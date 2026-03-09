Гендиректор «Ахмата» Айдамиров о судействе: «Все критикуют, что теперь делать? Футболисты с полуметра промахиваются, вчера 2 пенальти не забили. Со свистком тоже люди»

Гендиректор «Ахмата» о судействе: все критикуют, арбитры тоже люди, что делать.

Генеральный директор «Ахмата » Ахмед Айдамиров высказался о судействе в чемпионате России.

В 20-м туре Мир РПЛ грозненцы сыграли вничью с «Локомотивом » (2:2). Главным арбитром матча был Павел Кукуян .

«Зачем говорить про судейство? Все критикуют, что теперь делать?

Футболисты с полуметра не забивают, вчера два пенальти не забили. Они тоже люди, со свистком тоже люди», – сказал Айдамиров.

На данный момент «Ахмат» занимает 9-е место в в турнирной таблице, набрав 26 очков.

Вчера «Зенит» проиграл «Оренбургу» в РПЛ со счетом 1:2, не забив два 11-метровых. Густаво Мантуан не реализовал пенальти на 9-й минуте встречи, Андрей Мостовой не забил с точки на 96-й.