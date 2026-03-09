Флик о Кубарси: «Пау на уровне Ямаля, но как защитник. Он будет играть на самом высоком уровне, который вы можете представить, будет феноменален»

Ханси Флик: Кубарси будет феноменален, он как Ямаль, но защитник.

Ханс-Дитер Флик доволен игрой Пау Кубарси за «Барселону».

«У нас молодая команда. Ламин Ямаль , Фермин Лопес , Пау Кубарси – у них невероятное мастерство. Для меня наблюдать за их прогрессом – это потрясающе. То, как защищается Куба... Он играет в центре защиты и полностью отдается делу.

Он на уровне Ламина Ямаля, но как защитник. Ему нужно и дальше расти, но он будет феноменален, когда начнет играть чаще. Он будет играть на самом высоком уровне, который вы можете представить», – сказал главный тренер «Барселоны».