  Халк о массовой драке с удалением 23 игроков в финале Лиги Минейро между «Атлетико» и «Крузейро»: «Я еще в начале игры сказал рефери, что все плохо кончится. Он был слишком испуган»
9

Халк о массовой драке с удалением 23 игроков в финале Лиги Минейро между «Атлетико» и «Крузейро»: «Я еще в начале игры сказал рефери, что все плохо кончится. Он был слишком испуган»

Халк о драке с удалением 23 игроков: сразу говорил судье, что все плохо кончится.

Форвард «Атлетико Минейро» Халк прокомментировал массовую драку в конце матча против «Крузейро» (0:1) в финале Лиги Минейро.

Матеус Кандансан показал 23 красные карточки, в том числе экс-футболистам «Зенита» Жерсону Сантосу, Матео Кассьерре и Халку.

«Я еще в начале игры сказал рефери, что все плохо кончится. Он не показал ни капли характера. Если надо удалить одного, двоих, троих – удали! Но он был слишком испуган для того, чтобы работать на финале», – отметил Халк.

Футболисты «Атлетико Минейро» и «Крузейро» устроили массовую драку в конце матча. Судья удалил 23 игрока, включая Жерсона и Кассьерру, Халк ударил соперника в затылок со спины

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Athletic
9 комментариев
Рафик с утра что то подозревал
Ответ Alex Shizoid
Рафик с утра что то подозревал
Для храбрости выпил бутылку водки (Ну а как? Такое известие внутреннее) и думает «поеду в лес, спрячусь, чтоб вообще ни с кем не встречаться». В это время уроженка Кисловодска целенаправленно через лес шла…
Выдернули слова, так то он извинялся в своём посте,но вообще зарядил сзади кулаком в затылок ничего не подозревающего игрока - это было мерзотно, как не извиняйся. Но все мы иногда делаем всякую дичь, тем более в данном случае Хульк почти в состоянии аффекта был
Кстати при просмотре эпизода заметил как судья технично свалил с места заварушки когда все начиналось))
Ответ Mike_81
Кстати при просмотре эпизода заметил как судья технично свалил с места заварушки когда все начиналось))
Он хитро свалил и в спокойной обстановке внес всех в протокол :))
Бразильский Казарцев
23 красные! Нашим рефери ещё расти и расти))
Футболисты «Атлетико Минейро» и «Крузейро» устроили массовую драку в конце матча. Судья удалил 23 игрока, включая Жерсона и Кассьерру, Халку ударил соперника в затылок со спины
9 марта, 09:31
9 марта, 09:31
