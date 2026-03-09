«Спартак» пропустил 10 голов в 3 играх при Карседо. «Акрон» сегодня забил трижды
«Спартак» пропускает много голов при Хуане Карлосе Карседо.
«Акрон» забил московской команде три мяча за 62 минуты в 20-м туре Мир РПЛ.
5 марта красно-белые были разгромлены «Динамо» в FONBET Кубке России со счетом 2:5, а 2 марта обыграли «Сочи» в чемпионате со счетом 3:2.
Таким образом, в трех матчах при новом тренере «Спартак» пропустил уже 10 голов. Во всех матчах с первых минут играл голкипер Александр Максименко.
«Спартак» – «Акрон». 3:3 – Болдырев сделал дубль, Беншимол забил с пенальти. Онлайн-трансляция
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
выпустите с молодёжки, точно хуже не будет
Вроде семи пядей во лбу не надо быть, чтобы это первое, что напрашивалось