть футбол по телевизору
Ответ ЭкспертДиванный
С такими игроками,как Кубарси,Фермин,Педри,Берналь,Ямаль,Левандовский и Бальде. Барса станет не победимым через 2-3 года.Им не хватает зрелости..
Левандовски, ахахахахаха
Флику виднее, верим!
Куба очень прибавил в последние месяцы. Ему было очень трудно после ухода Иньиго, но видно, что постепенно он прибавляет. Надеюсь, продолжит в том же духе и обойдется без травм. Уж очень мне импонирует этот игрок. С 16 лет заиграть в основе топ-клуба на позиции ЦЗ - это, конечно, осень мощно
