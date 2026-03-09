Халк о массовой драке с удалением 23 игроков в финале Лиги Минейро между «Атлетико» и «Крузейро»: «Я еще в начале игры сказал рефери, что все плохо кончится. Он был слишком испуган»

Халк о драке с удалением 23 игроков: сразу говорил судье, что все плохо кончится.

Форвард «Атлетико Минейро» Халк прокомментировал массовую драку в конце матча против «Крузейро» (0:1) в финале Лиги Минейро.

Матеус Кандансан показал 23 красные карточки, в том числе экс-футболистам «Зенита» Жерсону Сантосу, Матео Кассьерре и Халку .

«Я еще в начале игры сказал рефери, что все плохо кончится. Он не показал ни капли характера. Если надо удалить одного, двоих, троих – удали! Но он был слишком испуган для того, чтобы работать на финале», – отметил Халк.

Футболисты «Атлетико Минейро» и «Крузейро» устроили массовую драку в конце матча. Судья удалил 23 игрока, включая Жерсона и Кассьерру, Халк ударил соперника в затылок со спины