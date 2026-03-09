115

У «Спартака» две победы в РПЛ и поражение 2:5 в Кубке при Карседо. Дальше – «Зенит»

У «Спартака» при Карседо 2 победы в 3 матчах.

«Спартак» выиграл оба матча в Мир РПЛ при новом тренере.

Команда Хуана Карлоса Карседо сегодня одолела «Акрон» в 20-м туре – 4:3. 2 марта с минимальной разницей был обыгран «Сочи» (3:2).

Между этими матчами состоялась игра красно-белых против «Динамо» в FONBET Кубке России – 2:5.

14 марта «Спартак» встретится с «Зенитом».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoСпартак
logoАкрон
logoпремьер-лига Россия
logoХуан Карлос Карседо
logoFONBET Кубок России
115 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
С победой!
Спартак удивительно мало пропускает для команды, играющей в нетипичные 0-5-5.
Ответ werwird
С победой! Спартак удивительно мало пропускает для команды, играющей в нетипичные 0-5-5.
Максименко Вам 0 , чтоли ?
Ответ OldRedWhite
Максименко Вам 0 , чтоли ?
зашел на 70й минуте. удары створ 4-4. счет 3-3. как этот обморок столько стоит в раме просто немыслимо...
Вы забьете нам сколько сможете, а мы пропустим сколько захотите
Ответ Winterburn
Вы забьете нам сколько сможете, а мы пропустим сколько захотите
Это даже круче , чем Барселона !
Пора прекращать эту хрень с пенальти... игра, где гол стоит так дорого, давать пенальти с XG 0,9 в таких ситуациях не соответствует духу игры. Пусть это будет штрафной со стенкой или старый добрый свободный. Но нельзя ставить пеналь там, где ни один судья вживую его не поставит. Правила пора менять.

Если давать такие пенальти, то почему не дают ровно такой же на Барко в конце? Точно тоже самое, что было с Сочи. Кто-то как-то должен за эту хрень отвечать? В профессиональном спорте, где решают миллиметры... просто какой-то долдон один момент ставит, в другую сторону такое же не ставит. Это как?

Максименко 8 (Восемь!) за 2 матча... многовато... многовато... пора посидеть.
Ответ Ivan Markov
Пора прекращать эту хрень с пенальти... игра, где гол стоит так дорого, давать пенальти с XG 0,9 в таких ситуациях не соответствует духу игры. Пусть это будет штрафной со стенкой или старый добрый свободный. Но нельзя ставить пеналь там, где ни один судья вживую его не поставит. Правила пора менять. Если давать такие пенальти, то почему не дают ровно такой же на Барко в конце? Точно тоже самое, что было с Сочи. Кто-то как-то должен за эту хрень отвечать? В профессиональном спорте, где решают миллиметры... просто какой-то долдон один момент ставит, в другую сторону такое же не ставит. Это как? Максименко 8 (Восемь!) за 2 матча... многовато... многовато... пора посидеть.
Кто ж его посадит? Он же памятник!
Ответ Ivan Markov
Пора прекращать эту хрень с пенальти... игра, где гол стоит так дорого, давать пенальти с XG 0,9 в таких ситуациях не соответствует духу игры. Пусть это будет штрафной со стенкой или старый добрый свободный. Но нельзя ставить пеналь там, где ни один судья вживую его не поставит. Правила пора менять. Если давать такие пенальти, то почему не дают ровно такой же на Барко в конце? Точно тоже самое, что было с Сочи. Кто-то как-то должен за эту хрень отвечать? В профессиональном спорте, где решают миллиметры... просто какой-то долдон один момент ставит, в другую сторону такое же не ставит. Это как? Максименко 8 (Восемь!) за 2 матча... многовато... многовато... пора посидеть.
Пенальти по XG это 0,75.
Но в ворота Максименко--0,95 :)
Журавель спрашивает Умярова после игры:
-Почему Карседо начинал матч в куртке, а заканчивал в кофте?
Я бы на месте Умярова плюнул бы ему прямо в очки!
Ответ Андрей Бармалей
Журавель спрашивает Умярова после игры: -Почему Карседо начинал матч в куртке, а заканчивал в кофте? Я бы на месте Умярова плюнул бы ему прямо в очки!
Журавель ментально слабенький, за любую нежную критику в своем тг моментально банит, можете проверить. Такому щербатому полупокеру только из-за медийки его зубы желтые до сих пор не вынесли ) жалкий человек, который присосался по связям к госухе
А радости и нет. И каждый удар гол. Зениту тупо надо попасть в рамку и все…
Ответ T622222
А радости и нет. И каждый удар гол. Зениту тупо надо попасть в рамку и все…
Судя по зенитовским ударам с пенальти, с этим тоже проблемки🙃
Ответ T622222
А радости и нет. И каждый удар гол. Зениту тупо надо попасть в рамку и все…
Не удивлюсь, что на газ-арене сыграют 0:0
Почему тогда падение Барко с Лончаром не посмотрели? Ну и привет снова Максименко, не играет, а стоит в воротах - ну выйди забирай мячи…
Ответ Где ваше прошлое?
Почему тогда падение Барко с Лончаром не посмотрели? Ну и привет снова Максименко, не играет, а стоит в воротах - ну выйди забирай мячи…
Пингвин вообще не спасает + объективно главный бездарь в команде. С таким успехом можно было полевого в раму поставить - он бы хоть для вида падал.
Многие, кажется, стали забывать. Напоминаю

