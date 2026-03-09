31

«Спартак» пропустил 10 голов в 3 играх при Карседо. «Акрон» сегодня забил трижды

«Спартак» пропускает много голов при Хуане Карлосе Карседо.

 «Акрон» забил московской команде три мяча за 62 минуты в 20-м туре Мир РПЛ.

5 марта красно-белые были разгромлены «Динамо» в FONBET Кубке России со счетом 2:5, а 2 марта обыграли «Сочи» в чемпионате со счетом 3:2.

Таким образом, в трех матчах при новом тренере «Спартак» пропустил уже 10 голов. Во всех матчах с первых минут играл голкипер Александр Максименко.

«Спартак» – «Акрон». 3:3 – Болдырев сделал дубль, Беншимол забил с пенальти. Онлайн-трансляция

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
чудо вратарь, когда это до всех дойдет.
выпустите с молодёжки, точно хуже не будет
Ответ Дмитрий Поляков_1116819495
чудо вратарь, когда это до всех дойдет. выпустите с молодёжки, точно хуже не будет
Он не прикосаем
На рекорд идут
При Абаскале такой фигни не было
Что-то рановато игроки Спартака начали сплавлять этого тренера. Он же только приехал!
Ответ Pertinax Gandi
Что-то рановато игроки Спартака начали сплавлять этого тренера. Он же только приехал!
Говорят, Земля ускоряет свои витки вокруг своей оси. Вот и Спартак ускоряет свой цикл😼
Тренеру не хватает мозгов попробовать поменять вратаря?
Вроде семи пядей во лбу не надо быть, чтобы это первое, что напрашивалось
Ответ Воскресенец
Тренеру не хватает мозгов попробовать поменять вратаря? Вроде семи пядей во лбу не надо быть, чтобы это первое, что напрашивалось
В дубле очень хороший кипер, пора уже его попробовать. Этот стоит улыбается плюётся
Максименко совсем не выручает(( Мрак и печаль....
Вратарь новый нужен, от этого чудес ждать не стоит.
Ответ MikhaL
Вратарь новый нужен, от этого чудес ждать не стоит.
Какие чудеса?! Он свои-то мячи не берёт!
Это все пухляш. Он в целом доверия не внушал никогда. 15 сухарей это случайность и аномалия. Истинный уровень Максименко - борьба за выживание
Максименко попросись посидеть, ну просто надо для команды
Тренер тут не при чëм... Тут надо устроить конкретную чистку состава(Максименко, Денисов и т.д) Не защита, а цирк
Ответ Анатолий Лузин
Тренер тут не при чëм... Тут надо устроить конкретную чистку состава(Максименко, Денисов и т.д) Не защита, а цирк
Так сейчас лимит ужесточат и будет ещё лучше, в смысле хуже.
Ответ Анатолий Лузин
Тренер тут не при чëм... Тут надо устроить конкретную чистку состава(Максименко, Денисов и т.д) Не защита, а цирк
Их недавно продлили же))
