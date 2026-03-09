Сенников о ЦСКА: «Перехвалили, раздавали столько авансов, что у них лучшая трансферная кампания. Выкарабкиваться будет тяжело, а могли быть на 2-м месте»

Сенников о ЦСКА: перехвалили немножко.

Дмитрий Сенников прокомментировал поражение ЦСКА от «Динамо » (1:4) в Мир РПЛ .

«Понятно, что красная карточка повлияла на результат. Неожиданно, что у «Динамо» такой сумасшедший старт. Приятно видеть сильный клуб. Лидеров догнать будет тяжело, но здорово для болельщиков, что есть яркая и красивая игра.

ЦСКА же будет выкарабкиваться тяжело. Была хорошая игра против «Краснодара» в Кубке, но в РПЛ оба матча проиграли. Могли бы сейчас быть на втором месте. Для ЦСКА это потеря.

Команде раздавали столько авансов, что у них была лучшая зимняя трансферная кампания. Вот Гонду обменяли, он игру для ЦСКА сделал. Нет стабильности у команды. ЦСКА немножко перехвалили, можно было чуть поспокойнее», – сказал бывший защитник армейцев.