Халк о массовой драке с удалением 23 игроков в финале Лиги Минейро между «Атлетико» и «Крузейро»: «Я еще в начале игры сказал рефери, что все плохо кончится. Он был слишком испуган»

Форвард «Атлетико Минейро» Халк прокомментировал массовую драку в конце матча против «Крузейро» (0:1) в финале Лиги Минейро.
Матеус Кандансан показал 23 красные карточки, в том числе экс-футболистам «Зенита» Жерсону Сантосу, Матео Кассьерре и Халку.
«Я еще в начале игры сказал рефери, что все плохо кончится. Он не показал ни капли характера. Если надо удалить одного, двоих, троих – удали! Но он был слишком испуган для того, чтобы работать на финале», – отметил Халк.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Athletic
Выдернули слова, так то он извинялся в своём посте,но вообще зарядил сзади кулаком в затылок ничего не подозревающего игрока - это было мерзотно, как не извиняйся. Но все мы иногда делаем всякую дичь, тем более в данном случае Хульк почти в состоянии аффекта был
Кстати при просмотре эпизода заметил как судья технично свалил с места заварушки когда все начиналось))
Он хитро свалил и в спокойной обстановке внес всех в протокол :))
Бразильский Казарцев
23 красные! Нашим рефери ещё расти и расти))
