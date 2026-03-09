Гендиректор «Ахмата» Айдамиров о судействе: «Все критикуют, что теперь делать? Футболисты с полуметра промахиваются, вчера 2 пенальти не забили. Со свистком тоже люди»
Гендиректор «Ахмата» о судействе: все критикуют, арбитры тоже люди, что делать.
Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров высказался о судействе в чемпионате России.
В 20-м туре Мир РПЛ грозненцы сыграли вничью с «Локомотивом» (2:2). Главным арбитром матча был Павел Кукуян.
«Зачем говорить про судейство? Все критикуют, что теперь делать?
Футболисты с полуметра не забивают, вчера два пенальти не забили. Они тоже люди, со свистком тоже люди», – сказал Айдамиров.
На данный момент «Ахмат» занимает 9-е место в в турнирной таблице, набрав 26 очков.
Вчера «Зенит» проиграл «Оренбургу» в РПЛ со счетом 1:2, не забив два 11-метровых. Густаво Мантуан не реализовал пенальти на 9-й минуте встречи, Андрей Мостовой не забил с точки на 96-й.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
Только часто крен виден иногда в одну сторону, я не про Зенит сейчас. В прошлом туре Локо откровенно левый пенальти поставили, эск подтвердил, сегодня всё свистелось в сторону Ахмата (ну сегодня сами виноваты, что 3 очка не взяли). А в прошлом году? Игры с Крыльями и Ростовом, где просто украли у Локо победы на последних минутах.
Так то летел прямой ногой в лицо Морозову даже карточки не получил потому что не видел а Локо Фолио все специально другие пароли как не нормальные просто от желания
