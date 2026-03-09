35

Все клубы из топ-5 РПЛ потеряли очки в 20-м туре. В топ-6 выиграл только «Спартак»

В топ-5 РПЛ все потеряли очки в 20-м туре.

Сильнейшие пять команд текущего чемпионата России потеряли очки в 20-м туре Мир РПЛ.

Три из пяти клубов потерпели поражения: «Краснодар» уступил «Рубину» (1:2), «Зенит» – «Оренбургу» (1:2), ЦСКА – «Динамо» (1:4).

«Локомотив» сыграл вничью с «Ахматом» (2:2), а «Балтика» разделила очки с «Ростовом».

В топ-6 выиграл только «Спартак» – 4:3 у «Акрона».

Фактически для тройки лидеров этого тура вроде как и не было)
Почему же? Теперь у каждого на 1 попытку набора очков меньше
Ну плотность в таблице для интриги радует, Спартак тоже приблизился к лидерам. Каждый может отыгрывать каждого, а вы лигой недовольны
Так и до зоны Еврокубков недалеко !
Согласен с Вами !
Ещё бы качество футбола радовало.
И это с мешком картошки на воротах
Можно Довбню попробую !
Хороший же трансфер был !
Если обыграют Зенит со счетом 6:4 каким нибудь, то на полном праве можно говорить: «Вы нам забьете. сколько сможете, а мы сколько хотим».😁
Пропустить от нынешнего Зенита четыре - это надо сильно постараться
Да вон, пропустили от Акрона три гола, а у наших болел уже мандраж, это ж сколько нам Зенит положит. Упаднические настроения какие-то.
Спартак удачно воспользовался, и левая пенка не помешала
Если верхушка так и будет терять очки, то динамовцы могут догнать и перегнать 🤣такими темпами
Верим !
Валерим)
Мда... ЦСКА могли за первое бороться, а теперь могут и за 6. Интересный чемпионат
Тут Локомотив вничью сыграл , а Вы ЦСКА !
Интересно, сколько буки подняли этом туре?))) .. 🤔
у экспертов матч тв победный гол забил Гарсия
