У «Спартака» две победы в РПЛ и поражение 2:5 в Кубке при Карседо. Дальше – «Зенит»
У «Спартака» при Карседо 2 победы в 3 матчах.
«Спартак» выиграл оба матча в Мир РПЛ при новом тренере.
Команда Хуана Карлоса Карседо сегодня одолела «Акрон» в 20-м туре – 4:3. 2 марта с минимальной разницей был обыгран «Сочи» (3:2).
Между этими матчами состоялась игра красно-белых против «Динамо» в FONBET Кубке России – 2:5.
14 марта «Спартак» встретится с «Зенитом».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Спартак удивительно мало пропускает для команды, играющей в нетипичные 0-5-5.
Если давать такие пенальти, то почему не дают ровно такой же на Барко в конце? Точно тоже самое, что было с Сочи. Кто-то как-то должен за эту хрень отвечать? В профессиональном спорте, где решают миллиметры... просто какой-то долдон один момент ставит, в другую сторону такое же не ставит. Это как?
Максименко 8 (Восемь!) за 2 матча... многовато... многовато... пора посидеть.
Но в ворота Максименко--0,95 :)
-Почему Карседо начинал матч в куртке, а заканчивал в кофте?
Я бы на месте Умярова плюнул бы ему прямо в очки!
Вратарь - это Дикань, вратарь - это Плетикоса. Максименко - это пельмень, вареник, пончик, дырень, любитель харизматично поржать (и, вероятно, пожрать тоже), но никак не вратарь
Не благодарите
Уже за это нам зачет !
больше, чем соперник, забивать.