Вратарь - это Дикань, вратарь - это Плетикоса. Максименко - это пельмень, вареник, пончик, дырень, любитель харизматично поржать (и, вероятно, пожрать тоже), но никак не вратарь

Не благодарите
Ответ Captain_Noname
Многие, кажется, стали забывать. Напоминаю Вратарь - это Дикань, вратарь - это Плетикоса. Максименко - это пельмень, вареник, пончик, дырень, любитель харизматично поржать (и, вероятно, пожрать тоже), но никак не вратарь Не благодарите
Да даже Ребров, прости госпади, увереннее стоял хотя и привозил моментами
Настоящий лидер. Настоящая десятка. Настоящий лучший игрок прошлого сезона. Барко! Барко! Барко!
у Спартака есть 2-й,3-й ,4-й ,а может лучше даже 5-вратарь из команды моложе 16 лет ,он точно будет смотреться не хуже Максименко....кстати даже я мог выступать не хуже Максименко ,а чтобы выступать не хуже Максименко,нужно просто одеть шорты и футболку Спартака.....так может со мной клуб заключит контракт ,а у меня ещё везение точно побольше,чем у Максименко и иногда мяч будет попадать в меня...так почему они не подпишут контракт со мной?!
Ответ Абраменко Петр
у Спартака есть 2-й,3-й ,4-й ,а может лучше даже 5-вратарь из команды моложе 16 лет ,он точно будет смотреться не хуже Максименко....кстати даже я мог выступать не хуже Максименко ,а чтобы выступать не хуже Максименко,нужно просто одеть шорты и футболку Спартака.....так может со мной клуб заключит контракт ,а у меня ещё везение точно побольше,чем у Максименко и иногда мяч будет попадать в меня...так почему они не подпишут контракт со мной?!
А вы что, блатной что ли?😂😂😂
У нас всегда хоккейный счёт !
Уже за это нам зачет !
Ответ OldRedWhite
У нас всегда хоккейный счёт ! Уже за это нам зачет !
Главное не забывать
больше, чем соперник, забивать.
Ответ OldRedWhite
У нас всегда хоккейный счёт ! Уже за это нам зачет !
Со счетом определились. Осталось узнать из каких игр все остальное
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Спартак» дожал «Акрон» – 4:3! Маркиньос забил победный на 88-й, Болдырев сделал дубль, у Барко 2 ассиста
9 марта, 18:02
«Спартак» пропустил 10 голов в 3 играх при Карседо. «Акрон» сегодня забил трижды
9 марта, 17:32
Аделия Петросян нанесла символический удар перед матчем «Спартак» – «Акрон»
9 марта, 16:14Фото
Рекомендуем
Главные новости
Лапорта о судьях: «Они никогда не помогут нам. «Барсе» приходится сражаться против всего и всех в этой лиге»
7 минут назад
Пети про Сафонова: «Можно ли выиграть ЛЧ с вратарем, демонстрирующим слабости в нескольких областях и проявляющим беспокойство? С Шевалье то же самое»
20 минут назад
Мостовой про «Письмо четырнадцати»: «Все развалилось, мы в Европе понимали, как футбольная жизнь устроена, а здесь «совок» был – форму стираем сами, за свои деньги берем билеты»
35 минут назад
