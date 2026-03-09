«Спартак» отстает на 8 очков от лидирующего в РПЛ «Краснодара», от «Зенита» – на 7, от «Локо» – на 6, от ЦСКА и «Балтики» – на 1

«Спартак» сократил отставание от команд из топ-5 в таблице РПЛ.

«Спартак» сократил отставание от всех команд первой пятерки чемпионата России.

Команда тренера Хуана Карседо выиграла у «Акрона» (4:3) в 20-м туре Мир РПЛ .

После победы красно-белые продолжают занимать 6-е место в чемпионате, набрав 35 очков.

После этого тура отставание от идущего 5-м ЦСКА и занимающей 4-е место «Балтики», заработавших по 36 очков, составляет один балл. От «Локомотива » (3-е место, 41 балл) красно-белые отстают на 6 очков, от «Зенита » (2-е место, 42 балла) – на 7.

Лидирующему «Краснодару» (43) «Спартак» уступает 8 очков.

В следующем туре красно-белые сыграют на выезде с «Зенитом» 14 марта.