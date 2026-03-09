У «Акрона 4-е поражение подряд в РПЛ. Это повторение антирекорда клуба
«Акрон» проиграл 4-й матч подряд в РПЛ.
«Акрон» продолжает проигрывать в чемпионате России.
Команда тренера Заура Тедеева уступила «Спартаку» (3:4) в 20-м туре Мир РПЛ.
Это 4-е поражение тольяттинцев с конца ноября. Ранее были поражения от «Пари НН» (1:2), «Зенита» (0:2) и «Оренбурга» (0:2). Как сообщает телеграм-канал ЦИФРОСКОП, 4 поражения подряд – это повторение антирекорда клуба.
В последний раз «Акрон» выигрывал 21 ноября – 3:2 с «Сочи». 15 марта тольяттинский клуб примет «Ахмат» в 21-м туре РПЛ.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
Динамо: 10 в створ = 5 голов (+2 отмененных)
Акрон: 5 в створ = 3 гола (+1 отмененный)
Оборона конечно треш. Но! Большую часть пропущенных мячей мистер Пельмень просто провожает взглядом.