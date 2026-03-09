Все клубы из топ-5 РПЛ потеряли очки в 20-м туре. В топ-6 выиграл только «Спартак»

В топ-5 РПЛ все потеряли очки в 20-м туре.

Сильнейшие пять команд текущего чемпионата России потеряли очки в 20-м туре Мир РПЛ . Три из пяти клубов потерпели поражения: «Краснодар » уступил «Рубину» (1:2), «Зенит » – «Оренбургу» (1:2), ЦСКА – «Динамо» (1:4). «Локомотив » сыграл вничью с «Ахматом» (2:2), а «Балтика» разделила очки с «Ростовом». В топ-6 выиграл только «Спартак» – 4:3 у «Акрона».