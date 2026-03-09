Все клубы из топ-5 РПЛ потеряли очки в 20-м туре. В топ-6 выиграл только «Спартак»
В топ-5 РПЛ все потеряли очки в 20-м туре.
Сильнейшие пять команд текущего чемпионата России потеряли очки в 20-м туре Мир РПЛ.
Три из пяти клубов потерпели поражения: «Краснодар» уступил «Рубину» (1:2), «Зенит» – «Оренбургу» (1:2), ЦСКА – «Динамо» (1:4).
«Локомотив» сыграл вничью с «Ахматом» (2:2), а «Балтика» разделила очки с «Ростовом».
В топ-6 выиграл только «Спартак» – 4:3 у «Акрона».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
35 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Согласен с Вами !
Хороший же трансфер был !