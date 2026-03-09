Флик перед «Ньюкаслом»: «АПЛ – лучшая лига мира, там сильные команды, у которых много денег. «Барсе» нужно хорошо защищаться, играть в 1-м матче осторожно, учитывая 0:4 с «Атлетико»

Флик про АПЛ: лучшая лига мира, много денег.

Ханс-Дитер Флик поделился мнением о лучшем чемпионате перед матчем против «Ньюкасла » в Лиге чемпионов .

«АПЛ – лучшая лига мира. Там сильные команды, у которых много денег. У них много команд на текущей стадии ЛЧ.

У нас мастеровитая команда, и мы должны продолжать играть так, как умеем, демонстрировать это фанатам.

Завтра будет фантастическая атмосфера. Соперник играет хорошо, использует персональный прессинг. Там быстрые футболисты.

Нам нужно хорошо защищаться, потому что важны оба матча. В первом надо играть осторожно, учитывая то, что было у нас с «Атлетико» (0:4 в Кубке Испании – Спортс”)», – сказал главный тренер «Барселоны».