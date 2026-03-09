«Сан-Паулу» уволил Креспо. Это 2-й приход 50-летнего тренера в клуб, всего он руководил командой в 99 матчах

«Сан-Паулу» уволил главного тренера Креспо.

Эрнан Креспо покинул пост главного тренера «Сан-Паулу ».

Аргентинский специалист возглавлял бразильский клуб с лета 2025 года. До этого Креспо уже работал с командой в течение 8 месяцев в 2021 году. На этом отрезке у клуба 24 победы и 19 ничьих в 53 матчах. При аргентинце «Сан-Паулу» выиграл чемпионат штата Сан-Паулу.

Сейчас команда занимает 2-е место в чемпионате Бразилии по дополнительным показателям, набрав 10 очков в 4 матчах, как и лидирующий «Палмейрас».

«Футбольный клуб «Сан-Паулу» объявил об уходе главного тренера Эрнана Креспо. Клуб также покидают его помощники Хуан Бранда и Виктор Лопес, тренеры по физической подготовке Федерико Мартинетти и Леандро Пас, а также тренер вратарей Густаво Непоте.

Креспо, чемпион чемпионата штата Сан-Паулу 2021 года, начал свой второй период работы в клубе в июле 2025 года. С тех пор он руководил командой в 46 матчах, одержав 21 победу, сыграв 7 раз вничью и потерпев 18 поражений.

В сумме за оба периода работы аргентинский тренер провел 99 матчей, одержав 45 побед, 26 раз сыграв вничью и потерпев 28 поражений.

«Сан-Паулу» желает Эрнану Креспо и его тренерскому штабу успехов в дальнейшей карьере», – говорится в заявлении клуба.