Артем Дзюба: «Был во всех городах и ни разу не встречал агрессии. Меня обожали в Ростове, в Туле, в Тольятти тоже. Россия – моя страна!»
44 минуты назад
Тибо Куртуа: «Никто из игроков не подставлял Алонсо. Вы считаете «Реал» детским садом, но это не так. Мы уважаем всех тренеров – у нас был спад, так бывает»
51 минуту назад
Лизаразю о «ПСЖ»: «Сафонов не сможет выполнять работу, которую делал Доннарумма. Мне не нравится их конкуренция с Шевалье – вратарю нужна уверенность и четкая иерархия»
сегодня, 09:51
Вальверде о пенальти в игре с «Сити»: «Вини спросил, хочу ли я пробить. Он легенда «Реала», отличный друг. Я и другие игроки сказали ему бить самому»
сегодня, 09:48
Директор «Байера» Рольфес о пенальти «Арсенала»: «Кристально ясно, что его не было. До ВАР говорили: касания недостаточно – сегодня же мы просто смотрим, был ли вообще контакт»
сегодня, 09:34
Винисиус предлагал пробить пенальти Вальверде, сделавшему хет-трик в игре с «Сити», но уругваец отказался. Бразилец извинился перед болельщиками за то, что не забил
сегодня, 09:19Фото
Артем Дзюба: «Израиль и Америку не дисквалифицируют. Это банальный вопрос, и так все понятно»
сегодня, 08:59
Ко всем новостям
Последние новости
Лизаразю о «ПСЖ»: «Матч с «Челси» показал, что они сильны в атаке, но уязвимы в обороне. Слишком много подарков – к счастью, Пачо полностью закрыл Жоао Педро»
4 минуты назад
Партнерша вратаря «Майнца» Баца отреагировала на обсуждение ее фигуры в соцсетях: «Нет, я не беременна. Для женщин тема веса очень деликатна – из-за таких комментариев и нереалистичных образов»
12 минут назадФото
Талалаев о «Балтике» после рестарта РПЛ: «Потеря очков в концовках матчей – расплата за мою несдержанность. Это вопрос уверенности в себе»
25 минут назад
Юрий Жирков: «Если меня пригласит «Спартак», когда не будет работы, отказываться не вижу смыслу. У меня такого не было и во время карьеры игрока»
35 минут назад
Барколя и Энрике получили 8 за матч с «Челси» от L’Équipe. У Сафонова – 5, у Мендеша – 3, у Дембеле и Невеша – 7, у Йоргенсена – 2, Росеньору поставили 4
51 минуту назад
Шалимов о поражении «Зенита»: «Забив, решили остановиться и доигрывать, а «Оренбург» давил. Тройка Вендел – Педро – Джон в центре – просто катастрофа»
сегодня, 09:54
Гендиректор «Ахмата» Айдамиров о санкциях США: «Еще 100 наложат – выстоим. Если мы еще достойно выступаем, значит, адаптировались»
сегодня, 09:41
Мадуэке о пенальти с «Байером»: «Когда видишь ВАР, думаешь: «Боже мой». Но я знал, что это 11-метровый»
сегодня, 09:40
Хвича с 8.9 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча «ПСЖ» с «Челси». У Сафонова 6.6, Йоргенсен – худший с 3.3
сегодня, 09:31
70 конгрессменов США направили письмо в ФИФА с призывом снизить цены на билеты ЧМ и оказать финансовую помощь городам-организаторам
сегодня, 09:27
Рекомендуем