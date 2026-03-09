У «Спартака» две победы в РПЛ и поражение 2:5 в Кубке при Карседо. Дальше – «Зенит»

У «Спартака» при Карседо 2 победы в 3 матчах.

«Спартак» выиграл оба матча в Мир РПЛ при новом тренере.

Команда Хуана Карлоса Карседо сегодня одолела «Акрон » в 20-м туре – 4:3. 2 марта с минимальной разницей был обыгран «Сочи» (3:2).

Между этими матчами состоялась игра красно-белых против «Динамо» в FONBET Кубке России – 2:5.

14 марта «Спартак » встретится с «Зенитом».