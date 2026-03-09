  • Спортс
  • Сенников о ЦСКА: «Перехвалили, раздавали столько авансов, что у них лучшая трансферная кампания. Выкарабкиваться будет тяжело, а могли быть на 2-м месте»
8

Сенников о ЦСКА: «Перехвалили, раздавали столько авансов, что у них лучшая трансферная кампания. Выкарабкиваться будет тяжело, а могли быть на 2-м месте»

Сенников о ЦСКА: перехвалили немножко.

Дмитрий Сенников прокомментировал поражение ЦСКА от «Динамо» (1:4) в Мир РПЛ.

«Понятно, что красная карточка повлияла на результат. Неожиданно, что у «Динамо» такой сумасшедший старт. Приятно видеть сильный клуб. Лидеров догнать будет тяжело, но здорово для болельщиков, что есть яркая и красивая игра.

ЦСКА же будет выкарабкиваться тяжело. Была хорошая игра против «Краснодара» в Кубке, но в РПЛ оба матча проиграли. Могли бы сейчас быть на втором месте. Для ЦСКА это потеря.

Команде раздавали столько авансов, что у них была лучшая зимняя трансферная кампания. Вот Гонду обменяли, он игру для ЦСКА сделал. Нет стабильности у команды. ЦСКА немножко перехвалили, можно было чуть поспокойнее», – сказал бывший защитник армейцев.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Советский спорт»
8 комментариев
Так бывает везде, абсолютно во всех чемпионатах после паузы. И придумывать всякую чушь, особенно странно слышать это от бывших футболистов, которые и сами с этим сталкивались!!!
во всех чемпионатах пауза - одна неделя, а у нас три месяца, фактически это уже другой чемпионат начался, все что было игроки растеряли
Ну честно очень похоже на невезение. По факту с Ахматом играли на огороде, красивый футбол там не показать, а с Динамо было раннее удаление, хотя даже после удаления все равно старались атаковать и даже гол забили. Играли то все равно неплохо
С Ахматом поле для всех команд одинаково, однако не все проигрывают там. А с Динамо «не плохо» при счете 1:4?
Всё станет понятно после 27 тура
