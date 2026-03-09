25

У «Акрона 4-е поражение подряд в РПЛ. Это повторение антирекорда клуба

«Акрон» проиграл 4-й матч подряд в РПЛ.

«Акрон» продолжает проигрывать в чемпионате России.

Команда тренера Заура Тедеева уступила «Спартаку» (3:4) в 20-м туре Мир РПЛ.

Это 4-е поражение тольяттинцев с конца ноября. Ранее были поражения от «Пари НН» (1:2), «Зенита» (0:2) и «Оренбурга» (0:2). Как сообщает телеграм-канал ЦИФРОСКОП, 4 поражения подряд – это повторение антирекорда клуба.

В последний раз «Акрон» выигрывал 21 ноября – 3:2 с «Сочи». 15 марта тольяттинский клуб примет «Ахмат» в 21-м туре РПЛ.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
Сочи: 4 в створ = 2 гола
Динамо: 10 в створ = 5 голов (+2 отмененных)
Акрон: 5 в створ = 3 гола (+1 отмененный)

Оборона конечно треш. Но! Большую часть пропущенных мячей мистер Пельмень просто провожает взглядом.
Ну мне кажется, что сегодня Саша Максименко не виноват все-таки. Раньше же столько не пропускали
Помазун сидит наверное на лавке и охреневает
Сегодня Акрон хорошо играл на самом деле, интересный матч. И тольяттинцы не паркуют автобус
Честно говоря, думал после первого тайма, что «Спартак» крупно их обыграет по итогу. А вышло так, что еще не понятно, кто был лучше по итогу
Тедеев заменил Болдырева из-за травмы и все в атаке развалилось у Акрона. Ну и вратарь Гудиев-это нечто. За какие заслуги он в основе, непонятно. Ясно, что земляк, но надо оценивать и профессиональные качества.
Ну и вратарь Максименко - это тоже нечто, согласись) Гудиев вытащил пару банок, Максименко таким не похвастается, к сожалению
Бориско! Нужен Бориско. Пухляш даже в Ахмате или в том же Акроне не будет первым.
Пухляш в любом клубе РПЛ не был бы в основе, но он капитан Спартака, какой это кринж
Уверен перейди Максименко в Балтику - начнет тащить, дело в системе
Акрон по игре молодцы, хотя в пустые ворота забивать много ума не надо. но вот эти валяния в конце и страдания - это позорище. хорошо Спартак не стал этим заниматься в отместку , хоть и напрашивалось. тоже свалились бы на ровном месте и валялись бы по 2 минуты. Вот над чем действительно сейчас надо думать в мировом футболе, как симуляции искоренить и такие цирковые затяжки времени. клоуны
Пусть валяются больше. Может по нулям сгоняют когда-нибудь.
Лучше Дзюбе вспомнить Орзун....
уважаемый Карседо,Вы хоть немного слышали про то,что команде иногда нужна оборонительная линия,пропускать от Акрона три мяча,ну это мягко сказать до х...много
Тедеев лично проиграл матч своим тайм-менеджментом. Что за настойчивое желание заменить Беншимола? Доволен как вышел Севикян? Круто было потратить отдельный слот для замены, в итоге Спартак проведя 5 замен оказался в конце свежее?
позорники,страшно смотреть,должны выносить на ноль,болею за Спартак с 71 года ,так стыдно,игра ни о чём,никогда не было так больно за команду
