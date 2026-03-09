  • Спортс
  • «Спартак» отстает на 8 очков от лидирующего в РПЛ «Краснодара», от «Зенита» – на 7, от «Локо» – на 6, от ЦСКА и «Балтики» – на 1
«Спартак» сократил отставание от команд из топ-5 в таблице РПЛ.

«Спартак» сократил отставание от всех команд первой пятерки чемпионата России.

Команда тренера Хуана Карседо выиграла у «Акрона» (4:3) в 20-м туре Мир РПЛ.

После победы красно-белые продолжают занимать 6-е место в чемпионате, набрав 35 очков.

После этого тура отставание от идущего 5-м ЦСКА и занимающей 4-е место «Балтики», заработавших по 36 очков, составляет один балл. От «Локомотива» (3-е место, 41 балл) красно-белые отстают на 6 очков, от «Зенита» (2-е место, 42 балла) – на 7.

Лидирующему «Краснодару» (43) «Спартак» уступает 8 очков.

В следующем туре красно-белые сыграют на выезде с «Зенитом» 14 марта.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
ну вот все ругают Максименко,а он сегодня выручил после штрафного удара с 55 метров , уверенно забрал мяч и даже не кинул его в ворота ,так что закройте все рты и благодарите за его бесстрашную игру на линии ворот ,так бы была ничья и ещё спасибо Болдыреву,что он из трёх ударов в створ попал два раза,а не три
Ответ Абраменко Петр
ну вот все ругают Максименко,а он сегодня выручил после штрафного удара с 55 метров , уверенно забрал мяч и даже не кинул его в ворота ,так что закройте все рты и благодарите за его бесстрашную игру на линии ворот ,так бы была ничья и ещё спасибо Болдыреву,что он из трёх ударов в створ попал два раза,а не три
Хотелось бы посмотреть топ-10 сейвов Максименко в этом сезоне, сегодняшний вполне может там оказаться)
Ответ Абраменко Петр
ну вот все ругают Максименко,а он сегодня выручил после штрафного удара с 55 метров , уверенно забрал мяч и даже не кинул его в ворота ,так что закройте все рты и благодарите за его бесстрашную игру на линии ворот ,так бы была ничья и ещё спасибо Болдыреву,что он из трёх ударов в створ попал два раза,а не три
Вам смешно, но мне реально было страшно когда этот штрафной Акрон бил)
Перед Спартаком задача простая- просто выиграть 10 оставшихся матчей🤷‍♂️😁
Ответ Красная стрела
Перед Спартаком задача простая- просто выиграть 10 оставшихся матчей🤷‍♂️😁
Надо всего лишь забивать минимум по 4 гола, чтоб нивелировать пропущенные. Так победимъ!
Ответ Красная стрела
Перед Спартаком задача простая- просто выиграть 10 оставшихся матчей🤷‍♂️😁
Комментарий скрыт
В следующем туре Спартак получит трешку в Питере с такой обороной и вратарем, возможно, даже в первом тайме
Ответ Варфоломей Книгочтеев
В следующем туре Спартак получит трешку в Питере с такой обороной и вратарем, возможно, даже в первом тайме
Возможно даже от Соболева))
Ответ Варфоломей Книгочтеев
В следующем туре Спартак получит трешку в Питере с такой обороной и вратарем, возможно, даже в первом тайме
Трешку мало, если 3 пропустили от Аркона, то боюсь, могут получить и больше, тем более Зенит будет злой
может ли уважаемый тренер Карседо перед игрой с зенитом , наконец -то поставить в ворота команды любого вратаря ,пусть хоть кому-то заплатят за игру ...или Филимонову ...или Диканя позовут ,но пусть хоть кто-то что-то поймает ...хотя Максименко сегодня уверенно взял штрафной удар с 55 метров .... спасибо,Саша ,а то была бы ничья ))))
Ответ Абраменко Петр
может ли уважаемый тренер Карседо перед игрой с зенитом , наконец -то поставить в ворота команды любого вратаря ,пусть хоть кому-то заплатят за игру ...или Филимонову ...или Диканя позовут ,но пусть хоть кто-то что-то поймает ...хотя Максименко сегодня уверенно взял штрафной удар с 55 метров .... спасибо,Саша ,а то была бы ничья ))))
Я все понимаю, но он сборник. Шутит в рилсах, чеканит. Как против этого?
Карседо идет за титулом, изи
Ответ Vakhore
Карседо идет за титулом, изи
В матче с Динамо увидели.
Забавно, что по такой игре Спартака и Зенита, их матч скорее закончится со светом 10:10, чем 0:0
Ответ Peter Parker
Забавно, что по такой игре Спартака и Зенита, их матч скорее закончится со светом 10:10, чем 0:0
А при этом закончится 0:0 или 0:1, как это часто бывает с ожиданиями
То, что Спартак отыграет за два тура отставание от ЦСКА в 7 очков казалось мифом
Ответ Варфоломей Книгочтеев
То, что Спартак отыграет за два тура отставание от ЦСКА в 7 очков казалось мифом
Поверь, за 2 тура отыграть отставание в 7 очков- это действительно миф.
Ответ Красная стрела
Поверь, за 2 тура отыграть отставание в 7 очков- это действительно миф.
Ну ты понял, было 7, сейчас 1
Не ждали?
Массалыга больше Зобнина. нельзя Романа выпускать когда дожать надо
Ответ alexpashc1982@gmail.com
Массалыга больше Зобнина. нельзя Романа выпускать когда дожать надо
Зобнин ещё ладно, вот что Массалыга делал на поле вообще непонятно. Как непонятно, зачем его было выпускать на нервную концовку.
Ответ Krakatuk70
Зобнин ещё ладно, вот что Массалыга делал на поле вообще непонятно. Как непонятно, зачем его было выпускать на нервную концовку.
Вполне толковый парень, свою задачу выполнил
защита дыра-дырой, что с динамо, что с акроном, если так и дальше будет зенит штук 5 минимум забьёт спартаку
