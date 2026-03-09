  • Спортс
  Флик перед «Ньюкаслом»: «АПЛ – лучшая лига мира, там сильные команды, у которых много денег. «Барсе» нужно хорошо защищаться, играть в 1-м матче осторожно, учитывая 0:4 с «Атлетико»
40

Флик перед «Ньюкаслом»: «АПЛ – лучшая лига мира, там сильные команды, у которых много денег. «Барсе» нужно хорошо защищаться, играть в 1-м матче осторожно, учитывая 0:4 с «Атлетико»

Ханс-Дитер Флик поделился мнением о лучшем чемпионате перед матчем против «Ньюкасла» в Лиге чемпионов.

«АПЛ – лучшая лига мира. Там сильные команды, у которых много денег. У них много команд на текущей стадии ЛЧ.

У нас мастеровитая команда, и мы должны продолжать играть так, как умеем, демонстрировать это фанатам.

Завтра будет фантастическая атмосфера. Соперник играет хорошо, использует персональный прессинг. Там быстрые футболисты.

Нам нужно хорошо защищаться, потому что важны оба матча. В первом надо играть осторожно, учитывая то, что было у нас с «Атлетико» (0:4 в Кубке Испании – Спортс”)», – сказал главный тренер «Барселоны».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Diario Sport
40 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
С большим трудом, но Барселона должна пройти Ньюкасл, хотя проблем хватает с составом на данный момент
Ответ SPAIN 2010
С большим трудом, но Барселона должна пройти Ньюкасл, хотя проблем хватает с составом на данный момент
Барселона пройдёт
Ответ SPAIN 2010
С большим трудом, но Барселона должна пройти Ньюкасл, хотя проблем хватает с составом на данный момент
если не пройдет, причина готова
С травмами и этой усталостью будет очень тяжело. Команда в не очень хорошей форме. Игроки должны выложиться по полной и играть без ошибок
Ответ Man_M
С травмами и этой усталостью будет очень тяжело. Команда в не очень хорошей форме. Игроки должны выложиться по полной и играть без ошибок
болельщик реала решил быть адекватным, решил плюсики собрать))))
Ответ Максим Макс_1116879745
болельщик реала решил быть адекватным, решил плюсики собрать))))
Парниша, я за Барсу раньше чем большинство фанов с этого сайта, так что мимо
Многое будет зависеть от Берналя/Касадо и Мартина. Если не будут ошибаться при выходе из под прессинга, то Барса должна проходить НЮ. Ну и Ферран надеюсь начнет вновь забивать.
Вперед Барса!!!
сороки выдохлись, бруно и майли нет давно, ливраменто тем более
На этот раз повезло Асприльи нет.
Да с тобой все давно понятно, это я так, для проформы)
